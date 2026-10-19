Recepti koji griju dušu: Hrvatski gastro klasici koje svi obožavaju

Izdvojili smo 12 recepata koji će unijeti toplinu u svaku kuhinju, od jednostavnih jela na žlicu do mirisnih jesenskih deserata.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti

Pokretanje videa... VIDEO Rijeka: Ivana Perić i njeni recepti | Video: 24sata/pixsell

Jela na žlicu i jesenski klasici

1. Grah s kiselim kupusom (jota)

Grah s kiselim kupusom tradicionalno je jelo koje se posebno rado priprema tijekom hladnijih mjeseci. Kombinacija graha, kiselog kupusa i suhog mesa daje bogat okus, a jelo je još ukusnije kada malo odstoji.

Sastojci (za 4 osobe):

300 g suhog graha

400 g kiselog kupusa

300 g suhih svinjskih rebara

100 g slanine

2 krumpira

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

2 lovorova lista

1 žličica mljevene crvene paprike

2 žlice ulja

Sol i papar po ukusu

Foto: 123RF

Priprema:

Grah namočite u hladnoj vodi preko noći. Sljedećeg dana ocijedite ga i kuhajte u svježoj vodi dok ne omekša. Suha rebra stavite kuhati u zaseban lonac.

Na ulju popržite sitno nasjeckani luk i slaninu. Dodajte češnjak, crvenu papriku i ocijeđeni kiseli kupus. Kratko pirjajte, a zatim dodajte krumpir narezan na kockice i lovorov list.

Ulijte malo vode i kuhajte oko 30 minuta. Dodajte kuhani grah, dio vode u kojoj se kuhao i suho meso. Sve zajedno kuhajte još 15 do 20 minuta kako bi se okusi povezali. Posolite prema potrebi jer su kupus i suho meso već slani.

2. Krem juha od bundeve

Krem juha od bundeve jedno je od najpoznatijih jesenskih jela. Njezina nježna tekstura i blago slatkasti okus odlično se slažu s aromatičnim začinima.

Sastojci (za 4 osobe):

800 g očišćene bundeve

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 krumpir

700 ml povrtnog temeljca

100 ml vrhnja za kuhanje

2 žlice maslinova ulja

Sol i papar

Prstohvat muškatnog oraščića

Bučine sjemenke za posluživanje

Foto: 123rf/24sata

Priprema:

Bundevu i krumpir ogulite te narežite na kockice. Na maslinovu ulju popržite nasjeckani luk, a zatim dodajte češnjak.

Dodajte bundevu i krumpir, kratko pirjajte pa podlijte povrtnim temeljcem. Kuhajte oko 20 do 25 minuta, dok povrće ne omekša.

Sve usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku juhu. Umiješajte vrhnje za kuhanje, dodajte sol, papar i muškatni oraščić. Kratko zagrijte i poslužite s bučinim sjemenkama.

3. Krem juha od vrganja

Svježi vrganji jedan su od najcjenjenijih jesenskih sastojaka, a njihova intenzivna aroma posebno dolazi do izražaja u kremastim juhama.

Sastojci (za 4 osobe):

400 g svježih vrganja

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 krumpir

700 ml povrtnog temeljca

150 ml vrhnja za kuhanje

30 g maslaca

1 žlica maslinova ulja

Sol i papar

Svježi peršin

Priprema:

Vrganje pažljivo očistite i narežite na manje komade. Na maslacu i maslinovu ulju pirjajte nasjeckani luk i češnjak. Dodajte vrganje te ih pržite nekoliko minuta.

Dodajte krumpir narezan na kockice i ulijte temeljac. Kuhajte oko 20 minuta, dok svi sastojci ne omekšaju.

Juhu usitnite štapnim mikserom, dodajte vrhnje za kuhanje i začinite. Poslužite toplu, posutu nasjeckanim peršinom.

Foto: 123RF

4. Pašta fažol

Pašta fažol jednostavno je, zasitno i omiljeno tradicionalno jelo. Kombinacija graha i tjestenine odličan je izbor za obiteljski ručak.

Sastojci (za 4 osobe):

300 g suhog graha

150 g sitne tjestenine

100 g slanine

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 mrkva

2 žlice koncentrata rajčice

2 žlice maslinova ulja

1 lovorov list

Sol i papar

Svježi peršin

Priprema:

Grah namočite preko noći, a zatim ga skuhajte u svježoj vodi. Na maslinovu ulju popržite sitno nasjeckani luk, mrkvu i slaninu. Dodajte češnjak i koncentrat rajčice te kratko promiješajte.

Umiješajte kuhani grah, lovorov list i dovoljno vode od kuhanja graha da dobijete gustu juhu. Kuhajte oko 15 minuta.

Dodajte tjesteninu i kuhajte prema uputama na pakiranju. Po potrebi dolijte još malo vode jer će tjestenina upiti dio tekućine. Začinite i pospite peršinom.

5. Domaća sarma

Sarma je nezaobilazno jelo hrvatskih kuhinja tijekom jeseni i zime. Iako njezina priprema zahtijeva nešto više vremena, bogat okus opravdava trud.

Sastojci (za 6 osoba):

1 veća glavica kiselog kupusa

700 g mljevenog miješanog mesa

100 g riže

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 jaje

150 g suhe slanine

300 g suhih svinjskih rebara

2 lovorova lista

1 žličica mljevene crvene paprike

Sol i papar

2 žlice ulja

1 žlica glatkog brašna, po želji

Priprema:

Listove kiselog kupusa pažljivo odvojite i odstranite zadebljane dijelove. Ako je kupus izrazito kiseo, kratko ga isperite.

Na malo ulja popržite luk i ostavite da se ohladi. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso, opranu sirovu rižu, luk, češnjak, jaje, crvenu papriku, sol i papar.

Na svaki list kupusa stavite dio nadjeva, savijte bočne rubove i zarolajte sarmu.

Na dno većeg lonca stavite malo narezanog kiselog kupusa, dio slanine i suhih rebara. Posložite sarme, dodajte ostatak suhoga mesa i lovorov list te prekrijte preostalim kupusom.

Ulijte dovoljno vode da gotovo prekrije sarme i kuhajte na laganoj vatri oko dva do dva i pol sata. Pred kraj kuhanja, po želji, dodajte laganu zapršku od ulja, brašna i crvene paprike.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

6. Purica s mlincima

Purica s mlincima tradicionalni je specijalitet sjeverne Hrvatske. Hrskava kožica, sočno meso i mlinci natopljeni sokovima od pečenja čine ovo jelo posebnim.

Sastojci (za 6 do 8 osoba):

1 purica od približno 3 kg

500 g mlinaca

100 g svinjske masti

100 ml vode

Sol

Papar

Priprema:

Puricu očistite, dobro osušite i natrljajte solju izvana i iznutra. Stavite je u posudu za pečenje, premažite svinjskom masti i ulijte malo vode.

Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva približno dva i pol do tri sata, ovisno o veličini purice. Povremeno je prelijevajte sokovima od pečenja. Ako kožica prerano potamni, pokrijte je aluminijskom folijom. Meso je sigurno pečeno kada najdeblji dio dosegne najmanje 74 stupnja.

Mlince natrgajte na manje komade i kratko prelijte kipućom posoljenom vodom. Ocijedite ih te pomiješajte s dijelom masnoće i sokova od pečenja.

Poslužite uz narezanu puricu.

7. Ličke pole

Ličke pole jednostavno su tradicionalno jelo od krumpira. Nekada su se pripremale na ognjištu, a danas se najčešće peku u pećnici.

Sastojci (za 4 osobe):

8 srednjih krumpira

200 g slanine

200 g ličkog škripavca

Krupna sol

Papar po želji

Priprema:

Krumpire temeljito operite i prerežite po dužini, bez guljenja. Posložite ih na lim za pečenje tako da prerezana strana bude okrenuta prema gore.

Pospite ih krupnom solju i pecite u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva približno 40 do 50 minuta, dok ne omekšaju i ne dobiju zlatnu koricu.

Slaninu narežite na tanke ploške te je kratko zapecite ili poslužite uz vruće pole. Dodajte svježi lički škripavac.

8. Krpice sa zeljem

Krpice sa zeljem dokaz su da za ukusan ručak nije potrebno mnogo sastojaka. Ovo tradicionalno jelo posebno je popularno u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Foto: Dreamstime

Sastojci (za 4 osobe):

500 g svježeg kupusa

300 g krpica (tjestenine)

1 glavica luka

3 žlice ulja

1 žličica šećera

Sol i papar

Priprema:

Kupus narežite na tanke trakice, a luk sitno nasjeckajte.

Na zagrijanom ulju lagano karamelizirajte šećer, zatim dodajte luk i kratko ga popržite. Umiješajte narezani kupus, posolite i pirjajte na umjerenoj vatri oko 30 minuta, uz povremeno miješanje.

Kupus treba omekšati i dobiti lijepu zlatnosmeđu boju. Po potrebi dodajte malo vode kako ne bi zagorio.

Krpice skuhajte u posoljenoj vodi, ocijedite i pomiješajte s pirjanim kupusom. Začinite paprom i poslužite.

9. Rižoto s bundevom i gljivama

Bundevu i gljive povezuje karakteristična jesenska aroma. U kombinaciji s rižom i parmezanom nastaje kremasto jelo koje može biti samostalan ručak.

Sastojci (za 4 osobe):

300 g riže za rižoto

300 g bundeve

250 g šampinjona ili drugih jestivih gljiva

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

900 ml toplog povrtnog temeljca, približno

50 g maslaca

50 g parmezana

2 žlice maslinova ulja

Sol i papar

Svježi peršin

Priprema:

Bundevu narežite na sitne kockice, a gljive na ploške. Na maslinovu ulju popržite luk i češnjak pa dodajte bundevu i gljive.

Pirjajte nekoliko minuta, zatim dodajte rižu i kratko je tostirajte. Postupno ulijevajte topli temeljac, jednu po jednu kutlaču, uz često miješanje.

Kuhajte oko 18 do 20 minuta, odnosno dok riža ne bude kuhana, ali još blago čvrsta pod zubima.

Maknite s vatre, umiješajte maslac i naribani parmezan. Začinite solju i paprom te poslužite s peršinom.

Jesenske slastice i deserti

10. Domaća štrudla od jabuka s cimetom

Miris jabuka i cimeta mnogima je jedan od najljepših mirisa jeseni. Domaća štrudla jednostavna je slastica koja se može poslužiti topla ili hladna.

Foto: 123RF

Sastojci:

500 g tankih kora za savijaču

1 kg jabuka

100 g šećera

100 g mljevenih oraha

50 g krušnih mrvica

1 žličica cimeta

1 vanilin šećer

80 g otopljenog maslaca

Sok pola limuna

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Jabuke ogulite i naribajte, zatim ih pomiješajte sa šećerom, vanilin šećerom, cimetom i limunovim sokom. Ako puste mnogo soka, lagano ih ocijedite.

Kore za savijaču premažite otopljenim maslacem. Na njih rasporedite malo krušnih mrvica, zatim naribane jabuke i mljevene orahe.

Pažljivo zarolajte savijače i složite ih na lim obložen papirom za pečenje. Premažite preostalim maslacem.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva oko 35 do 40 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Prije posluživanja pospite šećerom u prahu.

11. Domaći kesten pire

Kesten pire jedan je od najprepoznatljivijih jesenskih deserata. Njegova priprema nije zahtjevna, a rezultat je nježna i kremasta slastica.

Sastojci (za 4 osobe):

500 g očišćenog kuhanog kestena

150 ml mlijeka

80 g šećera

1 vanilin šećer

1 žlica ruma, po želji

200 ml vrhnja za šlag

Priprema:

Kuhane i očišćene kestene stavite u lonac s mlijekom, šećerom i vanilin šećerom. Zagrijavajte na laganoj vatri nekoliko minuta kako bi kesteni omekšali i upili dio mlijeka.

Smjesu usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kroz sito. Po želji dodajte rum i dobro promiješajte.

Ohladite smjesu, a zatim je protisnite kroz prešu za krumpir ili odgovarajući nastavak kako biste dobili karakteristične tanke niti.

Vrhnje istucite u čvrsti šlag i poslužite preko kesten pirea.

Foto: 123RF

12. Knedle sa šljivama

Knedle sa šljivama omiljeni su domaći desert od mekanog krumpirova tijesta, sočnih šljiva i mirisnih krušnih mrvica.

Sastojci (za oko 12 knedli):

700 g krumpira

250 g glatkog brašna, približno

1 jaje

30 g maslaca

12 manjih šljiva

Prstohvat soli

100 g krušnih mrvica

50 g maslaca za mrvice

3 žlice šećera

1 žličica cimeta

Priprema:

Krumpir skuhajte u ljusci, ogulite i protisnite dok je još topao. Ostavite ga da se malo ohladi.

Dodajte jaje, maslac, sol i brašno pa umijesite mekano tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti jer može postati ljepljivo.

Tijesto podijelite na 12 dijelova. Svaki dio spljoštite, na sredinu stavite šljivu bez koštice i pažljivo oblikujte kuglicu.

Knedle stavite u kipuću, lagano posoljenu vodu. Kuhajte ih približno 8 do 10 minuta nakon što isplivaju na površinu, odnosno dok tijesto ne bude kuhano.

Na maslacu popržite krušne mrvice do zlatne boje. Dodajte šećer i cimet te kuhane knedle uvaljajte u pripremljenu smjesu.

13. Lumblija – tradicionalni korčulanski kolač

Lumblija je aromatični kolač s otoka Korčule koji se tradicionalno priprema u jesenskim mjesecima. Prepoznatljiva je po bogatoj kombinaciji orašastih plodova, grožđica, citrusa i začina, a posebnu joj aromu daje varenik, koncentrirani mošt od grožđa.

Sastojci (za približno 3 manja kolača):

1 kg glatkog brašna

270 g šećera

65 g svježeg kvasca

70 g poprženih badema i oraha

100 g grožđica

80 ml maslinova ulja

80 ml varenika, približno

100 do 150 ml mlakog mlijeka, prema potrebi

150 ml ruma

2 žličice rakije travarice

2 do 3 vanilin šećera

1 žličica cimeta

Prstohvat muškatnog oraščića

Prstohvat mljevenog anisa

Prstohvat mljevenih klinčića

Naribana korica 1 limuna

Naribana korica 1 naranče

Prstohvat soli

Malo dodatnog varenika i šećera za premazivanje i posipanje

Priprema:

U malo mlakog mlijeka razmutite kvasac, žlicu šećera i malo brašna. Ostavite na toplom mjestu da se aktivira.

U velikoj posudi pomiješajte brašno, preostali šećer, vanilin šećer, cimet, muškatni oraščić, anis, klinčiće i sol. Dodajte nasjeckane orahe i bademe, grožđice te naribanu koricu limuna i naranče.

Umiješajte aktivirani kvasac, maslinovo ulje, rum, travaricu i varenik. Postupno dodajte mlako mlijeko prema potrebi i mijesite dok ne dobijete povezano tijesto. Tijesto treba dobro mijesiti, tradicionalno i do pola sata.

Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mjestu dok se ne udvostruči. Zatim ga podijelite na tri dijela i oblikujte okrugle kolače.

Ostavite ih da ponovno narastu, a potom pecite na 170 stupnjeva oko 40 do 50 minuta, ovisno o veličini, dok ne budu pečeni i lijepo obojeni.

Još tople lumblije premažite varenikom i pospite šećerom pomiješanim s vanilin šećerom.

Napomena: Ovaj recept prilagođen je za manju kućnu pripremu prema tradicionalnoj blatskoj recepturi. Izvorni recept Turističke zajednice općine Blato koristi znatno veće količine sastojaka.

Dubrovnik: Lumblija, tradicionalni kolač je dobio zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

14. Krpice sa zeljem

Krpice sa zeljem tradicionalno su jelo koje se priprema od svega nekoliko jednostavnih sastojaka. Spoj mekane tjestenine i pirjanog kupusa čini ih odličnim izborom za ukusan i zasitan jesenski ručak.

Sastojci (za 4 osobe):

500 g svježeg kupusa

300 g krpica (tjestenine)

1 glavica luka

3 žlice ulja

1 žličica šećera

Sol po ukusu

Papar po ukusu

Priprema:

Kupus očistite i narežite na tanke trakice, a luk sitno nasjeckajte. U većoj tavi zagrijte ulje, dodajte šećer i pustite da lagano poprimi zlatnu boju. Zatim dodajte luk i kratko ga popržite.

Umiješajte narezani kupus, posolite i pirjajte na umjerenoj vatri oko 30 minuta, uz povremeno miješanje. Kupus treba omekšati i dobiti lijepu zlatnosmeđu boju. Po potrebi dodajte malo vode kako ne bi zagorio.

Za to vrijeme krpice skuhajte u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Ocijedite ih i pomiješajte s pirjanim kupusom. Dodajte papar, sve dobro promiješajte i poslužite toplo.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Savijača od buče i sira (bučnica)

Bučnica je tradicionalni zagorski specijalitet koji se priprema od tankog vučenog tijesta, naribane zelene buče i svježeg kravljeg sira. Ova sočna i mirisna savijača posebno je popularna tijekom jeseni, a može se poslužiti kao glavno jelo, večera ili međuobrok.

Sastojci (za 4 do 6 osoba):

500 g tankih kora za savijaču

700 g zelene buče

500 g svježeg kravljeg sira

2 jaja

200 ml kiselog vrhnja

1 žličica soli

80 g otopljenog maslaca

2 žlice ulja

Priprema:

Buču ogulite, očistite od sjemenki i naribajte. Posolite je i ostavite 15-ak minuta kako bi pustila višak vode. Zatim je dobro ocijedite rukama.

U većoj zdjeli pomiješajte svježi kravlji sir, jaja i polovicu kiselog vrhnja. Dodajte ocijeđenu buču, malo soli prema potrebi i sve dobro promiješajte kako biste dobili ujednačen nadjev.

Na radnu površinu položite dvije kore za savijaču, jednu preko druge, te ih lagano premažite mješavinom otopljenog maslaca i ulja. Po kori rasporedite dio nadjeva, a zatim je pažljivo zarolajte.

Postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke. Savijače složite u namašćen lim za pečenje i premažite preostalim kiselim vrhnjem.

Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 35 do 45 minuta, dok bučnica ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Nakon pečenja ostavite je nekoliko minuta da se ohladi, a zatim narežite i poslužite. Bučnica je ukusna i topla i hladna.