Ponekad je korak unatrag ono što trebate učiniti za spas veze

Povećane radne obveze, smanjeni emocionalni kapacitet, hitne situacije u obitelji - ima previše razloga zbog kojih pojedinci žele usporiti ljubavnu vezu.

Iako to može zvučati kao šifra za prekid, u određenim situacijama nije riječ o tome. Ne rastu svi odnosi linearno. Ponekad je korak unatrag upravo ono što trebate učiniti kako biste spasili vezu.

Deeskalacija

Riječ je o pojmu koji se obično koristi u poliamornim vezama, ali ideja se odnosi na veze svih vrsta i označava potrebu pojedinca koji se želi povući iz određenih, ali ne svih aspekata veze. To nije samo korak za prekid seksualne ili romantične veze. Deeskalacija se može primijeniti na niz scenarija poput prelaska sa zajedničkog na odvojeni život ili odustajanja od kombiniranih, zajedničkih financija i vraćanje na zasebno upravljanje novcem. To može biti i stvaranje zdravog odmaka u prijateljstvu koje je postalo previše ovisno.

Kao što je opisala Amy Gahran u knjizi Stepping Off the Relationship Escalator, sveprisutno je mišljenje da romantične veze moraju nastaviti eskalirati kako bi bile valjane. Počinjete izlaziti, živite zajedno, vjenčate se, osnivate obitelj — sve to linearno raste. Ne samo da je moguće da se veze vrate unatrag, a da se ne raspadnu, već bi to moglo biti i zdravo.

Je li deeskalacija samo usporeni raskid?

U mnogim slučajevima, vjerojatno. Ovo nije loša stvar jer usporeni prekid može biti opravdan, ovisno o prirodi veze. Na primjer, većina razvoda odvija se usporeno, s obzirom na sve što spaja bračni par. Ne može se prekinuti u samo jednom potezu.

Međutim, ne vode sve deeskalacije do potpunog prekida. Moguće je uspješno promijeniti definiciju i granice vaše veze. To će ovisiti o tome koliko dobro svi uključeni komuniciraju svoje potrebe i namjere i rade na preoblikovanju odnosa, piše Lifehacker.

Kako promijeniti definiciju veze

Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da predvidite kako bi mogao izgledati zdrav proces deeskalacije. Definirajte kako želite da nova veza izgleda. To je ono što čini razliku između koraka unatrag i prekida veze. Želite li se vratiti iz uloge ljubavnika u ulogu prijatelja? Ili od prijatelja želite napraviti korak unatrag prema poslovnim partnerima? Važno je postaviti jasne granice oko svojih namjera, posebno pazeći da izrazite zašto se vaš trenutačni odnos treba promijeniti.

Zauzmite tvrd stav kada je riječ o tome koliko ćete često razgovarati. Potpuni prekid može biti mudar i opravdan, barem na nekoliko tjedana. Hitni slučajevi se događaju, ali pokušajte se pridržavati uvjeta komunikacije koje ste na početku zacrtali. Inače će biti previše lako odustati od svega u trenutku slabosti i zamagliti linije deeskalacije.

Isplanirajte sastanak kako biste razgovarali o spoznajama do kojih ste došli u ovom periodu razdvojenosti i kako biste zajednički odlučili kako ćete najbolje krenuti prema naprijed i kako bi veza trebala izgledati u budućnosti. Kakav je bio osjećaj tijekom pauze? Mislite li da ste spremni razgovarati jedanput na tjedan ili jedanput na mjesec? Ili samo u hitnim slučajevima? Na sastanak svakako dođite na vrijeme i budite voljni saslušati sugovornika te dati doprinos.

Očekujte da ćete imati puno osjećaja. Možete prolaziti kroz ljutnju, frustraciju, nostalgiju, pa čak i žaljenje. Imajte na umu zašto ste uopće donijeli odluku o povlačenju iz ove veze. Dopustite si da proživite osjećaje. Razmislite kako sada izgleda vaš život bez partnera. Predvidite kada će vam najviše nedostajati, ali također iskoristite područja koja su se oslobodila. Uvijek ste provodili petak navečer zajedno. Što biste još mogli raditi petkom navečer? Postoji li neki hobi kojem se možete vratiti sada kada imate više slobodnog vremena? S kim možete razgovarati o svojim problemima?

Oslonite se na obitelj i prijatelje. Prijatelji vam mogu pomoći da razriješite svoje osjećaje, ali i da zadržite hladnu glavu ako mislite da ćete vjerojatno podleći trenutku slabosti. Promjena je teška, no bliski ljudi će vam pomoći da je preživite. Proces deeskalacije može potrajati i uključivati više teških razgovora. Morate kontinuirano i jasno artikulirati zašto želite da se veza promijeni u odnosu na sadašnje stanje i kako mislite da bi trebala izgledati u budućnosti. Usredotočite se na postavljanje granica i ostavite malo prostora za dvosmislenost. Bez obzira na vaše prvotne namjere, može vam čak pomoći da uobličite deeskalaciju kao postupak prekida. U svakom slučaju, vaša veza se mijenja.

