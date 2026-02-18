'Roditelji su mi zatajili kojeg sam spola i odgojili me kao curicu, istinu sam saznao s 19'

Ipak, iza njegove svakodnevice skrivala se tajna koju su njegovi roditelji čuvali još od njegova rođenja, tajna koja će mu u potpunosti promijeniti život.

Jim je rođen kao interseks osoba, odnosno s biološkim karakteristikama oba spola. Nedugo nakon rođenja, roditeljima je savjetovano da pristanu na operaciju kojom bi se uklonili muški spolni organi i dijete odgajalo kao djevojčica. Savjet im je dao liječnik Richard Carter, koji je tvrdio da će dijete imati kvalitetniji život ako bude odgajano kao djevojčica.

Roditelji su prihvatili medicinski savjet, vjerujući da postupaju u najboljem interesu svog djeteta. Jim je tako odrastao kao Kristi, potpuno nesvjestan svoje medicinske prošlosti.

Djetinjstvo bez odgovora

Tijekom odrastanja Kristi se bavila nogometom i dobro se uklapala među vršnjakinje, posebice one koje su imale takozvani “tomboy” stil. Međutim, s ulaskom u pubertet počela je primjećivati razlike između sebe i ostalih djevojaka.

U dobi od 12 godina majka joj je rekla da mora početi uzimati tablete kako bi se razvijala poput drugih djevojaka. Kristi tada nije znala da se radi o hormonu estrogenu. Uz terapiju, majka joj je najavila i buduću operaciju te joj priznala da nikada neće moći imati djecu.

Unatoč tome, Kristi tada nije previše razmišljala o tim riječima, već je nastavila živjeti svoj život, nesvjesna šire slike.

U kasnijim tinejdžerskim godinama Kristi je bila u vezi, ali je izbjegavala intimnost. U dobi od 18 godina podvrgnuta je još jednoj operaciji, rekonstrukciji vagine. Iako to nije željela, osjećala je pritisak da ispuni očekivanja obitelji.

Jim kasnije priznaje kako nikada nije osjećao povezanost sa svojim tijelom, ali tada nije razumio razlog.

Istina otkrivena na fakultetu

Prekretnica se dogodila kada je s 19 godina na fakultetu pohađao kolegij iz feminističkih studija. Tijekom nastave studenti su učili o interseks osobama i medicinskim postupcima dodjele spola pri rođenju. Jim je odmah prepoznao sličnosti sa svojim životom.

Kako bi potvrdio sumnje, zatražio je medicinsku dokumentaciju i ondje pronašao dokaze o operacijama koje su mu napravljene bez njegova pristanka. Saznao je da su mu genitalije kirurški izmijenjene te da su mu uklonjeni organi.

Promjena identiteta

Nakon otkrivanja istine, Jim je odlučio živjeti u skladu sa svojim identitetom. Podvrgnuo se dvostrukoj mastektomiji, uklanjanju ranije izvedenih kirurških zahvata te je počeo uzimati testosteron.

Kasnije se suočio i s liječnikom koji je sudjelovao u donošenju odluke o operaciji. Liječnik je priznao da u vrijeme zahvata nije postojalo dovoljno dokaza koji bi opravdali takve postupke te da su medicinske prakse tada bile drugačije nego danas.

Kontroverzna praksa koja i danas postoji

Jimova priča prikazana je u dokumentarcu The Secret Of Me, emitiranom na britanskoj televiziji Channel 4. Dokumentarac otvara pitanje medicinskih zahvata nad interseks djecom bez njihova pristanka.

Takve operacije i dalje su legalne u mnogim državama, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, pod uvjetom da roditelji daju suglasnost i da se zahvat smatra u “najboljem interesu djeteta”, iako ne postoji jedinstvena definicija tog pojma.

Jim ističe da ne osuđuje osobe koje se same odluče na medicinske zahvate, ali naglašava koliko je opasno donositi takve odluke bez pristanka osobe na koju se odnose. Svoju priču želi koristiti kako bi upozorio na posljedice takvih postupaka i potaknuo promjene u medicinskoj praksi.