Poslala sam rođakinji račun za rođendansku tortu svog djeteta nakon što ju je njen sin uništio. Neću stati dok ona ne plati, opisala je mama situaciju na Redditu, gdje je strance pitala je li njezin potez nerazuman ili ne.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nedavno smo mom petogodišnjaku priredili rođendansku zabavu. Nije imao pravu proslavu od svoje druge godine zbog Covida, tako da je ovo bila prva koje se zapravo sjeća. Jedna od mojih rođakinja, samohrana majka, ima vrlo neposlušnog sina od pet godina. Kad je došlo vrijeme za puhanje svijeća, njezin sin je pokušao ugasiti svjećice na torti. Moj muž ga je stalno povlačio i mogli smo vidjeti da je dijete frustrirano, a kada je na kraju moj sin ugasio svijeće nećak je poludio - priča mama i dodaje da su u ovoj fazi stvari krenule na gore, jer je dijete svoje frustracije iznijelo na rođendanskoj torti. 'Udario je cijelom rukom u tortu, srušivši je. Bilo je tako neugodno, svi su utihnuli. Moj sin je pogledao prema nama i bio je na rubu suza', dodaje ona.

U nastojanju da ne izazove veću scenu, njezin muž ga je podigao i šapnuo mu da imaju još jednu posebnu tortu samo za njega i činilo se da se smirio. Mama je morala očistiti tortu s nećakove ruke, jer njegove majke nigdje nije bilo.

- Otpratila sam ga do sudopera, isprala ga i tiho mu rekla da nije smio to učiniti s tortom i da se treba ispričati svom rođaku. Vrisnuo mi je ‘NE!’ u lice, a zatim pobjegao - ispričala je žena čiji je muž otrčao brzo kupiti novu tortu, ali ona time nije zadovoljna i smatra da bi njezina sestrična trebala platiti za ponašanje svog djeteta. 'Razgovarala sam sa sestričnom nakon zabave o tome što se dogodilo jer ona nije bila u sobi, a ona je to odbacila rekavši kako su to samo djeca', priča mama i dodaje kako se uopće ne slaže s njom jer je bila na puno rođendanskih zabava na kojima su druga djeca dopuštala slavljeniku da ima svoj trenutak.

Predložila joj je da plati uništenu tortu, a rođakinja ju je pogledala kao da je luda. Objasnila je sestrični da je ovo bio vrlo važan rođendan, jer njezin sin nije mogao imati nikakve zabave tijekom Covida, ali ni to nije pomoglo. 'Postala je izrazito obrambena i odbila je platiti bilo što. Poslala sam joj račun za uništenu tortu, ali bezuspješno. Zapravo smatram da bi trebala platiti oba kolača jer je njezino dijete razlog zašto smo morali kupiti novu tortu, ali nisam otišla tako daleko', objašnjava žena.

Komentari su uglavnom složni da je žena u pravu što je tražila odštetu. Jedan je napisao: 'Dijete je kreten jer je roditelj kreten. Ne pozivajte ih više ni na kakve zabave i uživajte u svojoj užoj obitelji jer se činite fini'. 'Nikada nećete dobiti svoj novac natrag, jedini način je da je potpuno isključite, jer će se njezin sin i njezino loše roditeljstvo samo pogoršati', dodao je drugi.

Neki su, međutim, mislili da je bila nerazumna. 'Slanje računa majci neće imati efekta na rješavanje problema te obitelji. To ih dodatno izolira i odsiječe od potencijalno zdravih odnosa', rekao je jedan komentator.