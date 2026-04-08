Žgaravicu uzrokuje kiselina iz želuca koja se vraća u jednjak, što rezultira iritacijom i oštećenjem njegove sluznice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:58 STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

Promjene u načinu života prvi su korak u obrani od žgaravice. Izbjegavanje hrane koja izaziva simptome, održavanje zdrave tjelesne težine, izbjegavanje kasnih objeda i smanjenje stresa mogu pomoći u prevenciji žgaravice.

Postoji mnogo različitih prirodnih lijekova za žgaravicu, no njihova učinkovitost može varirati od osobe do osobe.

Trebate potražiti medicinsku pomoć ako imate čestu žgaravicu (više od dva puta tjedno), što može biti znak GERB-a, ili ako imate ozbiljne simptome poput bolova u prsima, krvavog povraćanja ili neočekivanog gubitka težine.

Kako ublažiti žgaravicu?

Kad želite znati što pomaže kod žgaravice, čini se da svatko koga pitate ima svoj prirodni lijek za žgaravicu koji hvali. Ali jesu li ti lijekovi sigurni?

- Ako vaš jednjak nema oštećenja viđena gastroskopijom koja zahtijevaju lijekove, sasvim je u redu isprobati prirodne lijekove za refluks kiseline - kaže Ariel Houim, medicinska sestra s Franciscan Physician Network Gastroenterology Lafayette.

Foto: ipopba

Koji prirodni lijekovi za žgaravicu djeluju?

Učinkovitost različitih prirodnih lijekova za ublažavanje žgaravice razlikuje se od osobe do osobe. Među prirodnim lijekovima su:

Jabučni ocat

- Jabučni ocat pomaže nekima, ali kod drugih pogoršava simptome - kaže Houim. Gutanje male količine (oko žličice) neprerađenog jabučnog octa pomiješanog s vodom može smanjiti kiselost u želucu. Ipak, nema znanstvenih dokaza koji podržavaju te tvrdnje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Probiotici

- Preporučujem probiotike za razne gastrointestinalne probleme poput proljeva, nadutosti i plinova, ali obično ne za refluks - kaže Houim. Važno je kupovati probiotike od provjerenih proizvođača.

Možete testirati probiotike za ublažavanje žgaravice ako su iz pouzdane tvrtke.

Žvakaća guma

Mala studija je pokazala da žvakanje žvakaće gume bez šećera 30 minuta nakon ručka ili večere može smanjiti kiselost u jednjaku. No, kod nekih ljudi guma s mentom može pogoršati simptome.

Foto: Thinkstock

Nema štete u žvakanju nakon jela kako biste provjerili pomaže li kod refluksa. Izbjegavajte mentol ili metvicu ako ih ne podnosite.

Aloe vera

Gel iz listova aloe vere poznat je po umirivanju opeklina od sunca, ali može li pomoći kod žgaravice? Neki ljudi uzimaju aloe veru interno kako bi smanjili kiselost želuca i smirili iritaciju, no ne postoji istraživanje koje potvrđuje da aloe vera pomaže kod žgaravice.

Banane

Banane su blago voće niske kiselosti koje je često nježno za probavni sustav.

- Vitamini u bananama pomažu zaustaviti gastrointestinalne grčeve, ali nije jasno utječu li na refluks kiseline - kaže Houim.

Metvica

- Metvica opušta želudac - kaže Houim.

- Možda se osjećate bolje, ali kod nekih ljudi može povećati simptome refluksa jer opušta mišić koji sprječava povratak sadržaja u jednjak - dodaje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Isprobajte čaj od metvice ili kapsule, ali ako pogoršava refluks, pokušajte sa đumbirom koji smiruje i smanjuje upalu u želucu. Oba mogu pomoći i kod proljeva, nadutosti i plinova.

Kada posjetiti liječnika zbog žgaravice?

Ako imate sljedeće simptome, koji mogu biti znak ozbiljnog stanja, odmah potražite liječničku pomoć:

Jaka bol u prsima

Promjena boje stolice

Krvavo povraćanje

Neočekivani gubitak težine

Poteškoće s gutanjem.

Je li to samo žgaravica ili GERB?

Česta žgaravica može biti ozbiljan problem. Ako simptome imate dva ili više puta tjedno, možda imate gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB).

Kod ovog kroničnog stanja, česta izloženost želučanoj kiselini iritira i oštećuje jednjak, što s vremenom može dovesti do problema poput poteškoća pri gutanju. Procjenjuje se da oko 40% Amerikanaca iskusi simptome GERB-a, ali stanje se može značajno poboljšati promjenama načina života.

Ako ste isprobali prirodne lijekove i promjene u načinu života, a i dalje imate čestu žgaravicu, konzultirajte svog obiteljskog liječnika ili gastroenterologa. Postoje različiti tretmani koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma, uključujući lijekove i minimalno invazivne kirurške zahvate.