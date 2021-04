Diplomirana psihologinja Amelia Goldsmith (23) iz Berkshirea, godinama je imala problema s težinom, nakon što je još kao dijete razvila nezdrav odnos prema hrani. Još otkad se upisala na satove plesa, bila je pod stalnim pritiskom da bude mršava za svoje nastupe, zbog čega se stalno ograničavala u hrani i na kraju bila toliko mršava da su se njena učiteljica plesa i majka ozbiljno brinule za njeno zdravlje.

- Postala sam toliko mršava da je moja učiteljica plesa znala nazvati moju mamu i izraziti joj zabrinutost zbog toga, no ja bih uvijek poricala svoje probleme s težinom i prehranom - priča. Sve dok se nije otisnula na šestomjesečno putovanje po Australiji s ruksakom na leđima, kad je upoznala prijateljicu koja se bavi dizanjem utega i u razgovorima s njom shvatila gdje bi mogao biti problem.

Odlučila je krenuti u teretanu, no trebalo je promijeniti i način prehrane, jer je shvatila da ne jede dovoljno za trening s utezima. Počela je povećavati kalorijski unos tijekom prvog lockdowna prošle godine, s nekadašnjih 1700 na 2200 kalorija na dan, koliko bi najviše pojela u toj fazi.

- Treninzi su bili nešto u čemu sam zaista uživala i zbog čega sam se osjećala osnaženo - kaže. No i dalje je gubila kilograme.

Amelia je zato nastavila povećavati unos kalorija. Sada jede oko 2800 kalorija na dan i samo četiri tjedna tog novog režima uz takav kalorijski unos i redovito vježbanje bila su dovoljna da se njezino tijelo počne transformirati:

Ojačala je i zategnula mišiće, osjećala se snažnije, a i guza joj se povećala. Tijekom lockdowna zapravo je posebno usmjerila fokus na to da dobije na težini te ojača i oblikuje mišiće, nakon što je pronašla osobnog trenera koji joj je izradio individualan plan vježbanja.

- Sada se osjećam samouvjerenije u svome tijelu, a ludo je to što sam u tome uspjela radeći posve suprotno od svega do sada, dopuštajući si unos puno više kalorija - kaže.

Inače, Amelia sada vježba tri puta tjedno po sat vremena, s tim da je fokusirana na ponavljanje vježbi u kojima kukovima diže utege, te na rumunjsko i sumo dizanje, te bugarske čučnjeve na jednoj nozi. Tijekom prosječnog treninga odradit će 10 do 15 ponavljanja svake vježbe s manjim opterećenjem, ili tri do pet ponavljanja s težim utezima. Sve su to vježbe koje mogu podići guzu i ojačati je, a uz sve to redovito odrađuje i kardio treninge.

Posebno ističe da se prije svakog vježbanja treba dobro zagrijati, a važan dio vježbanja je i - odmor. U dane vježbanja ne radi u teretani, već ide u duge šetnje.

- No, ako želite izgraditi mišiće i lijepo tijelo, glavna poruka je da morate jesti više od onoga što sagorijevate. Također, važno je i progresivno povećavanje opterećenja tijekom treninga, tako da povećavate težinu utega ili broj ponavljanja iz tjedna u tjedan, uz to što pomalo skraćujete vrijeme odmora, iako je odmor jednako važan za izgradnju mišića kao i rad u teretani - kaže.

Ako si ne date dovoljno odmora, vaše tijelo neće imati vremena za rad na skupini mišića kojima ste se posvetili, dodaje.

Inače, 2800 kalorija koje danas jede ova mlada dama rasporedila je u sedam obroka dnevno, s tim da obavezno ima i jedan obrok - poslije večere.

Amelijina prehrana nekada

Doručak: Keksi

Ručak: Konzerva salate od tune ili omlet od bjelanjaka

Popodnevni međuobrok: Kolači od jabuka ili drugog voća, ili kolač od riže

Večera: Bijela riba s malom šakom riže ili puno povrća

Večernji međuobrok: Voćna pločica s visokim udjelom vlakana.

Amelijina prehrana sada

Doručak: Ogromna zdjela zobene kaše s čokoladom, bananom, proteinskim prahom i bilo kojim maslacem od orašastih plodova

Jutarnji međuobrok: Domaći kolačići sa zobi, čips od čokolade i kokosovo ulje

Ručak: Nekoliko peciva ili tortilje s lososom, humusom, krastavcem ili povrćem

Desert nakon ručka: Banana, čokolada ili proteinska pločica

Popodnevni međuobrok: Još jedna velika zdjela zobi ili veliki smoothie sa zobi, bananom, datuljama, jogurtom, smrznutim voćem, granolima i maslacem od orašastih plodova

Večera: Velika zdjela tjestenine s rajčicama, te piletina ili riba

Obrok nakon večere: Velika šalica jogurta s granolom ili žitaricama ili malo čokolade, prenosi Daily Mail.