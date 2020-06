Odredite koji ste Zemaljski anđeo

<p>Kao profesionalni intuitivac, obavila sam 'čitanja' za tisuće ljudi iz svih područja života. Među njima ima mnogo ljudi koji su vrlo osjetljivi na duhovno te lako 'hvataju' suptilne fizičke podražaje, kao što je buka u prostoru, pa čak i emocionalne i energetske podražaje. Tako, na primjer, mogu osjetiti sreću ljubavnika koji šetaju ulicom - kaže <strong>Tanya Carroll Richardson</strong>, koja se profesionalno bavi 'čitanjem' anđeoskih poruka za klijente širom svijeta. Autorica je sedam knjiga, uključujući 'Angel Intuition, Are You ...'</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Velika zbirka figurica i slika anđela </p><p>Dodaje kako su zemaljski anđeli vrlo osjetljivi, empatični i vole davati drugima. Oni su uzbuđeni i sretni kad mogu biti nekome na usluzi. Oni nisu božanski anđeli, ali dijele mnoge karakterne osobine s nebeskim anđelima, poput ljubavi prema ljudima u potrebi, sposobnosti da vide ono najbolje u ljudima i prirodnog optimizma.</p><p>Bez obzira na to jeste li se oduvijek osjećali kao zemaljski anđeo, ili ste se pomalo usklađivali s tom energijom, ili ste se pak precijenili dajući se drugima i doživjeli burn out, vaš zemaljski anđeo podsjetit će vas na brigu o sebi i pomoći vam da ostvarite svoju posebnu misiju u svijetu, kaže Tanya Caroll Richardson. </p><p>Evo koje vrste zemaljskih anđela ona opisuje u svojoj knjizi. Nakon što pročitate opise svih zemaljskih anđela, zaigrajte igru sa svojim šestim čulom - zamolite svoju intuiciju da odredi broj između 1 i 8.</p><p>Imajte na umu da ćete vjerojatno čuti ili vidjeti dva broja, te možda imati podjednaki osjećaj da ti brojevi govore o tome koji ste zemaljski anđeo, odnosno koji vas zemaljski anđeo prati. </p><h2>1. Zemaljski anđeli Slušatelji</h2><p>Budući da su zemaljski anđeli prirodno vidoviti, oni lako mogu suosjećati s drugima i osjetiti energiju i osjećaje drugih ljudi kao da su njihovi. Događa li vam se da ljude često privlači mogućnost da podijele s vama teške i vrlo osobne probleme, čak i ako ih ne poznajete dobro? Vjerojatno ih privlači vaša sposobnost suosjećanja, razumijevanja i činjenica da ne prosuđujete i ne osuđujete, pa vam se zato lako otvaraju. </p><p>Vaša prednost: Brzo možete uspostaviti intiman odnos s novim ljudima, sprijateljiti se s ljudima različitog porijekla i svjetonazora, a sve što trebate je pružiti ljudima sigurnost i osjećaj da su voljeni. </p><p>Vaš izazov: Ako vam se previše ljudi želi povjeriti, to vas može iscrpiti. Postavite granice oko toga koliko ljudi ćete dnevno saslušati te koliko ćete vremena izdvojiti za to. </p><h2>2. Zemaljski anđeli Iscjelitelji</h2><p>Osjećate se privučeni ljudima koji pate i kad im pomažete, to vas puni energijom. Zapamtite da anđeli iscjelitelji ne moraju biti u nekoj pomagačkoj profesiji, niti biti u ulozi koja se tradicionalno smatra iscjeliteljskom. Možete 'izliječiti' obiteljske probleme u svojoj okolini, ili pomoći u 'liječenju' nečijeg financijskog sloma, ako radite kao računovođa, na primjer. </p><p>Vaša prednost: Iscjelitelji dožive malo ozdravljenje svaki put kada pomognu nekome drugom.</p><p>Vaš izazov: Sjetite se da niste odgovorni za svakoga, odnosno za 'popravljanje' ili zacjeljivanje svake rane. Jednostavno podijelite s ljudima svoju stručnost i dajte smjernice za rješenja, kako biste pomogli ljudima na putu ozdravljenja.</p><h2>3. Zemaljski anđeli Prirode</h2><p>Osjećate li posebnu povezanost s prirodom? Mnogi zemaljski anđeli osjećaju, a neki su čak pozvani raditi s energijom prirode i biti čuvari prirode. Možda živite na farmi, u planinama, ili na moru. Upravljanje jednim komadom zemlje ili rad na stvaranju zelenijeg i održivijeg svijeta koji poštuje prirodu kao svetu, vas će ispuniti energijom i svrhom.</p><p>Vaša prednost: U prirodi, dok ste okruženi biljkama i cvijećem, čini da se osjećate mirnije, prizemljeno i ugodno.</p><p>Vaš izazov: Ako živite u velikom gradu, pronađite ugodan park, ili mjesto za vrt na balkonu, ili u kuhinji, makar se okružili samo začinskim biljem. </p><h2>4. Zemaljski anđeli Aktivisti </h2><p>Kad je nešto na svijetu nepravedno ili neravnopravno, to vam se zavuče pod osjetljivu kožu i nadahnjuje vas na mirne, progresivne akcije. Vi ste vrlo potrebni svijetu danas i uvijek, jer pomažete da ovaj planet postane bolje mjesto za sve ljude, prirodu i životinje.</p><p>Vaša prednost: Vi ste strastvena osoba koja se osjeća povezano sa svima i sa svime. Vaš idealizam podiže kolektivnu ljestvicu i nadahnjuje druge da budu bolji ljudi.</p><p>Vaš izazov: Stvari koje su nepravedne u svijetu vas ljute i to je neugodan osjećaj. Iskoristite svoju frustraciju kao motivaciju da poduzmete značajne akcije i dozvolite si osjetiti mir zbog toga što ste nešto pokrenuli. </p><h2>5. Zemaljski anđeli Kreativci</h2><p>Kreativni tipovi - bili oni glazbenici, izumitelji ili inženjeri - koji su ujedno i zemaljski anđeli osjećaju se pozvanim da pomognu i izliječe svojim kreacijama. Pažljivo razmislite što ulažete u svoja kreativna nastojanja i kako gledate na svijet, želeći imati pozitivan utjecaj. Svi duhovno osjetljivi ljudi mogu imati koristi od kreativnog otvaranja, jer to pomaže oporavku vašeg osjetljivog duha. </p><p>Vaša prednost: Puni ste ideja, a vaša prirodno jaka intuicija pomaže vam da budete maštoviti i inventivni.</p><p>Vaš izazov: Kreativni projekti mogu biti i teške i bolne teme, poput snimanja dokumentarca o izbjeglicama, na primjer. Ponekad vas mogu dovesti do otkrivanja vrlo neugodnih stvari koje ćete zaliječiti upravo vašom kreativnošću.</p><h2>6. Zemaljski anđeli Saveznici životinja </h2><p>Imate posebnu povezanost sa životinjama i može vam se činiti da ih možete razumjeti ili komunicirati s njima na izvanredan način. Važan dio vaše svrhe može biti to da imate kućne ljubimce, ili volontirate za sklonište životinja, ili da naučite jahati konje i slično. </p><p>Vaša prednost: Čarobna je i jedinstvena sposobnost povezivanja sa životinjskom dušom.</p><p>Vaš izazov: Kad se prema životinjama ne postupa s poštovanjem i ljubaznošću, to može biti vrlo uznemirujuće. Zagovarajte humani odnos prema životinjama i podijelite s drugima svoje stavove o važnosti dobrobiti životinja.</p><h2>7. Zemaljski anđeli Matice</h2><p>Volite biti u pokretu, poduzimajući akcije kako biste pomogli drugima kad god možete. Možda ste stijena na koju se oslanjaju ljudi u vašem uredu, ili članovi vaše obitelji, ili djelujete kao čovjek koji spaja neznance i piše svom saborskom zastupniku o prijedlozima koji bi pomogli mnogim ljudima oko vas. </p><p>Vaša prednost: Često postoje vrlo opipljivi dokazi da ste pozitivna sila u svijetu, koju itekako treba uzeti u obzir. </p><p>Vaš izazov: Čak i ljudi koji imaju ogromnu količinu energije i kapacitete mogu doživjeti izgaranje (burn out). Svakako zacrtajte i vrijeme za odmor i obnovu energije. </p><h2>8. Zemaljski anđeli Njegovatelji</h2><p>Bilo da se radi o kući punoj djece, ili vrtu prepunom biljaka, kad nešto njegujete, osjećate se više živo i radosno. Ono što bi moglo iscrpiti druge vas zapravo hrani.</p><p>Vaša prednost: Volite podržavati druge i ljudi oko vas vam se često duboko dive i cijene vas.</p><p>Vaš izazov: Obavezno uspostavite neke veze u kojima primate više i podsjetite se da je u redu prepustiti se ponekad tuđoj njezi, bilo da se radi o duhovnoj potpori, ili financijskim nagradama, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/8-earth-angel-archetypes-and-how-to-figure-out-which-one-you-are">MindBodyGreen.</a> </p>