Pozitivci, nije uvijek dobro gledati samo 'svjetliju stranu'

Izraz 'toksična pozitivnost' odnosi se na koncept u kojem se nameće da je pozitivnost i zadržavanje pozitivnog stava, jedini ispravan način života. To znači da se fokusirate isključivo na pozitivne stvari i odbacite sve što može izazvati negativne emocije.

No, kad poričete ili izbjegavate negativne emocije, samo ih povećavate. Zato što ih izbjegavate, govorite sami sebi da ne trebate obraćati pažnju na njih. Tako se nađete zarobljeni u krugu, a emocije postaju sve veće i veće jer ih niste procesuirali. No, takav pristup je jednostavno neodrživ. Evolucijski gledano, ljudi se ne mogu programirati da se osjećaju sretno.

Foto: Dreamstime

Izbjegavanjem teških emocija gubite vrijedne informacije. Na primjer, kad se bojite, vaše emocije vam govore: 'Budi oprezan što se događa oko tebe'. Emocije su informacije, daju vam sažetak onoga što se događa u određenom trenutku, ali vam ne govore što točno učiniti ili kako reagirati.

Primjerice, ako se bojite psa i vidite nekog ispred sebe - to ne znači da morate prijeći na drugu stranu, nego da doživljavate psa kao potencijalnu prijetnju. Jednom kad prepoznate emociju, odlučujete želite li izbjeći psa ili se suočiti sa strahom.

Kad ljudi ne obraćaju pozornost na negativne osjećaje i drugima predstaljaju kao da ih nemaju, to ih čini manje pristupačnima i ljudi se teže mogu poistovjetiti s njima. Ti ljudi vjerojatno ostavljaju dojam da nemaju problema, za što većina zna da nije istina. Možda će vas takvi ljudi živcirati ili ćete osjećati da vam je teško povezati se s njima. Zamislite da pokušavate izgraditi smislen odnos s nekim tko ignorira tugu ili tjeskobu.

Prihvaćanje negativnih emocija pomaže vam da se nosite snjima i smanjite njihov intenzitet. Razmislite o tome kako se dobro osjećate kad možete podjeliti s nekim koliko vam je dan težak. Kad pričate o tome što vas muči, osjećate kao da ste skinuli uteg s ramena, čak i ako je to teže od pretvaranja da je sve u redu.

Emocije nisu 'dobre' ili 'loše', potpuno pozitivne ili negativne. Umjesto toga, gledajte na njih kao na smjernice . one vam pomažu da shvatite stvari. Ako ste tužni zbog napuštanja posla, to vjerojatno znači da vam je to iskustvo značilo. Ako ste zabrinuti zbog prezentacije, to vjerojatno znači da vas brine kako vas ljudi doživljavaju.

Emocije također prenose informacije ljudima oko nas. Ako ste tužni, to šalje poruku da vam treba utjeha. Ako 'komunicirate' krivnju, to pokazuje da vam treba oprost.

Iako bi vi moglo biti korisno pokušavati sagledati svijetlu stranu stvari, važno je prepoznati i priznati i neugodne emocije. Nitko ne može biti zraka sunca 24/7 - ljudi jednostavno ne funkcioniraju na takav način. zapravo, obraćanje pažnje i obrada emocija vam mogu pomoći da bolje upoznate sebe i razumijete ljude oko vas, prenosi Pshychology Today.