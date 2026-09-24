Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZABRINJAVAJUĆI TREND

Probiotički dodaci prehrani neće riješiti problem loše ishrane

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Probiotički dodaci prehrani neće riješiti problem loše ishrane
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U radu objavljenom u rujnu u medicinskom časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology istraživači navode kako ih zabrinjava činjenica da se probiotičke kapsule sve češće koriste kao zamjena za kvalitetniju prehranu

Admiral

Sve više reklamnih kampanja i objava na društvenim mrežama potiče ljude na kupnju probiotičkih dodataka prehrani, dok se istodobno zanemaruje unos voća, povrća i cjelovitih žitarica koje su ključne za zdravlje crijevnog mikrobioma, upozoravaju autori novog istraživanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su jasni znakovi da unosite previše kofeina u organizam

Pokretanje videa...

Ovo su jasni znakovi da unosite previše kofeina u organizam VIDEO
Ovo su jasni znakovi da unosite previše kofeina u organizam | Video: 24sata Video

U radu objavljenom u rujnu u medicinskom časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology istraživači navode kako ih zabrinjava činjenica da se probiotičke kapsule sve češće koriste kao zamjena za kvalitetniju prehranu.

Analizom podataka američkog Nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani (NHANES), koje je obuhvatilo više od 60.000 ispitanika, znanstvenici su utvrdili da je konzumacija probiotičkih dodataka između 2009. i 2023. porasla za gotovo 300 posto.

DOBRO JE ZNATI Evo što ne smijete raditi prije odlaska doktoru: Problematični su lak, sok od naranče, dezić...
Evo što ne smijete raditi prije odlaska doktoru: Problematični su lak, sok od naranče, dezić...

Unatoč snažnom rastu uporabe probiotika, unos vlakana nije se značajnije promijenio, dok je konzumacija namirnica koje podupiru crijevni mikrobiom porasla tek neznatno, navodi se u istraživanju.

Dok je 2009. manje od dva posto ispitanika starijih od 20 godina uzimalo probiotičke dodatke, 2023. taj je udio porastao na gotovo sedam posto. Još izraženiji rast zabilježen je među mlađima od 20 godina.

Foto: 123RF

- Naši rezultati pokazuju da ljudi ne mijenjaju svoje prehrambene navike, iako je sve više onih koji su dovoljno zabrinuti za zdravlje svojeg mikrobioma da posežu za probiotičkim dodacima - rekla je Kira Newman, profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Michiganu.

ZDRAVLJE TIJELA Broj na vagi ne otkriva sve: Stisak šake i trbuh mogu otkriti rizik za zdravlje - evo kako
Broj na vagi ne otkriva sve: Stisak šake i trbuh mogu otkriti rizik za zdravlje - evo kako

U vrijeme sve veće popularnosti probiotičkih dodataka, Newman podsjeća da brojne vrste voća i povrća imaju dobro potvrđene koristi za zdravlje crijevnog mikrobioma.

- Sami probiotički dodaci ne sadrže istu raznolikost i bogatstvo. To je kao da iz duge izdvojite samo jednu boju - upozorila je Newman, dodajući da voće, povrće, mahunarke i cjelovite žitarice podupiru razvoj raznolikog spektra korisnih crijevnih mikroorganizama.

Foto: 123RF
UKUSNO I KORISNO 18 namirnica s više proteina od jajeta, koje ćete bez problema uključiti u svoju prehranu
18 namirnica s više proteina od jajeta, koje ćete bez problema uključiti u svoju prehranu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najbolji prijatelji po horoskopu: Bik i Djevica, Škorpion i Riba...
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Najbolji prijatelji po horoskopu: Bik i Djevica, Škorpion i Riba...

Astrolozi su prema karakternim osobinama svih znakova Zodijaka zaključili koji si znakovi najbolje odgovaraju kao prijatelji. Recite nam u komentarima, prema vašem iskustvu, jesu li pogodili
Nakon 10 godina u inženjerstvu počela objavljivati izazovne fotke, sada ju prate milijuni...
ONLINE SENZACIJA

Nakon 10 godina u inženjerstvu počela objavljivati izazovne fotke, sada ju prate milijuni...

Dulce Soltero je meksička influencerica, model i kreatorica sadržaja koja se istaknula na društvenim mrežama, posebno Instagramu gdje ima milijune pratitelja
Ovo su zanimljive činjenice o orgazmu koje niste znali: Nekad su vibratori liječili histeriju...
IZNENADIT ĆE VAS

Ovo su zanimljive činjenice o orgazmu koje niste znali: Nekad su vibratori liječili histeriju...

Orgazam se može doživjeti kroz razne vrste stimulacije, fizičke ili mentalne. Razumijevanje razlika između žena i muškaraca može poboljšati intimno iskustvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026