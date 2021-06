Ideja da biste, ako želite jesti zdravo, trebali slijediti vlastite instinkte i jesti sve ono što želite, kad to poželite, zvuči pomalo zastrašujuće. U vrijeme superhrane, zabrane ugljikohidrata, mlijeka, šećera i mesa, ideja da sve to odbacite i prigrlite pire krumpir, kekse, tjesteninu i kruh, odnosno sve ono što vam se jede, zvuči pomalo bogohulno. I zbunjujuće. No to je osnova dijete koja se bazira na intuitivnom jedenju, koja u zadnje vrijeme ima sve više pobornika.