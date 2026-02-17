Postoji šest vrsta kašlja - evo što znači svaki od njih i kada je potrebno zvati liječnika

Slušanje drugih kako kašlju i iskašljavaju jedna je od životnih neugodnosti, no naučiti slušati vlastiti kašalj moglo bi vam spasiti život. Kašalj dolazi u svim oblicima, veličinama i glasnoćama, a prema riječima dr. Naveeda Asifa, razumijevanje nijansi između različitih tipova može vam pomoći da brzo prepoznate trebate li liječničku pomoć ili samo pakiranje pastila.

Dr. Asif, liječnik opće prakse u londonskoj privatnoj klinici The London General Practice, procjenjuje da se otprilike polovica njegovih pacijenata žali na kašalj. Unatoč tome što mnoge zabrinjava, on naglašava da je to zapravo znak da "tijelo radi točno ono što treba".

​- Imate iritans, infekciju, nešto što uzrokuje oticanje ili nelagodu u dišnim putevima. Dakle, želite da kašalj, što je u osnovi grč mišića, izbaci što god to bilo. Jer ako to ne učinite, ostat će na plućima ili će se spustiti niže u dišne puteve i izazvati upalu pluća - objasnio je dr. Asif za Daily Mail.

Foto: Fotolia

Iako se većina kašljeva povuče sama od sebe unutar tri do četiri tjedna, u nekim je slučajevima potrebna hitna medicinska pomoć, a znak upozorenja krije se upravo u zvuku kašlja. Dr. Asif dijeli kašalj u šest glavnih kategorija kako bi pomogao u prepoznavanju opasnosti.

Suhi kašalj

Suhi kašalj ima oštar, isprekidan zvuk bez iskašljavanja sluzi. Često je povezan sa sezonskim alergijama ili virusnim infekcijama, osobito zimi. Većina takvih kašljeva spontano se poboljša unutar nekoliko dana ili tjedana. Međutim, ako potraje dulje od tri tjedna, trebao bi biti razlog za zabrinutost.

Iako rijetko, uporan suhi kašalj može biti pokazatelj raka pluća, grla ili gornjih dišnih puteva, pogotovo ako ga prate gubitak tjelesne težine, smanjen apetit ili neobjašnjiv umor. Drugi čest uzrok suhog kašlja je i gastroezofagealni refluks (GERB), stanje pri kojem se želučana kiselina vraća u jednjak i iritira grlo.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Produktivni ili vlažni kašalj

Za razliku od suhog, vlažni kašalj proizvodi sluz i ima karakterističan grgljajući, zveckajući zvuk. To je znak da se tijelo pokušava riješiti infekcije izbacivanjem sluzi koja je zarobila bakterije i viruse. Iako je često popraćen neugodnim osjećajem začepljenosti, ovaj kašalj obično nestaje unutar tri do četiri tjedna uz odmor i dovoljan unos tekućine.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Liječnički pregled postaje nužan ako ga prate povišena temperatura, pojava krvi u iskašljaju ili opće pogoršanje stanja. Takvi simptomi mogu ukazivati na bronhitis ili, u težim slučajevima, upalu pluća, stanje opasno po život ako se ne liječi.

Kašalj koji zvuči kao lavež

Visok, promukao zvuk koji podsjeća na "lavež tuljana" jedan je od tipova kašlja koji zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju, osobito kod djece. Ovaj je zvuk klasično povezan s krupom, virusnom infekcijom koja uzrokuje oticanje dušnika i gornjih dišnih puteva. Može biti praćen povišenom temperaturom, curenjem nosa i stridorom, zvukom nalik hripanju pri udisanju.

Liječnici upozoravaju da djeca u početku mogu izgledati dobro, ali im se stanje može brzo pogoršati zbog suženja dišnih puteva, zbog čega je ključno odmah potražiti pomoć.

Kašalj sa zviždanjem

Kašalj praćen zviždanjem ili piskutavim zvukom, koji je očit i tijekom normalnog disanja, uvijek treba shvatiti ozbiljno. Ovaj zvuk ukazuje na upaljene ili sužene dišne puteve, a prvenstveno se povezuje s astmom i kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB). Simptomi se često pogoršavaju noću ili tijekom fizičkog napora.

Foto: SYSTEM

Ako se kašalj sa zviždanjem ponavlja ili je praćen osjećajem nedostatka zraka i stezanjem u prsima, nužna je liječnička procjena kako bi se izbjegli teški napadaji astme koji mogu biti opasni po život.

Hripavac

Hripavac, poznat i kao pertusis, karakteriziraju intenzivni, nekontrolirani napadaji kašlja nakon kojih slijedi visoki zvuk "hripanja" pri pokušaju udaha. Uzrokuje ga vrlo zarazna bakterija Bordetella pertussis, a napadaji mogu biti toliko snažni da izazovu povraćanje, iscrpljenost ili čak lom rebara.

Foto: 123RF

Posebno je opasan za dojenčad mlađu od šest mjeseci i zahtijeva hitno liječenje antibioticima. Iako je češći kod djece, mogu ga dobiti i odrasli, kod kojih karakterističan zvuk hripanja ne mora biti prisutan.

Kronični kašalj

Svaki kašalj koji kod odraslih traje dulje od osam tjedana klasificira se kao kroničan i zahtijeva detaljnu medicinsku obradu. On nema specifičan zvuk, već se definira trajanjem. Uzroci mogu biti različiti, od astme, pušenja, GERB-a i postnazalnog slijevanja do ozbiljnijih stanja poput kroničnih plućnih bolesti ili raka pluća.

Foto: 123RF

S obzirom na to da rak pluća često kasno pokazuje simptome, svaka promjena u kašlju ili njegova dugotrajnost, osobito kod pušača starijih od četrdeset godina, ne smije se zanemariti. Rana dijagnoza ključna je za uspješno liječenje.