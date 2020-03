Punašna aktivistica kao pin up model poručuje: 'Volite sebe!'

Pin up djevojka Hilda koju je 'stvorila' ilustratorica Duane Bryers, jasno je pokazivala da se ne srami niti jednog dijela svog tijela. Bila je tako i jedna od rijetkih pin-up dama koja se smiješila sa američkih kalendara od 1950-ih do ranih 1980-ih, no u zadnje se vrijeme u svijetu u kojem (pogotovo među mlađim djevojkama) vlada pomalo iskrivljen pogled na to što je lijepo, na nju zaboravilo.

Nedavno se ipak ilustracijama Hilde, pin up djevojke naglašenih oblina, vratio barem dio nekadašnje popularnosti, i to zahvaljujući Amerikanki Amy Pence Brown koja o Hildi i svim 'Hildama svijeta' kaže:

- Hilda nam pokazuje da se barem neko vrijeme na velike ženske obline gledalo kao na nešto poželjno, senzualno i seksi i da se cijenilo samopouzdanje koje je zračilo iz žena koje su tako otvoreno pokazivale sebe.

A možda će onda bar neke od nas i danas u sebi uspjeti pronaći žensku snagu i vjeru u sebe kakvu ima Hilda - rekla je Brown za Bored Pandu.

Inače, posljednjih 11 godina Brown aktivno djeluje kao aktivistica koja promiče ideju o tjelesnoj raznolikosti, a društvene medije koristi kao sredstvo za potaknuti pozitivnu 'revoluciju tijela' - odnosno za promijeniti način na koji žene gledaju na same sebe.

- Ljudi su jako često zlobni jedni prema drugima, pogotovo kad se kriju iza svojih ekrana. To sam se na svojoj koži uvjerila kad sam se morala naučiti nositi sa groznim komentarima o mom izgledu - kaže Brown koja živi u maloj ruralnoj sredini gdje se stalno iznova suočava sa osudama i kritikama.

Ipak, ne prestaje se 'boriti' sa svima koji misle da žena mora moći stati u small veličinu odjeće, kao ni sa svima koje ne prihvaćaju koliko smo, tjelesno i kulturno, raznoliki.

- Nekima pogled na to kako ja prihvaćam svoju seksualnost ipak omekša srca i pomogne im da shvate kako ne postoji univerzalna ljepota, a svakako ne u onome što se danas opisuje kao 'lijepo' - zaključuje aktivistica.

A dodaje i da će, kakvi god trendovi vladali, samopouzdanje uvijek biti jedna od najljepših stvari koje žena može 'nositi'.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: