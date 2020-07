Vitamin C lako je nadoknaditi u dovoljnim količinama

Vitamin C izuzetno je važan za niz funkcija u organizmu, a relativno je lako osigurati dovoljne kočičine. Kupus, krumpir, paprika, kivi, brokula i karfiol neke su od namirnica koje treba jesti

<p>- Nedostatak vitamina C vrlo je rijedak problem u zemljama Zapadne Europe, pa i u Hrvatskoj, jer je potrebne količine lako osigurati kroz nekoliko namirnica koje su najčešće svima dostupne. To su prvenstveno kupus, paprika i krumpir, uz voće svih vrsta. Kako te namirnice čine osnovu tradicionalne prehrane u Hrvatskoj, možemo reći da je dovoljno samo hraniti se u skladu s našom tradicijom - kaže obiteljski liječnik dr. Dragan Soldo. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo nekih simptoma koji ukazuju na manjak vitamina i minerala</p><p>Vitamin C neophodan je za niz funkcija u organizmu, pa možemo reći da je presudan za rast i razvoj te obnovu stanica i tkiva u tijelu. Djeluje kao snažan antioksidans, pa štiti od niza bolesti. Studije su, tako, pokazale da može pridonijeti snižavanju krvnog tlaka, da djeluje na smanjenje stvaranja plaka u krvnim žilama, pa se, tako, preporučuje i za prevenciju kardiovaskularnih problema. </p><p>Poznato je da vitamin C poboljšava apsorpciju željeza, pa je važan i s te strane. Ujedno jača imunitet, jačajući funkciju bijelih krvnih zrnaca.</p><p>- Simptomi manjka vitamina C mogu se primijetiti jako rijetko. Neki prvi znakovi bili bi krvarenje iz desni, te umorna, suha i perutava koža, jer manjak vitamina C može zaustaviti proizvodnju kolagena. Ako je riječ o većem manjku, mogu se javiti umor i manjak koncentracije – kaže dr. Soldo.</p><p>Službenih procjena o tome koliko ljudi u životu završi s tim problemima zbog manjka vitamina C nema, no neke neslužbene kažu da manje od 5 posto ljudi u nekom životnom razdoblju mogu imati te simptome iz tog razloga. Najčešći su uzrok loše prehrambene navike, anoreksija, te alkoholizam i pušenje, koji direktno utječu tako da smanjuju apsorpciju tog vitamina. Može se javiti i kod nekih mentalnih bolesti te kod pacijenata koji su na dijalizi. Zato se tim ljudima preporučuje da pojačaju unos namirnica koje sadrže visoke količine C vitamina. </p><p>Procjenjuje se da djeci u dobi do 3 godine treba oko 15 miligrama C vitamina na dan. U vrijeme polaska u školu potrebno nam je oko 15 miligrama, a na kraju puberteta između 75 i 80 miligrama, što je otprilike doza vitamina C potrebna odraslim osobama. Ipak, ljudima koji često piju alkohol, kao i pušačima, preporučuje se da dnevnu dozu povećaju za oko 35 miligrama, dok se majkama koje doje preporučuje 120 miligrama, piše portal <a href="https://www.boxrox.com/5-signs-and-symptoms-of-vitamin-c-deficiency-train-smarter/4/">Boxrox.</a> </p><p>Važno je znati da dovoljnu količinu C vitamina možete osigurati već i čašom svježe iscijeđenog narančinog soka, ili jednom narančom na dan. Dovoljne količine C vitamina u prosjeku sadržava i jedan kivi, ili grejp, a sa salatom od jedne paprike i rajčica ćete i premašiti udio potreban u jednom danu. Visoko na ljestvici namirnica bogatih tim vitaminom su brokula i karfiol, a među ostalim i sok od rajčice. </p><p>- Zdrava i uravnotežena prehrana koja se bazira na spomenutim namirnica i svježem voću i povrću obično je sasvim dovoljna za to da nadoknadimo potrebne količine vitamina. Ako osjetite umor i mislite da se to može povezati s nedostatkom vitamina C, povremeno ga možete pokušati nadoknaditi i kroz dodatke, no to ne treba činiti dulji period. Također, ljudi koji imaju želučanih problema moraju biti vrlo oprezni, jer limunska kiselina može djelovati iritirajuće na želučanu sluznicu – upozorava liječnik. <br/> </p>