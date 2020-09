Riješite test i shvatit ćete kakva vrsta treninga je idealna za vas

Sport savršen za vas: Pomoću testa iz knjige 'The Chelsea Piers Fitness Solution' autorice Elene Rover otkrijte koja bi tjelesna aktivnost bila najbolja za vas

<p><strong>PRVI DIO</strong></p><h2>1. Dok planirate odmor, voljeli biste:</h2><p>a) otići sami negdje odmarati se i/ili malo razgledavati;</p><p>b) posjetiti prijatelja ili otići na romantični odmor s partnerom;</p><p>c) otići na neko mjesto s obitelji na kojem će svatko nešto pronaći;</p><p>d) otići na krstarenje, grupno putovanje, unajmiti kolibu za skijanje ili vilu s nekoliko prijatelja.</p><h2>2. Kad od liječnika dobijete loše vijesti, vjerojatno ćete:</h2><p>a) zadržati ih za sebe;</p><p>b) podijeliti osjećaje s osobom od povjerenja;</p><p>c) reći vijesti najbližim prijateljima i obitelji kako bi vas poduprijeli;</p><p>d) reći svima kako bi razumjeli kroz što prolazite i ponudili vam rješenja.</p><h2>3. Da tražite novi posao, htjeli biste biti:</h2><p>a) poduzetnik s inovativnim proizvodom koji tone ili pliva na vlastitim zaslugama;</p><p>b) partner u cijenjenoj tvrtki tako da imate potporu, no i puno samostalnosti;</p><p>c) dio pomno odabranog tima koji je vrhunski u svom poslu;</p><p>d) voditelj tima u velikoj tvrtki s velikim resursima i prestižnim projektima.</p><h2>4. Da možete bilo što izabrati od ovoga, za Novu godinu biste voljeli:</h2><p>a) pretvarati se da nije praznik;</p><p>b) otići na spoj s posebnom osobom;</p><p>c) proslaviti manjom večerom s prijateljima;</p><p>d) otići na glavni trg ili otmjenu zabavu.</p><h2>Rješenja za prvi dio</h2><p>Ako ste neki odgovor izabrali dva ili više puta: a) solo, b) partner, c) grupa, d) tim.</p><p>Možete izabrati samostalnu aktivnost kao što je plivanje, igrati tenis s nekim, upisati se u grupu koja trenira golf ili se učlaniti u hokejaški tim. Mnogi sportaši vole biti dio tima, a osjećaj da se cijeni njihov doprinos poboljšava i rezultat. Tu ćete i pronaći nove prijatelje s istim interesima. No neki se radije vole natjecati sami sa sobom. Solo igrači koji su natjecateljskog duha mogu biti najsretniji kao glavni igrači u timu, pa imajte to na umu. Hoćete li biti solo ili u grupi, ovisi i o logistici. Primjerice, možete li se sami motivirati i skočiti na bicikl ili vam je lakše ako znate da cijela grupa računa na vas na nogometu. Ako su vaši odgovori između, isprobajte sport s opcijama, npr., voziti bicikl možete sami, s prijateljem, ali i u skupini.</p><p><strong>DRUGI DIO</strong></p><h2>1. Za večeru s prijateljima vi ćete:</h2><p>a) pripremiti neko od vaših omiljenih jela;</p><p>b) kupiti pečeno pile ili naručiti hranu;</p><p>c) isprobati nešto sasvim novo.</p><h2>2. Za sljedeći odmor voljeli biste otići:</h2><p>a) u spa centar ili resort, Disneyland ili Grand Canyon;</p><p>b) kockati u Las Vegasu ili Monte Carlu;</p><p>c) na rafting u Kostariku ili da vas vuku psi u saonicama na Aljasci.</p><h2>3. Kad vozite automobil, vi:</h2><p>a) vozite se u desnom traku dopuštenom brzinom;</p><p>b) prelazite u lijevi trak bljeskajući svjetlima sporim vozačima;</p><p>c) izbjegnete prometne gužve čak i ako ne znate drugi put.</p><h2>4. Vaše omiljeno štivo za opuštanje je:</h2><p>a) posljednji roman ili ljubić;</p><p>b) krimić ili znanstvena fantastika;</p><p>c) knjige o putovanjima, povijesti ili biografije.</p><h2>5. Kao idealan film za subotnju večer izabrat ćete:</h2><p>a) “Kad je Harry sreo Sally”, “Shreka”, “Golf-klub” ili bilo koji film s Tomom Hanksom ili Robinom Williamsom;</p><p>b) “Brzinu”, “Matrix”, “Thelmu i Louise”, “Čudo na ledu”, film s Bruceom Willisom ili Jamesom Bondom;</p><p>c) “Gospodina i gospođu Smith”, “Što mi uopće znamo”, “Vodič kroz galaksiju za autostopere”, “Zvjezdane ratove” ili film o Indiani Jonesu.</p><h2>Rješenja za drugi dio </h2><p>Ako ste izabrali dvaput ili više neko slovo: a) uživate u aktivnostima u kojima ste odlični, b) obožavate brzinu i osjećate uzbuđenje pritom, c) obožavate pustolovine i učite nove vještine.</p><p>Ovdje odgovori mogu varirati, no ako ste neko slovo izabrali dva ili više puta, to pokazuje kako volite provoditi slobodno vrijeme. Kategorije se ne isključuju međusobno, možete voljeti istodobno i brzinu i pustolovine. Možda je jedna malo ispred druge, pa to uzmite u obzir kad birate sport, no isto tako ne zanemarujte i ostale izbore. Ponekad je i nijansa važna u pronalasku najboljeg tipa vježbanja za vas. Na primjer, ako se bavite jogom i dobri ste u njoj, vjerojatno će vas zanimati i dalje zato što uvijek ima novih zahtjevnih poza koje morate svladati. A kad ih svladate, bit ćete uzbuđeni jer ste svladali nešto novo.</p><p><strong>TREĆI DIO</strong></p><h2>1. Vaš posao iz snova bio bi:</h2><p>a) onaj u kojem bi vas pustili na miru da odradite posao kako biste otišli kući na kraju dana;</p><p>b) onaj u kojem biste bili veteran u skupini gdje možete drugima pokazati kako se radi;</p><p>c) onaj u kojem biste bili promaknuti na položaj u kojem biste pokazali sve svoje sposobnosti.</p><h2>2. U srednjoj školi vaš je cilj bio:</h2><p>a) učiti, dobiti dobre ocjene i maturirati;</p><p>b) upisati željeni fakultet ili pronaći dobar posao;</p><p>c) biti najbolji učenik u školi.</p><h2>3. Da imate neograničeno vremena i novca, vi biste:</h2><p>a) kupili otok da pobjegnete od svakidašnjice;</p><p>b) posjetili jedno mjesto na svakom kontinentu;</p><p>c) popeli se na Mount Everest.</p><h2>4. U igrama kao što su pantomima, scrabble ili čovječe, ne ljuti se, nadate se:</h2><p>a) zabaviti;</p><p>b) napraviti nekoliko dobrih poteza;</p><p>c) pobijediti.</p><h2>Rješenja za treći dio</h2><p>Ako ste neki odgovor izabrali dvaput ili više puta: a) niste natjecateljskog duha, b) natječete se sa sobom, c) natječete se s drugima.</p><p>Možda vam se čini da su svi sportovi natjecateljski, no neki su više od drugih. Ako postizanje golova (ili nepostizanje istih) nije vaša ideja zabave, onda natjecateljski sport nije za vas. No želite li vlastiti popis uspjeha, u tom slučaju izaberite neki od sportova koji će vas poticati da stalno postižete bolje rezultate, poput trčanja u kojem ćete stalno moći obarati vlastite rekorde ili tenisa u kojem se pobjede i porazi temelje na rezultatu.</p>