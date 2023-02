Recepti za fina jela koja možete nositi na posao: Tako ćete znati što jedete i uštedjeti novac

Na posao možete ponijeti i ostatke ručka od dana ranije ili skuhati nešto jednostavno i zdravo što volite. Najskuplja varijanta je doći na posao i naručiti kuhano.

Ako imate tu naviku svakodnevno ili povremenu, zastanite na trenutak, razmislite i zbrojite koliko ste pojedini mjesec potrošili na dostavljenu hranu. Potom izračunajte koliko bi vas stajalo da ste sami skuhali ono što volite i ponijeli sa sobom. Razlika će biti velika.

Nešto jeftinije je kupiti gotovi sendvič, ali i to je daleko povoljnije ako ga kod kuće napravite sami, posebno kad u njega stavite neke viškove iz hladnjaka koje treba potrošiti.

Recimo, ponekad možete ponijeti ovakav sendvič - u pecivo ili između dvije veće šnite kruha stavite dva kuhana ili pečena jaja, dvije šnite šunke i pokoj list zelene salate. To je zdrav obrok koji će vam dati energiju potrebnu za nastavak radnog dana.

Ili, ako ste danas za večeru imali pečenu piletinu (ili neko drugo meso), a niste sve pojeli, napravite od toga sendvič ili hladnu salatu za posao. Recimo, od komadića mesa, kuhane tjestenine ili sjeckane salate, par maslina ili kukuruza iz konzerve, pokojeg komadića sira ili kuhanog jajeta, malo avokada...

To stavite u jednu posudu, a u drugoj ponesite dresing - na primjer, pomiješajte jogurt, sol, papar i mrvicu češnjaka ili limun, maslinovo ulje i sol. Dresing pomiješajte sa salatom neposredno prije jela.

Volite li ekstra zdrave obroke, tad možete napraviti ovakav - pomiješajte ujutro prije odlaska na posao zobene pahuljice i chia sjemenke pa ih prelijte jogurtom, neka bude malo rjeđe jer će i zobene pahuljice i chia sjemenke nabubriti. Na to stavite voće po želji i sve prelijte s malo meda.

Tu su još neke ideje za jela koja možete nositi na posao:

Brze špagete s tunom

Sastojci:

Priprema: Skuhajte špagete i ocijedite pa dok one stoje u cjediljki, u loncu pomiješajte sve sastojke za umak. Vratite špagete, dobro promiješajte, ostavite nekoliko minuta da se sve dobro poveže i poslužite.

Po želji ih nakon stavljanja na tanjur možete posuti svježim lukom izrezanim na sitne kockice.

Smoothie sa orašastim plodovima

Sastojci:

Priprema: Ubacite sve sastojke u blender i izblendajte.

Burger od lososa

Sastojci:

Priprema: Ispecite filet lososa na grill tavi. Pecivo prerežite i slažite redom - tartar umak, krastavci, losos, listovi zelene salate. Po želji možete dodati i malo sjeckane rajčice i svježeg kopra.

Lepinja sa svježim sirom i šunkom

Sastojci:

Postupak: Izrežite šunku na kockice pa pomiješajte sa sirom, vrhnjem i začinima. Premažite time lepinju pa na to poslažite krastavac izrezan na tanke ploške. Umjesto krastavca možete u sir i vrhnje nasjeckati malo mladog luka ili češnjaka.

Sir i vrhnje ne morate nužno staviti u lepinju. Ponesite ga u posudici pa jedite žličicom sa kruhom koji ste, također, ponijeli od kuće.

Grisini sa sirom i bosiljkom

Sastojci:

Priprema: Napravite pastu od bosiljka - u blenderu sameljite bosiljak uz dodatak maslinovog ulja. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Na pola tijesta namažite pastu od bosiljka te pospite sirom i paprom.

Preklopite drugom polovicom tijesta, narežite na komade debljine prsta i savijte tako da dobijete spirale. Premažite uljem protvan, poredajte ih i kratko pecite na 220°C dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Slani muffini od krumpira

Sastojci:

*šalica od 2,4 dl

Priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva, a kalup za muffine malo nauljite. Potom u velikoj posudi pomiješajte pire krumpir, jaje, 3/4 šalice sira i 2 žlice nasjeckanog vlasaca. Posolite i popaprite.

Rasporedite smjesu u kalup pa pecite oko pola sata, dok ne postanu zlatno smeđi po rubovima pa ih pospite ostatkom sira i vratite u pećnicu da se sir otopi, dvije do tri minute. Izvadite ih i pospite preostalim vlascem.

Salata u staklenci

Sastojci:

Postupak: Skuhajte tjesteninu tako da bude al dente, a nakratko prokuhajte i mahune - dvije minute. Pomiješajte tunu s majonezom, jogurtom i vlascem. Tjesteninu stavite u staklenku sa širim otvorom (kako biste na poslu mogli vilicom dohvatiti sve sastojke).

Potom na to stavite preljev od tune pa redom - mahune, rajčice i kukuruz, i to je to.

Palačinke sa sirom i špinatom

*za dvije osobe

Sastojci:

Postupak: Napravite malo gušću smjesu za palačinke, slanu varijantu, i ispecite šest komada. Potom upalite pećnicu da se zagrije na 200 stupnjeva.

Špinat odmrznite u mikrovalnoj pećnici, ostavite da se ohladi 1 do 2 minute pa iz njega istisnite što više tekućine. Nakon toga ga pomiješajte s ricottom, muškatnim oraščićem i malo soli.

Nadjenite palačinke tom smjesom špinata, zarolajte ih i složite na protvan. Potom ih prelijte umakom od rajčice i na to stavite naribani sir. Pecite 15 do 20 minuta

