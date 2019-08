2 jabuke na dan tjeraju bolesti srca i krvnih žila, štite od raka

Kemikalije prisutne u jabukama navodno mogu doprinijeti smanjenju rizika od srčanih bolesti tako što usporavaju nakupljanje lošeg kolesterola u tijelu. Čaša i pol soka od čiste jabuke ili dvije voćke na dan vode zdravijem srcu, stoji u studiji objavljenoj u časopisu 'American Journal of Medicinal Food'.

Spojevi u jabukama, kažu znanstvenici, djeluju poput antioksidansa u crvenom vinu i čaju koji pomažu u sprečavanju začepljenja arterija kolesterolom.

Stručnjaci su od ranije znali da jedenje voća i povrća smanjuje rizik od bolesti srca, ali studija Medicinskog centra pri Sveučilištu u Kaliforniji u SAD-u pokazala je prednosti aktivnih spojeva u jabukama, poznatih kao fitonutrijenti.

U kliničkoj studiji zdravi ljudi pili su čašu i pol (oko 3,5 dl) 100-postotnog soka od jabuke svaki dan ili su pojeli dvije jabuke. Vrijeme potrebno da kolesterol oksidira, odnosno razgradi se u tijelu, ubrzalo se za 20 posto nakon samo šest tjedana.

Napravljena je još jedna studija na ovu temu i to na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Chapel Hillu u SAD-u. U istraživanju je sudjelovalo 160 žena u menopauzi koje su svaki dan jele suhe jabuke, oko 75 grama. Nakon tri mjeseca razina lošeg kolesterola u tijelu im se smanjila, a nastavila je opadati i nakon šest mjeseci, prenosi 1mhealthtips.com.

Olja Martinić: 'Jabuke su zlatna namirnica'

- Jabuka ima veliku ulogu u prehrambenoj industriji. Pektin jabuke osnova je brojnih proizvoda dok se sok jabuke smatra najtraženijim. U dijetetici se jabuka smatra 'zlatnom namirnicom' jer je možemo uvrstiti u jelovnike svih dobnih skupina (djece, sportaša, starijih osoba, planinara...), a kod brojnih dijetalnih jelovnika siguran je odabir kod rekonvalescenata, dijabetičara i slično - pojasnila nam je Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.

- Po cijeni je prihvatljiva te dostupna tijekom cijele godine. Kada se pogleda sastav valja istaknuti 10 posto šećera te visok sadržaj vitamina C, A, i nekih vitamina B skupine. Pektin i vlakna čuvaju od raka debelog crijeva dok antioksidansi smanjuju upalne procese kardiovaskularnog sustava. Kalcij i fosfor od posebne su važnosti za djecu u razvoju jer dugoročno mogu poboljšati kvalitetu kostiju i fosfora - dodala je.

Odlične su za održavanje vitke linije

Jabuke su bogate flavonoidnim polimerima i prepune su vlakana, što ih čini još jednom voćkom savršenom za održavanje vitke linije. Stručnjaci savjetuju da jabuke jedete s korom.

- Tako ćete u tijelo unijeti više vlakana i antioksidansa te postići i bolju kontrolu nad razinom šećera u krvi.To će pak smanjiti žudnju za hranom, posezanje za grickalicama i spriječiti prejedanje - objašnjava dr. Sharad Paul iz Novog Zelanda, autor knjige 'The Genetics of Health: Understand Your Genes for Better Health' (Genetika zdravlja: Razumjeti svoje gene za bolje zdravlje).

Zdravije su zrelije jabuke

Trebalo bi ih ostaviti da dozru, a možda i da malo budu prezrele. Naime, ti procesi omogućavaju raspadanje klorofila u jabukama te se u prezrelim jabukama nalazi znatno više aktivnih antioksidansa.

Također, jabuke, sirove ili pečene, odlične su za osvježavanje daha, posebno nakon obroka prepunog luka i češnjaka.

Zapečene jabuke - zdrav i ukusan desert

Sastojci:

4 do 7 jabuka (ovisno koliko su velike)

pola šalice zobenih pahuljica

pola šalice smeđeg šećera

3 žličice cimeta

1 žličica klinčića

pola neslanog maslaca

Pripremu pogledajte u videu: