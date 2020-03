Preboljeli su koronu: Boljeli ih mišići, a dobili su i lijek za HIV

‘Mislila sam da je mučnina zbog vraćanja na brod’

Kad su Amerikanku nakon gotovo mjesec dana karantene i preboljenog korona virusa koji je “pokupila” na kruzeru Diamond Princess, upitali kako se osjeća bez karantene i potpuno slobodna, te spremna za povratak kući, kratko je odgovorila: “Iznenađujuće”.

Za Rebeccu Frasure (35) i njenog supruga lijepo krstarenje trebalo je biti odmor iz snova, no pretvorilo se umalo u pravu tragediju.

Nakon što je u Hong Kongu na kruzer ušao zaraženi putnik, na brodu je zavladala opća panika. Rebecca je isprva sumnjala da se i ona zarazila jer nije osjećala nikakve simptome.

- Osjećala sam se u redu, osim manjeg kašlja koji sam vukla. Nisam imala ni temperaturu. Vjerojatno ne bih ni znala sam zaražena da me nisu testirali. Kad smo bili na Tajvanu, kratko smo izašli na kopno, a kad smo se vratili na brod, malo sam osjetila mučninu, ali nikad to ne bih povezala s bolešću. Mislila sam da je to nešto privremeno, a ne virus, pogotovo korona virus - kazala je za CBC News sredinom veljače kada su je skinuli s broda i odveli u bolnicu u Tokiju. Na posao se trebala vratiti 17. veljače, no izolirana u bolničkoj sobi u Tokiju bila je od 6. veljače do 4. ožujka.

U karanteni u bolnici gledala je puno televizije i slušala audio verziju nove knjige Margaret Atwood “Zavjeti”.

Na brodu je bilo 2700 putnika i 1045 članova posade, te čak šestero hrvatskih državljana, a u jednom trenutku broj zaraženih porastao je na 175 putnika. Luksuzno putovanje Azijom kojim se proputovao Japan, Hong Kong, Vijetnam, Tajvan i Okinawu, tako je postalo sve samo ne luksuzno. Njen je suprug ostao je na brodu, i to joj je u jednom trenutku predstavljalo najveću brigu. Svakodnevno su se čuli. U obraćanju javnosti kazala je kako ima puno povjerenja u japanski zdravstveni sustav i da se svi o njoj brinu s posebnom pažnjom.

- Doktori i sestre se odlično brinu o meni, ali ne govore jezik, pa je tu malo rupa u komunikaciji - kazala je. Supruga su s broda pustili 23. veljače, nakon što je i on na brodu prošao vrijeme inkubacije. On je morao dva puta dnevno mjeriti temperaturu, ali virus nije dobio. Kasnije je prebačen u tokijski hotel koji je platila kompanija.

Bolje je, ali muči ga još suhi kašalj

Amerikanac Carl Goldman (67) iz kalifornijskog gradića Santa Clarita zarazio se korona virusom na kruzeru Diamond Princess koji je dva tjedna bio usidren u Yokohami iz sigurnosnih razloga.

Trenutno se nalazi u karanteni Medicinskog sveučilišta Nebraska, a virus ga je “napao” prilikom leta avionom u SAD. Dok je putovao kući, probudio se s groznicom. Kaže da nije bilo tipičnih simptoma prehlade kao što su šmrcanje, nadutost ili bolovi u mišićima.

WATCH: Carl Goldman shares what it's been like to be diagnosed with coronavirus while aboard the Diamond Princess cruise ship and life in quarantine since. https://t.co/3zz6zm4XxG — NBC News (@NBCNews) March 10, 2020

- Od simptoma mi se javio samo suhi kašalj koji traje i dalje. To je jedino što me podsjeća da još uvijek imam virus - rekao je Carl.

Osjeća se dobro, no ostaje u karanteni dok test na korona virus tri dana za redom ne bude negativan. Test uključuje bris nosnice i bris grla.

U prvoj karanteni je bio zaštićen dvostrukim staklenim prozorima, a osoblje je bilo odjeveno u zaštitna odijela, no nakon deset dana je premješten na otvoreniji odjel, gdje su ljudi u posebnim sobama, sa TV-om i kupaonicom, priča.

I njegova supruga je s njim bila na kruzeru, ali nije razvila simptome.

Toliko jako sam kašljao, mislio sam da umirem

Tiger Ye mu nije pravo ime, no 21-godišnji student iz Wuhana priznao je da je zaraza virusom poput noćne more. Simptomi su bili toliko ozbiljni da je mislio da će umrijeti.

Foto: Tiger Ye

Da je zaražen, posumnjao je da kad je osjetio toliku slabost da nije mogao dovršiti večeru. Kad je izmjerio temperaturu, bila je povišena.

U bolnici je dobio transfuziju. Osjećao je kako mu virus napada pluća.

Poslali su me kući jer simptomi nisu bili jaki. No dobio sam visoku temperaturu i bolio me svaki dio tijela. Kašljao sam toliko da sam mislio da ću umrijeti - kazao je Ye. Imao je 39 temperaturu. Liječnici su mu dali i kombinirani lijek koji se koristi za liječenje HIV-a.

Snima dokumentarac da bi oraspoložio suprugu

Kineska medicinska sestra Li Ting zarazila se virusom njegujući pacijente u bolnici u Wuhanu.

Poslali su je u kućnu izolaciju, a suprug Hai Tang nije je želio ostaviti samu nego je odlučio brinuti se o njoj tijekom bolesti. Sve su snimili, a snimke objavljuju na Youtubeu u serijalu “Naša priča o korona virusu”. Tang priča da je ideja bila njegova, a time je želio oraspoložiti suprugu. Dok se ona odmarala, on je obavljao kućanske poslove i kuhao. Odijevao je zaštitna odijela kako bi spriječio zarazu, a imaju i sina kojeg su poslali od kuće.

'Težak mi je udarac bio kad sam saznao da ne idem van'

Španjolski sportski novinar popularne TV emisije El Chiringuito Kike Mateu (44) zarazio se u Milanu izvještavajući s utakmice UEFA-ine osmine finala Lige prvaka između Atalante i Valencije 19. veljače.

Nadao se da će u ponedjeljak izaći iz karantene u bolnici u Valenciji i vratiti se kući, no test se ponovo vratio pozitivan.

Otra vez aquí. Para ser vuestra voz. Intentaré estar a la altura de vuestros sentimientos.



Soñamos juntos en @minutomarcador pic.twitter.com/K3MVCjGkRJ — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) February 19, 2020

– Virus je vrlo otporan i opet sam pozitivan. Zaražen sam već 21 dan, a od toga sam 16 dana hospitaliziran. Nadao sam se da ću danas izaći, stoga je ovo bio težak udarac za mene – napisao je na Twitteru. On je bio prvi novinar u Valenciji kojem je otkriven korona virus nakon putovanja u Milano. Zarazu je prihvatio s određenim humorom, no kaže kako mu nakon dva tjedna izolacije sada već slabi snaga. Obitelj, prijatelji i kolege iz tiska te sportskih klubova šalju mu poruke podrške javnim i privatnim kanalima, što mu je pomoglo nositi se sa situacijom.

Superširitelj - zarazio 11 ljudi

Britanac Steve Walsh (53) zarazio se korona virusom na konferenciji u Singapuru. Zarazu je pobijedio već nakon pet dana te je otpušten iz bolnice, no postao je superširitelj jer je u razdoblju od inkubacije do oboljenja zarazio - 11 ljudi.

Steve Walsh: A ‘Super-Spreader’ Of Coronavirus – Corona virus: कोरिया से लेकर स्पेन तक फैलाया संक्रमण, काफी तलाश पर मिले स्टीव वॉल्श https://t.co/YRHzBNWRi6 pic.twitter.com/hxSl5jxmEM — pawan kumar (@Pawan05258Kumar) February 15, 2020

Na putu kući s konferencije otišao je u francuske Alpe gdje i dalje nije pokazivao znakove zaraze. Po povratku kući odlazio je u lokalni pub kada je počeo primijećivati znakove bolesti. Kad je shvatio da je zaražen, zajedno s obitelji povukao se izolaciju.

'Odmah sam obavijestila obitelj, prijatelje i kolege'

Morena Colombi (59), zaposlenica jedne kozmetičke tvrtke iz gradića Truccazzano u pokrajini Milano, otišla je 17. veljače doktorici opće prakse zbog simptoma grupe, no nakon nekoliko dana zdravstveno stanje joj nije bilo bolje.

Četiri dana kasnije liječnici milanske zarazne bolnice Sacco savjetuju joj da se testira kod epidemiologa jer je bila u kontaktu s ljudima koji su se vratili iz Kine.

- Tri puta dosad sam preboljela upalu pluća i po zvuku kašlja znala sam da nešto nije u redu. Nazvala sam zaraznu bolnicu Sacco, gdje su mi rekli da više nemaju prostorija za izolaciju. Rekli su mi da odem u bolnicu u Teviglio, koja je bliža mojoj kući. Već sam se osjećala jako bolesno i odlučila sam otići autom u hitnu, a kad su me hospitalizirali, rendgen je pokazao da imam upalu pluća - priča zaražena Talijanka.

Smjestili su je u ured u kojem nije bilo kupaonice, kamoli da je bila izolirana, kaže Morena. Napravili su test i ispala je pozitivna na korona virus.

- Bilo mi je bolje, osjećaj je isti kao da imam gripu, no bojala sam se za sve s kojima sam došla u kontakt. Odmah sam nazvala prijatelje, obitelj i kolege - rekla je Morena. Ubrzo su je prebacili na odjel zaraznih bolesti u veću bolnicu u gradu Bergamo. Tamo su, tvrdi Talijanka, bili spremniji za rješavanje ove hitne situacije.

- Nitko me nije mogao posjetiti u izolaciji, a kako nema lijeka, davali su mi samo Tylenol. Napravili su još jedan rendgen i vidjeli da mi se stanje poboljšalo. Otpustili su me prije pet dana i rekli mi da ostanem u kućnoj karanteni još dva tjedna. Još malo kašljem, ali ozdravila sam. Razgovaram sa sinom i sestrom preko Skypea, ali nikamo ne idem. Jednostavno moram izdržati još neko vrijeme bez izlaska iz kuće - dodala je. Ono što ju je najviše povrijedilo, priča Morena, činjenica je da su se ljudi iz njezina grada prema njoj ponašali kao da ima kugu. Trebala joj je njihova podrška, a umjesto toga bila je ponižena.

Od virusa me više plaši neznanje. Osjećam se tužno zbog tračeva. Tužna sam kad ljudi isprazne police dućana. Ne zato što ne razumijem paniku, nego zato što nitko ne misli na druge. Ako iz dućana uzmete sve, možda će nekome zatrebati, a u njemu više neće pronaći ništa. Ovo je komplicirano vrijeme, no potrebno nam je ostati pri sebi - poručila je Talijanka.

‘Saznao sam da je korona nakon što je sve prošlo

Connor Reed (25) iz Llandudnoa u Sjevernom Walesu radio je u školi u Wuhanu i postao prvi Britanac za kojeg se zna da je bio zaražen virusom COVID-19.

- Bilo je to 25. studenog, imao sam osjećaj da sam pokupio prehladu. Nekoliko dana kasnije stanje mi se pogoršalo.

Probudio sam se s temperaturom, kašljao sam i odlučio da neću ići na posao nekoliko dana - priča Connor.

Imao je i problema s ušima i sinusima, kao da mu je balon eksplodirao u lice. Mučio ga je i grozni kašalj.

- Bilo je situacija da uopće nisam mogao govoriti, kao i onih kad sam kreketao kao žaba - priča. Najgore je tek došlo - probudio se boreći se za zrak pa je idući dan otišao u bolnicu. Tako je 5. prosinca obavio krvne testove, rendgen i testove disanja. Pokazalo se da ima upalu pluća.

- Ni u jednom trenutku nisam pomislio da bih mogao umrijeti. Mlad sam. Ne pušim. Ne pijem. Nisam starija osoba i nemam zdravstvenih problema otprije - kaže Connor.

Tek nekoliko tjedana nakon što se oporavio liječnici su shvatili da je bolovao od virusa koji se tad već počeo širiti diljem provincije Wuhan.

Uvjerena da se samo umorila hodajući

Jaimunay Sae-ung (72) prva je Tajlanđanka kojoj je dijagnosticirana infekcija korona virusom nakon što se vratila iz posjeta Wuhanu.

- Bila sam šokirana kad se ispostavilo da sam zaražena jer sam bila u Wuhanu s velikom grupom ljudi. Otputovala sam 25. prosinca i vratila se 3. siječnja. Osjećala sam se iscrpljeno, no mislila sam da je to zato što sam puno hodala obilazeći Wuhan. Onda sam pretpostavila da bi moglo biti povezano sa srcem. Malo mi se vrtjelo i izgubila sam apetit - priča žena.

Javila se u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da je zaražena koronom. Završila je izolirana, u “staklenoj sobi”.

- Boljelo me dok sam disala. No nakon tri dana u bolnici, tijekom kojih sam primala terapiju, stanje mi se poboljšalo pa sam odmah htjela kući - priča Jaimunay Sae-ung u šali. Puštena je tek nakon devet dana terapije.

Nema simptoma, no zaražen je i mora ostati u karanteni

Philip Soubry (54) prvi je Belgijac koji se zarazio korona virusom, a od 3. veljače je u briselskoj bolnici Saint Peter u karanteni. Sa suprugom živi u Kini i brine ga što je ona ostala ondje. Kaže da nije imao nikakve simptome, a epidemiolozi su ga, nakon što je stigao pozitivan test, u zaštitnim odijelima odveli u karantenu.

Meanwhile in 🇧🇪: Philip Soubry (pictured), the only Belgian tested positive for coronavirus, wants to get out of quarantine - because he's running out of beer.



"The beer is almost out. Time for me to leave." pic.twitter.com/9igV92XvLY — Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) February 15, 2020

– Ne kašljem, nemam grlobolju ni simptome gripe. Upravo su me ponovno testirali, što je neugodno. Ulaze vam u nosnice do deset centimetara pamučnim tamponom. Pregledali su mi i pluća. Vrijednosti su pale, ali virus je još u tijelu - rekao je Philip.

se nije namjeravao vraćati u Belgiju, tvrtka za koju radi ga je pozvala. Supruga je ostala u Kini, a njega su po povratku u Belgiju zadržali u karanteni i ondje je doznao da je zaražen.

Nulti talijanski pacijent bio je u teškom stanju

Mattia M. (38) iz Codogna kojeg smatraju talijanskim nultim pacijentom, više nije na intenzivnoj njezi i oporavlja se, javili iz bolnice San Matteo di Pavia.

Foto: Facebook

Unazad 20 dana bio je u jako lošem stanju. On se 18. veljače javio u bolnicu gdje su mu dijagnosticirali blagu upalu pluća i poslali ga na kućnu njegu, no stanje mu se pogoršalo. Rano 20. veljače morali su ga reanimirati, a supruga je tada rekla da su krajem siječnja večerali s prijateljem menadžerom koji se vratio iz Kine. Naknadno se pokazalo da prijatelj nije bio zaražen, ali Mattia jest.

Talijan se zarazio dok je trenirao

Simone je prvi Talijan zaražen korona virusom koji je pokazao svoje lice, a inače je dobar prijatelj i suigrač Mattije (38) koji je prvi potvrđeni zaraženi u Italiji.

- Najvjerojatnije sam se zarazio na nogometnom igralištu tijekom treninga, a čim sam shvatio da je moj prijatelj s treninga hospitaliziran, stavio sam se dobrovoljno u kućnu izolaciju - kazao je Simone.

- U subotu, na dan utakmice, vozio sam se u automobilu s Mattijom. On u tom trenutku nije kašljao, ali nakon nekog vremena ga je počela boljeti glava i tražio je tabletu - priča Simone kako su se javili prvi simptomi zaraze korona virusom kod njegovog suigrača.

Kazao je kako su svi članovi njihovog nogometnog tima, nakon što je Mattiji dijagnosticiran virus, morali ostati u kućnoj karanteni, te kako su ih bolničari nazvali i obavijestili da će ih doći testirati.

- Bilo je nestvarno vidjeti ih u zaštitnim odijelima kako ulaze kroz vrata moje kuće, ali to se doista dogodilo, nisam sanjao - dodaje.

Majka i kći pozitivne, a suprug i sin nisu zaraženi

Žena (38) iz talijanskog Fiumicina pomagala je bolesnom ocu u Lombardiji i vjerojatno se zarazila prilikom povratka kući.

Zarazila je i svoju kćer (10), a ima još supruga i sina (5). Inače je konobarica u restoranu u Fiumicinu.

- Bila sam u samoizolaciji, no djeca su nastavila ići u školu, a suprug na posao – napisala je u poruci objašnjavajući roditeljima djece s čim se nosi. Ona i kći su pozitivne na COVID – 19., a sin i suprug su zdravi. Roditelji djece koja su bila u kontaktu s njezinim mališanima zatražili su testiranje učenika na virus. Školu su zatvorili do 8. ožujka, a vrtić koji pohađa sin ostaje otvoren.