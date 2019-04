Recept s Chill&Grilla: Sendvič od piletine marinirane u pivu

Veliki festival klope, cuge i mjuze Chill&Grill traje do petka. Na trećem izdanju fenomenalnog festivala na Bundeku, svaki dan od 12 do 24 sata, možete probati roštilj iz različitih strana svijeta. Računajte na puno slasne hrane, pića, chillanja i cooking showova.

Na Bundeku se danas uživalo u okusima Europe, točnije specijalitetima Njemačke, Slovačke, Češke i ostatka regije. Na Zvijezdinom "Servisu za sendviče" u 15 sati Kasandra Draganić koja vodi blog Forking Croatia, pripremala je Zvijezda sendvič od piletine marinirane u pivu. Za taj recept se odlučila jer jer je, kako kaže, drugačiji.

- Za područje Njemačke i općenito srednje Europe karakteristične su kobasice i vratina. Htjela sam raditi nešto drugo pa sam uzela piletinu - govori blogerica. Dodaje kako je tajna ovog slasnog sendviča u Zvijezda majonezi i umaku.

- Osim Zvijezda majoneze i umaka, važno je i pivo. Ono služi da se piletina ljepše karamelizira - objasnila je.

Zvijezda sendvič od piletine marinirane u pivu

Sastojci

- 1 kg otkoštenog batka i zabatka

- 1 boca tamnog piva

- sir

- krastavci

- endivija ili radič

- kajzerice

- marinada: 4 češnjaka, 1 dl ulja, 2 velike žlice senfa, 2 dl tamne pice, jedna žlica sitno nasjeckanog peršina, sok od 2 limuna

- umak za sendvič: kiselo vrhnje, 2 žlice senfa, 1 tuba Zvijezda majoneze s jogurtom, 2 češnjaka sitno nasjeckana, prstohvat soli i papra

Priprema: Meso marinirati dan ranije. Piletinu grillajte 15 minuta na srednjoj vatri. Na roštilj možete nakratko staviti i pecivo, toliko da dobije miris. Na pecivo stavite umak za sendvič pa dodajte meso, krastavce, endiviju i naribati sir.

Kasandra blog Forking Croatia zajedno s prijateljem vodi četiri godine. Iako je po zanimanju make up artistica, ljubav prema kuhanju je prevladala. Najviše voli raditi s mesom, a uživa i u pripremanju slastica.

Zbog lošeg vremena festival je danas zatvoren. Cooking show by Pevec Michelinovog chefa Marina Rendića iz restorana Apetit je odgođen na četvrtak, a cooking show Podravkinog chefa Zorana Delića na srijedu. Odgođeni su i koncerti.

Sutra startamo po planu od 12 sati.

Za vas svaki dan grilaju Restoran Grašo, New Experience, Pod zidom, Submarine, Plac, Puntijar, Cheese Bar, Deno, Kuća dobre hrane, Food Wood by American Donut, Samofino, Jack’s Wings&Things i Kisko Salad Bar. Cijene jela u prosjeku se kreću od 35 do 40 kuna.

Chill zona je ove godine još veća, ugodnija, s više sadržaja, idealna za izležavanje, ispijanje kave, slaganje kulise za Insta story... Dok vi chillate, vaši najmlađi mogu uživati u sigurnoj Kids zoni, bogatoj raznim programima, radionicama, igračkama i nagradnim igrama, a sve uz stručne voditelje.

Svaki dan mališane će razveseliti Pevec radionice. Od 12 do 14 ili od 16 do 18 mogu se okušati u ulozi malih vrtlara, a od 14 do 16 u likovnoj radionici. Od 18 do 19 sati očekuje ih sportska radionica - pikado, kuglanje, hulahup, taktila kutija, povlačenje konopca i puno zabave. U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim okomitim vrtovima možete se fotkati, otkriti koji ste tip grill majstora te osvojiti roštilj iz snova. Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eko zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice.

Eko filozofija prati cijelu zonu u kojoj za sebe možete pronaći komad sunca ili hladovine, na udobnim ležaljkama ili pokriveni dekicom. Čeka vas ultimativna relaksacija uz jezero, bez obzira na to dođete li sami ili u društvu. Bogat sadržaj prilagođen je uživanciji cijeli dan.

Na Chill&Grill navečer stižu i neke od najvećih zvijezda domaće glazbene scene. Odlična će mjuza svirati cijeli dan, a navečer vas očekuju besplatni koncerti. Zabavljat će vas Kojoti, Soulfingers i Let 3. Raspored održavanja koncerata pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr.

Organizatori festivala su 24sata i gastro.hr.

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Organizira fantastične cooking showove, a nakon roštilja zasladiti se možete u Lino slatkoj kućici palačinkama s Lino Ladom za velike i male.

Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade. Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad. Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.