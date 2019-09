Na sprovodu majke su joj rekli da je debela, onda se zainatila

Majci četvero djece iz Wellsa u Velikoj Britaniji trebalo je svega godinu dana da skine gotovo 40 kilograma koje je nagomilala tijekom godina.

Paula Danyer ima 47 godina, a nešto se u njoj prelomilo 2017. godine u kolovozu dok je bila na sprovodu svoje majke. Stajala je tamo shrvana tugom i uplakana kada joj je prišla kuma i odvukla je malo sa strane, podalje od drugih ljudi te upitala: 'Jesi li ikada pomislila da bi mogla izgledati jednako dobro kao i tvoja kći kada bi samo izgubila nešto suvišnih kilograma?'

Foto: Profimedia

Paula je bila šokirana izjavom, posebno jer nije bilo prikladno niti vrijeme ni mjesto za to.

- Iznenadila me i povrijedila svojim komentarom. Moja kuma je oduvijek bila vrlo iskrena pa to nije bilo ništa novo, ali nisam očekivala da će mi tako nešto reći na pogrebu. Bila sam devastirana nakon što mi je majka umrla, dvije godine borila se s tumorom na mozgu - prisjetila se.

- Sve to me je jako iscrpilo, a bila sam i na operaciji koljena zbog koje sam postala vrlo neaktivna, više sam jela i dobila na težini - dodala je.

Nekoliko mjeseci nakon sprovoda odlučila je nešto poduzeti i počela je sa 1:1 dijetom po Cambridgeovom planu mršavljenja (1:1 Diet by Cambridge Weight Plan). U godinu dana je izgubila otprilike trećinu težine, imala je 120 kilograma kada je počela, a nakon godinu dana bila je čak 38 kilograma lakša i vrlo ponosna na sebe.

Foto: Profimedia

- Znala sam da moram smršavjeti, ali komentar moje kume bio je ogroman poticaj da nešto poduzmem. Osjećala sam sram zbog svoje težine, ali nisam bila sigurna kako se boriti s tim jer sam u osnovi postala ovisna o hrani. Nisam razmišljala o pridruživanju nekom programu mršavljenja sve dok nisam srela prijatelja koji je izgubio puno kilograma zahvaljujući 1:1 režimu prehrane pa sam i ja odlučila pokušati - ispričala je Paula.

Prisjetila se perioda života prije nego je smršavjela i vratila samopouzdanje.

- Bio je to začarani krug prekomjernog jedenja, mržnje samoga sebe zbog tolikog jela, a zatim bih opet jela kako bih se utješila i nakratko zaboravila svoje nisko samopoštovanje koje sam neprestano osjećala. Skrivala sam se od ljudi, često sam odbijala ići na društvena događanja, a sve krupnije tijelo pokušavala sam sakriti velikom odjećom - ispričala je.

Kaže da je samo mršavljenje bilo teško, ali nije odustajala, bila je uporna i odolijevala iskušenjima.

- Svaka prepreka bila je novi izazov. Niti rođendanske torte, svadbene zabave i ljetni praznici nisu zaustavili moje mršavljenje - dodala je ponosno se gledajući u ogledalo.

Foto: Profimedia

Obitelj joj je bila velika podrška, suprug Sam (46) i djeca - Beatrice (16), Gabriel (14), Magnus (12) i Alfred (10).

- Ne bih uspjela bez njihove podrške. Jednostavno sam im morala objasniti zašto ne jedem jednake obroke kao i oni. Uvijek su me pitali koliko sam izgubila u određenom periodu i ostavljali mi poruke po kući u kojima su mi čestitali.

- Moja kći misli da sam to izvrsno napravila i kaže da je zaista ponosna na mene. Otkako sam izgubila višak kilograma puno više uživam u obiteljskim okupljanjima jer se ugodnije osjećam u vlastitoj koži. Svaki put kada su ljudi primijetili da sam smršavjela, to mi je davalo novi poticaj da nastavim i ne odustajem. Osmijeh mi se vratio na lice i ne silazi s njega - rekla je, a prenosi Daily Mail.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Primjer Pauline prehrane prije i sada

PRIJE

Doručak: slatke žitarice i tost

Prije ručka: keksi

Ručak: sendviči, hrenovke, keksi i kolači

Prije večere: grickalice i/ili orašasti plodovi s vinom

Večera: predimenzionirane porcije s desertom

SADA

Doručak: zobena kaša

Ručak: juha i komad voća

Večera: meso s roštilja ili riba s povrćem (ponekad tjestenina ili riža)

Foto: Fotolia

Kakva je 1:1 dijeta?

Radi se o ranije poznatom režimu prehrane - Cambridge Weight Plan (Cambridgeov plan težine) koji je ove godine dopunjen nazivom '1:1 diet'. Osnovni plan je drastično smanjiti broj unesenih kalorija, dok se u isto vrijeme pazi da tijelo dobije sve važne nutrijente.

Veliko smanjenje unosa kalorija dovodi tijelo u stanje ketoze te ga potiče u sagorijevanju vlastitih naslaga masnoće (tijelo to shvaća kao posezanje za zalihama jer je došlo vrijeme preživljavanja). Planom je obuhvaćeno šest faza unosa kalorija od 440 do 1500 na dan, ovisno o čimbenicima kao što su početno stanje težine i cilj koji netko želi dostići.

Planom prehrane jedu se vrlo niskokalorična jela, a uz to se dnevno unosi i 2,5 litara vode. Stručnjaci su podijeljenih mišljenja oko ove dijete, neki ne preporučuju unos manje od 600 kalorija na dan.

- To nije nešto što bih preporučio bilo kojem od svojih klijenata. Naravno, jedenjem ispod 500 kalorija tijekom 12 tjedana brzo ćete smršavjeti, ali također ćete izgubiti puno mišićne mase. To je razlog zašto na kraju nemojte očekivati ​​atletsku, toniranu građu tijela - pojasnio je Max Bridger, osobni trener iz LDN Musclea u Londonu (ldnmuscle.com).

Foto: Dreamstime

Također, dodaje kako ljudi ne bi trebali imati očekivanja da će zadržati novu težinu.

- Nemojte očekivati da ćete zadržati kilograme kada se jednom vratite na normalni jelovnik. Može vam se dogoditi da vratite kilograme koje ste izgubili tijekom Cambridgeovog plana prehrane, nakon što završite s time i vratite se svom uobičajenom načinu života, jer se vaš metabolizam vjerojatno usporio i tako prilagodio ograničenom unosu kalorija - pojasnio je.

- Ketoza je stanje do kojega mnogi realno neće doći. Osim što je to stanje teško postići, ketozu je lako izgubiti te dolazi do nuspojava poput lošeg zadaha, osjećaja nelagode u probavnom sustavu, pojave mučnine, pa čak i do prorjeđivanja kose u nekim slučajevima - dodao je, a prenosi cambridge-news.co.uk.