Usto, nutricionisti ističu kako je bogata kalijem, magnezijem i vitaminom C kao osnovnim nutrijentima koji su vašem organizmu nužno potrebni. Pojedinci pak sljedeći principe dijete bez ugljikohidrata izbacuju banane iz jelovnika i na taj način izravno utječu na svoje zdravlje, piše Eatthis.

Evo što se sve može događati u vašem tijelu ako izbacite banane iz prehrane:

1. Narušeni imunitet

Banane, a osobito nezrele banane, izvrsna su izvor otpornog škroba. On ima prebiotički učinak, što znači da hrani dobre bakterije u vašim crijevima. Ako prestanete jesti banane, dobrim bakterijama uskratili ste hranu koja im je nužna za život. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Frontiers od Immunology 2013. godine, dovoljan unos prebiotičkih vlakana osnažuje imunitet. No uskraćivanjem takve hrane utječete na oslabljivanje imuniteta, odnosno smanjenu otpornost prema bolestima.

2. Teži oporavak nakon tjelovježbe

Ako želite učinkovito vježbati i pritom izbjegavate visoko procesirane proteinske pločice ili sportska pića, pokušajte pojesti bananu. Prosječna banana sadrži oko 517 miligrama kalija što predstavlja 11 posto preporučene dnevne doze tog minerala čiji je nedostatak povezan sa grčevima u mišićima.

Studija koju je 2012. godine objavio PLOS One otkiva da su banane učinkovite u smanjenju upalnih procesa nakon tjelovježbe te pomažu pojačanom lučenju dopamina kod sportaša nakon tjelovježbe bolje nego pića namijenjena za oporavak.

3. Češće ste gladni

Možda mislite da ćete izbacivanjem banana iz jelovnika smanjiti višak kilograma, no kod mnogih to ima posve suprotan učinak. Studija koju je 2017. godine objavio Journal of Functional Foods pokazala je kako škrob iz brašna banane koji su ispitanici konzumirali prije obroka rezultira smanjenjem ukupnog kalorijskog unosa za 14 posto. Kod unosa zrelih banana taj je kemijski proces manje vjerojatan, ali banane i dalje pomažu u gubitku kilograma.

4. Skloniji ste zarazama

Ako svake godine dobijete gripu, onda bi banane definitivno trebale ostati na vašem jelovniku. Studija iz 2020. godine koju je objavio PNAS otkrila je da lektin iz banane, vrsta vlakna koja se veže uz šećer, ima antivirusna svojstva kad je riječ o više sojeva gripe. Iako banane pomažu imunitetu općenito, od virusnih zaraza se štitite i redovitim pranjem ruku te uravnoteženom prehranom.

5. Povišeni krvni tlak

Studija iz 2005. godine u časopisu Hypertension otkrila je kako hrana bogata kalijem pomaže sniziti povišeni krvni tlak na sličan način kao i lijekovi koji se koriste u tu svrhu. Ako, dakle, želite da vaš krvni tlak bude u granicama normale, ne izbjegavajte konzumaciju banane.

6. Veći rizik od moždanog udara

Visoki krvni tlak je ozbiljan čimbenik rizika za moždani udar. Uskraćivanjem hrane bogate kalijem približavate se toj rizičnoj skupini, a studija iz 2013. godine u časopisu BMJ otkrila je kako ljudi koji jedu hranu bogatu kalijem imaju 24 posto manji rizik za moždani udar.