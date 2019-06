Preboljela je bulimiju: Ima 136 kila i objavljuje slike u badiću

Suma Jane Dark (32) iz Portlanda danas ima 136 kilograma i sa svojom je kilažom zadovoljna. Oduvijek je bila pretila, a već su joj u ranom djetinjstvu roditelji i drugi odrasli govorili da je debela i da pod hitno mora smršavjeti.

- Uvijek sam bila debelo dijete. Ne postoji doba u mom životu u kojem sam izgledala kao ostali vršnjaci ili nosila sličnu odjeću. Otkad znam za sebe, to je bio izvor depresije i srama - ispričala je, i opisala djetinjstvo u kojem su kampovi za mršavljenje bili njezina svakodnevica. Od sedme do desete godine ljeta je naime provodila u "nadziranim pokušajima da smršavi:".

- Bila sam jaka i aktivna, ali dok sam odrastala, stalno su mi spominjali dijete i slali me svako ljeto u kampove za mršavljenje. Odrasli su mi neprestano govorili da me, samo ako smršavim, čeka svijetla budućnost, i da ću biti puno ljepša. "Zar ne želiš dečka?" pitali bi me. Ili "Želiš li stvarno umrijeti s trideset?" Moje je odrastanje bilo pakao - otkrila je Suma Jane.

- Trudila sam se, ali nije išlo, jednostavno nisam mogla kontrolirati svoje tijelo i počela sam paničariti. Kad mi je bilo jedanaest, shvatila sam da se mogu natjerati da povratim, što mi se činilo kao dobra dijeta. Tu je počela moja borba s bulimijom - ispričala je.

Tako je već s 11 godina razvila bulimiju, a u ranim je dvadesetima uzimala mješavinu droga i lijekova za mršavljenje, i vježbala čak četiri puta dnevno pa je 2009., kaže, dosegnula vlastito dno s težinom od 62 kg i brojne probleme koji su se nagomilali u opsesivnom pokušaju da izgubi kilograme.

Shvatila je da jednostavno mora zavoljeti vlastiti izgled. Uključila se u brojne online grupe i prvi put o svom problemu počela pričati na pravi način, s onima koji su razumjeli kroz što prolazi.

Tako je dobila ideju i za vlastiti Instagram profil, koji joj danas služi za širenje pozitivnog stava o plus-size ženama. Ljubav prema fotografiji Suma Jane je spojila sa željom da javno progovori o višku kilograma pa je svoj profil pretvorila u veliki editorijal.

- U najboljem sam se slučaju nadala da ću pronaći nekoliko novih prijatelja, ali sam i očekivala da ću profil zbog napadaja panike izbrisati nakon nekoliko dana, no ipak nisam. Oslobađajuće je vidjeti sebe na fotkama i dijeliti iskustva sa sličnim ljudima. To mi je potpuno promijenilo život. Svaki put kad bih objavila fotografiju koja pokazuje neki novi dio tijela, bila bih užasnuta, ali otkrila sam da sam ista kao drugi i da postoje stilovi koje volim i oni koje ne volim. Tako sam razvijala svoj ukus. Sad mi je važnije kako mi stoje tkanine i uzorci, ne zamaram se više oko izgleda tijela i debljine - ispričala je za Daily Mail, ali i priznala da njezina borba s poremećajima u prehrani još nije gotova.