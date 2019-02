Prirodni laksativi koji ljudima stvarno pomažu kod zatvora

Žene više pričaju o svojim tijelima nego ikad, ali jedan od najčešćih problema je i dalje tabu: zatvor.

Postoje mnogi faktori koji utječu na stolicu, poput mjesečnog ciklusa, promjene u prehrani, stresa, problema sa spavanjem, čak i putovanja.

- Ako imate zatvor, nemojte dugo čekati da počnete rješavati problem - kaže Lisa Ganjhu, gastroenterologinja i klinička izvanredna profesorica medicine na Medicinskom centru u New Yorku.

- Vaše tijelo će vam dati do znanja da mu je neugodno, zato obratite pozornost na to. A dobra vijest je da se probava može lako potaknuti i to bez ikakvih lijekova - objašnjava doktorica Ganjhu za Health24.

- Prirodni laksativi su svakako nježniji od klasičnih lijekova, a bonus je da ih vrlo vjerojatno već imate u kuhinji - kaže ona.

8 prirodnih laksativa:

1. Voda

Hidratizacija je jako bitna za probavni sustav.

- Voda u osnovi podmazuje sve u tijelu, pa tako i omekšava stolicu. Stolica dolaskom do debelog crijeva na putu pokuša apsorbirati svu dodatnu vodu kako bi se skrutila. Što dulje stolica ostaje u debelom crijevu to dulje iz nje crijeva izvlače vodu te je sve čvršća dok ne postane tvrda kao stijena - kaže Ganjhu.

2. Grčki jogurt

Jogurt i drugi probiotici su općenito dobri za probavni sustav.

- Bez obzira ima li čovjek proljev ili zatvor, probiotici pomažu vašoj probavi jer fino modificiraju mikrobiom crijeva. Tamo je milijarda bakterija, a ako one pravilno ne funkcioniraju vrlo vjerojatno će čovjek imati lošu probavu, patiti od nadutosti i promjena u crijevima. Probiotici crijevima pružaju više zdravih bakterija i rekonstituiraju probavni sustav - objašnjava.

Kod izbora grčkih jogurta najbolji su oni koji na kojima piše da imaju 'žive i aktivne kulture' - preporučuje doktorica Ganjhu.

3. Lisnato povrće

Lisnato zeleno povrće poput špinata, kelja i kupusa je puno vlaknima, a to je ono što probavni sustav zaista treba kako bi se pokrenuo.

- Ta vlakna potiču debelo crijevo na kontrakciju i daju mu osjećaj punine, koji želi potisnuti - kaže Ganjhu.

Objasnila je da s obzirom na to da većina ljudi nije ni blizu konzumiranju preporučenih 25 grama vlakana na dan, povećavanje unosa lisnatog povrća moglo bi biti jednostavan način za ubrzavanje probave. Osim toga, lisnato povrće je puno magnezija, što može pomoći prirodno omekšati stolicu.

4. Aloe vera

- Većina ljudi je koristila aloe veru za ublažavanje opeklina od sunca, ali ona je i prirodni laksativ. Podmazuje stolicu što omogućava lakši prolazak - smatra doktorica.

Istraživanja pokazuju da aloe vera sadrži 75 vitamina, enzima, minerala i šećera, uz prirodne laksativne spojeve koji se nazivaju antrakinoni, koji povećavaju količinu vode u crijevima, pomažu tijelu da proizvede više sluzi i povećava kontrakcije koje pokreću prolazak hrane kroz probavu.

5. Chia sjemenke

Vjerojatno znate ako ostavite chia sjemenke u vodi da će se pretvoriti u neku vrstu želea. To je ono što ih čini tako korisnim u smislu prirodnog laksativa. U probavnom sustavu, kad se sjemenke chia kombiniraju s tekućinom, one se proširuju i ta gelasta tekstura olakšava kretanje stolice kroz crijeva - kaže Ganjhu.

6. Sjemenke lana

Jedna žlica lanenih sjemenki sadrži skoro 3 grama vlakana, što je puno za tako male sjemenke koje se lako daju 'sakriti' u smoothie ili salatu.

- Sva ta dodatna vlakna stimulirat će crijeva. Sjemenke sadrže 'sluz', gumastu masu koja premazuje probavni sustav kako bi se crijeva glatko pokrenula. Sjemenke lana su bogate i magnezijem, što također može potaknuti poriv za pražnjenje crijeva - kaže Ganjhu.

7. Vlaknasto voće

Kao lisnato povrće, određene vrste voća isto sadrže puno vlakna. Treba se najesti svježeg bobičastog voća (borovnica, brusnica, jagoda, kupina, malina ili ribiza) koje su pune vlaknima, ali neće čovjeka napuhati poput lisnatog povrća, jabuka ili krušaka - kaže Ganjhu.

Osim toga, antioksidansi u bobicama imaju protuupalna svojstva koja pomažu probavnom sustavu. Suho voće kao što su marelice ili smokve su također dobra opcija.

- Dehidrirana hrana ima kombinaciju gustih vlakana i dodatnog šećera, što može pokrenuti probavu - kaže ona.

8. Ulja

Konzumiranje malo maslinovog, lanenog ili ricinusovog ulja može podmazati probavni sustav.

- Propisujem mnogo maslinovog ulja svojim pacijentima. Samo popijte žlicu maslinovog ulja i ono će omekšati stolicu - kaže Ganjhu.

Ako vam ideja o žlici maslinovog ulja izaziva mučninu, koristite ga za salatu. Samo zapamtite da je ova prirodna laksativna opcija sve osim dijetna. Jedna žlica sadrži 502 kalorije.

