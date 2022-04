Prepoznajte na vrijeme: Ovih 5 tipova ličnosti uništit će svaku vezu ma koliko se vi trudili

Mnogi ljudi danas se bore s narcizmom, odnosno potrebom da budu u središtu pozornosti, patološki zaokupljeni sobom i kontroliranjem partnera u vezama i može se reći da je to jedan od glavnih razloga za neuspjeh današnjih veza. No, nije i jedini, odnosno postoji još nekoliko karakteristika ličnosti kojih treba biti svjestan, jer mogu uvelike utjecati na propast veze, piše Anthony D. Smith. licencirani savjetnik za psihičko zdravlje, autor članka na portalu Psychology Today.

Ističe kako uvijek treba uzeti u obzir da su neprilagođene karakteristike patološke osobnosti jako ukorijenjene i da neće prestati samo zato što mi to očekujemo, ili nakon što smo čovjeku rekli da se tako ne ponaša prema nama. Ljudi s patološkom osobnosti mogu se promijeniti ako su jako motivirani, međutim postoje neke karakteristike osobnosti koje se neće promijeniti čak ni pod vodstvom vrlo vještih terapeuta, upozorava te navodi 5 karakteristika koje često prolaze ispod radara, a mogu postati veliki problem u vezama, među članovima obitelji, pa čak i u suradnji s poslovnim suradnicima.

- Često nećete odmah uočiti te osobine. Umjesto toga, one se razvijaju postupno, te nagrizaju vašu toleranciju i postupno vas iscrpljuju. No dobro je obratiti pažnju na te signale u ranoj fazi veze, kako biste pokušali potražiti pomoć i spriječili mnogo frustracija usput - kaže Smith.

Evo koje osobine ličnosti smatra posebno pogubnima za odnos:

1. Ovisnost

Ono što može započeti kao simpatična spremnost za prihvaćanje vaših želja neobično može evoluirati u nesposobnost donošenja bilo kakve odluke u vezi.

- Ne znam, što ti želiš raditi/jesti/gledati/slušati?' - najčešći je odgovor partnera na svako pitanje koje uključuje izbor. Svaku odluku koju trebaju donijeti vi morate odobriti i provjeriti na neki način, kako bi oni bili sigurni da neće donijeti pogrešnu odluku - pojašnjava savjetnik. Čini se, dodaje, da ljudi s takvom ovisnošću u vezama potječu iz obitelji u kojima se neovisno razmišljanje ne odobrava, a možda čak i kažnjava.

- Oni se boje da će vas svaka odluka koju donesu razočarati, što bi moglo dovesti do vašeg odlaska. Ironično, njihovi postupci zapravo vode do onoga čega se najviše boje, jer većina ljudi ne može podnijeti odnos s odraslom osobom koju moraju voditi kao malo dijete, pa dolazi do prekida - dodaje Smith.

Kronično popuštanje vašim odlukama i mišljenjima u ranoj fazi može biti nagovještaj potrebe za pružanjem čvrstih smjernica tijekom cijele veze, što jako iscrpljuje.

2. Pasivno-agresivno ponašanje

Ako ste ikada održali 'tihu misu' s nekim, ili ste namjerno zakasnili, zaboravili ili zanemarili neku želju partnera, znajući da će ga to povrijediti, upustili ste se u pasivnu agresiju. Svi smo to radili u nekom trenutku. Naime, čak i ako samo pričamo o nekome iza njegovih leđa, činimo to, samo bez agresije.

Međutim, ljudi s pasivno-agresivnim stilom osobnosti pokazuju kolebljiv obrazac pasivne agresije s više asertivnim stilom. Takvi ljudi imaju sklonost da unesu nepredvidljivost u odnose, jer ljudi oko njih nikad ne znaju kako će reagirati. Na primjer, možda će vam sve odmah istresti u lice već kod prve nesuglasice, da bi kasnije proširili zlobnu glasinu o vama i tako 'pobijedili u svađi' (u njihovom umu), ili će neko vrijeme šutjeti, djelovati povučeno, a da bi u nekom trenutku iznenada planuli i istresli sve čega se mogu sjetiti da je problem u vezi i očekivati da se u potpunosti podredite.

3. Perfekcionisti

Perfekcionizam može biti patološki orijentiran i dovesti do međusobnog kontroliranja ponašanja. Pojedinci opsjednuti savršenim obavljanjem stvari obično se strogo pridržavaju pravila, detalja, rasporeda i rutina. U suštini, oni kontroliraju svoju tjeskobu kontrolirajući svoju okolinu i skloni su uvući druge u svoj vrtlog.

Vjerojatno poznajete nekoga tko svoju obitelj ne može povesti na odmor bez plana koji se mora pratiti iz minute u minutu; čime su zapravo neprijatelji odmora i ne dopuštaju nikome da se opusti. Ako pokušate urazumiti takvu osobu, jer imate dovoljno vremena za sve, velike su šanse da ćete naići na podrugljiv, razdražljiv odgovor da ne cijenite njihov pokušaj da maksimalno iskoriste vrijeme godišnjeg odmora. Ne samo da takvi pojedinci mogu kontrolirati vaše aktivnosti, već i vašu prisutnost.

Perfekcionisti vole držati ljude oko sebe vezane istim onim standardima koje su prihvatili sami, a ako se toga ne držite, možete doživjeti ​​poniženje. Reći će da ste lijeni i da se ne trudite dovoljno. Zapravo, ako želite biti u vezi s njima, morate biti spremni na njihovu viziju provođenja vremena i načina života.

- Ti si dio mog života, ti si moj produžetak i moraš se držati mojih pravila - glasi otprilike njihov moto.

4. Prožimajuća negativnost

Zamislite da upoznate nekoga privlačnog i naizgled s istim smislom za sarkastičan humor kao što je vaš. Kako upoznajete čovjeka, shvaćate da sarkazam nije samo dio njihovog humora, oni gaje zajedljiv stil interakcije općenito, što je još jedno sredstvo za iskazivanje njihovog nezadovoljstva. Da takvom čovjeku date milijun dolara, odgovor bi bio: 'Super, znaš li ti koliko poreza ja moram platiti na ovo?!'

Vjerojatno ćete također primijetiti da umanjuju sve vaše probleme uživajući u tome da ističu svoje.

- Bolestan si? Joj, neki dan sam se otrovala hranom u svom omiljenom restoranu. Nisam spavala 24 sata i bila sam dehidrirana, nisam se mogla pomaknuti, pa sam morala zvati majku da me odveze do liječnika. Strašna vožnja, uhvatila je svaku krivinu na cesti - ispričat će vam, naizgled zainteresirano za vaše stanje. Oni svoju patnju doživljavaju kao nešto što im dopušta da se osjećaju posebno, ako ne i elitistički.. Dat će sve od sebe da vam namaknu njihove naočale na oči i povuku vas sa sobom kao partnera u suosjećanju.

5. Povuci - potegni izigravanje žrtve

Ovo je zaštitni znak osoba s graničnim poremećajem osobnosti (BPD). Oni ne mogu podnijeti odbijanje i napuštanje, ne mogu shvatiti vašu potrebu za tim da ponovo započnete sa slobodnim izlascima, što je prvi znak da želite napustiti vezu. Razbješnjeni tom idejom, napadat će i prije nego saznaju da se to može dogoditi prikazivati će kao da ne žele više ništa imati s vama.

Nema greške u tom ponašanju, oni jednostavno poduzimaju preventivni udar, što shvaćaju kao jedan od načina da sačuvaju vlastiti obraz. Dakle, oni razmišljaju: 'Nećeš me napustiti, ja sam se riješio tebe!'.

Nakon što shvate da su možda pretjerano reagirali, pokušat će vratiti stvari na staro i uvjeravati vas: 'Stvarno mi se sviđaš, ne mogu vjerovati da si mi to učinio. Htio bih pokušati ponovno, ali moraš shvatiti da ne volim igrati igrice...' i tako u krug, s imidžem žrtve, kako bi vidjeli hoćete li pojuriti da ih spasite i kažete da nisu oni krivi. Nažalost, nema jamstva da će se takvo ponašanje zaustaviti.

