Kako možete uštedjeti više novca

Postoji pet glavnih tipova financijske osobnosti: veliki potrošači, štediše, kupci, dužnici i investitori. Tip kojem pripadate objašnjava zašto i kako u svakodnevnom životu trošite (ili štedite) novac

<p>Preoznavanje vaše osobnosti kad je u pitanju odnos prema novcu uvelike može pomoći da shvatite kako vaš novac funkcionira za vas, kako biste mogli uštedjeti više te općenito kako donijeti pametnije financijske odluke. Stručnjaci na portalu <a href="https://www.investopedia.com/">Investopedia</a> ističu da prema tome kako se odnosimo prema novcu postoji per tipova osobnosti, koji se razliku prvenstveno u tome kako postupaju s novcem. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Istraživanje 24 sata: Usporedba standarda obitelji iz 1998. godine i danas </p><p>Zbog tih razlika ne postoji jedan 'pravi' način za donošenje financijskih odluka, već postoje savjeti za svaku od tih skupina posebno. Dakle, evo po čemu se različiti tipovi financijske osobnosti mogu prepoznati, uz savjet kako da se odnose prema novcu. </p><h2>Veliki potrošač </h2><p>Oni obožavaju govoriti o tome što su sve kupili. Nisu nužno materijalistički tipovi, ali posjeduju veliku vrijednost, s tim da često žele najnovija i najveća izdanja svega što izađe, od najnovijih pametnih telefona, odjeće poznate robne marke, pa do vozila visoke kategorije. </p><p>Oni vole trošiti novac i riskirali bi, pogotovo ako postoji šansa da mogu zaraditi više. U stvari, sam čin trošenja novca za koji naporno rade stvar je u kojoj najviše uživaju, čak i ako to povećava njihov dug.</p><h2>Štedljivac</h2><p>Oni su sušta suprotnost potrošačima: Potrošnja novca čini da se osjećaju nelagodno. Oni uvijek kupuju po povoljnim cijenama i pokušavaju uštedjeti novac gdje god mogu. Moguće je da nemaju kreditnu karticu, a ako imaju, rijetko je koriste. </p><p>Na njih često gledaju kao na ljude koji gledaju samo da je nešto 'jeftino', no to nije uvijek slučaj. Oni su uglavnom konzervativni u vezi sa stvarima koje kupuju i nemaju tendenciju riskirati s velikim investicijama. </p><h2>Kupac</h2><p>Kupci često razvijaju emocionalnu vezu s trošenjem i primanjem novca. Njihovo raspoloženje često pada i raste ovisno o kretanju na njihovom bankovnom računu. Kupcima je posebno teško oduprijeti se trošenju novca, čak i ako kupuju predmete koji im nisu potrebni.</p><p>Kupci nisu nimalo nesigurni u vezi sa svojim dugom, mogu biti i svjesni duga koji imaju, ali čini se da ne mogu razdvojiti svoje emocije od svojih navika potrošnje.</p><h2>Dužnik</h2><p>Čini se da dužnici nemaju emocionalne veze sa svojim financijama. Ne troše da bi se osjećali bolje, kao što im se raspoloženje neće pokvariti kad vide loš saldo u banci. Jednostavno ne troše puno vremena razmišljajući o svojoj financijskoj situaciji.</p><p>Dužnici mogu biti svjesni da imaju dug, ali ne mogu pratiti što, koliko i kome duguju. Dužnici obično troše više nego što zarađuju dosljedno, što znači da su stalno u dugovima, čak i kad smatraju da se taj dug smanjuje.</p><h2>Ulagači</h2><p>Ulagači su izrazito orijentirani na budućnost i vrlo su svjesni svojih financija. Često koriste mogućnosti ulaganja nakon pažljivog odmjeravanja svojih mogućnosti. Investitori obično plaćaju račune na vrijeme, a njihove aktivnosti potrošnje povezane su s izborom o kojem su prethodno dobro promislili. </p><p>Svako ulaganje koje investitor poduzima ima za cilj zaradu više novca, boljeg kreditnog rejtinga ili nekog drugog sličnog cilja.</p><h2>Kako možete uštedjeti više? </h2><p>Kao što drugačije razmišljaju o novcu, za svaki tip financijske osobnosti vrijede i drugačiji savjeti vezano uz mogućnost da više uštede.Evo nekoliko savjeta, koje prenosi portal <a href="https://bigthink.com/personal-growth/money-personalities?rebelltitem=1#rebelltitem1">BigThink.</a> </p><p><strong>Veliki potrošači: Najbolje stvari u životu su besplatne.</strong></p><p>Ako uživate trošiti novac i imate prihode koji mogu podnijeti te vaše navike, možda ćete propustiti neke najljepše stvari u životu, neprestano jureći za finim stvarima.</p><p>Razmislite o nekim zabavnim alternativama za vrhunski shopping.. Pronađite ravnotežu između trošenja novca na stvari koje vam možda nisu potrebne i trošenja malo novca na nešto što će vam donijeti stvarnu kvalitetu i sreću u vašem životu. Primjer za to je odluka da kupite 2000 dolara (oko 13.300 kuna) na jacuzzi za dvorište, umjesto da potrošite 300 dolara (2000 kuna) za povremenu posjetu toplicama, u kojima možete koristiti jacuzzi, ali i uživati u mnogočemu drugom. </p><p>Dakle, ne mora se raditi o uštedi, već i o tome da potrošite manje manje tamo gdje možete. Možda ćete se iznenaditi do kolikih će to ušteda u budućnosti dovesti.</p><p><strong>Štedljivac: Razmotrite kvalitetu života u usporedbi s vašim štednim računima</strong></p><p>Štedljivac vjerojatno neće pasti u financijsku propast, jer se obično priprema za neočekivano. Međutim, skloni su s odlaganjem kupovine stvari koje mogu olakšati život, a dugoročno gledano donijeti i uštede, samo zbog cijene. </p><p>Primjer za to može biti da se isprsite i kupite novu perilicu posuđa. Zamjena stare perilice, u kojoj ste posuđe morali oprati i u dva ciklusa da bi bilo čisto, novim uređajem može donijeti do uštede vode i struje, a onda i do manjeg troška na računima za vodu i struju. </p><p><strong>Kupac: Uložite emociju u štednju novca, umjesto da ga samo potrošite</strong></p><p>Ljudi koji sebe smatraju kupcima trebali bi pokušati pronaći ravnotežu između stvari u kojima uživaju i stvari koje će služiti njihovim najboljim interesima u budućnosti.</p><p>Vaše emocije pokreću vaše navike potrošnje. ali mogu vas motivirati i za uštedu novca. Razmislite o tome koja je emocionalna vrijednost u mogućnosti da određeni iznos novca ostavite za budućnost. Štedite za školovanje svoje djece, za kuću iz snova, ili ugodan odmor sa supružnikom. Jednostavno, koristite pozitivne emocije koje dolaze od tih budućih ciljeva da niste usmjerili snage u štednju umjesto da trošite novac.</p><p><strong>Dužnici: Uštedite svoj novac što je jednostavnije od zaduživanja</strong></p><p>Škakljiva stvar s ovom financijskom osobnošću je da, ako imate dobra primanja i radite za stalno, možda ćete dugo biti u redu. Vaš dug možda vas neće stići godinama, ali kad se dogodi, to može stvoriti veliku financijsku krizu, pogotovo ako se za takvu krizu niste pripremili. </p><p>Dužnici bi trebali razmotriti radnje koje omogućavaju uštedu novca uz malo napora, kao što je postavljanje automatskih depozita s vašeg računa za potrošnju na vaš štedni račun, na dan kad vam sjeda plaća. </p><p><strong>Ulagači: Uravnotežite 'odmah' s budućim ciljevima </strong></p><p>Riskiranje oko velikih investicija koje se mogu isplatiti u budućnosti uvijek je u žurbi. To je i dobar način da novac zaradite umjesto da samo radite za svoj novac, kao što to čini većina drugih. Ljudi ove osobnosti trebali bi razmotriti kako najbolje uravnotežiti štednju koju danas možete iskoristiti za kupovinu nekih lijepih stvari s ulaganjima koja 'vežu' novac na određeni broj godina.</p>