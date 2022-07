Roštiljajte na mjestima koja su predviđena za to i ugasite vatru

Roštiljanje u divljoj prirodi, gdje nema mogućnosti za zaštitu od požara, ili relativno lagan pristup vatrogasnim vozilima, kažnjiva je radnja, no svake godine, unatoč brojnim upozorenjima, određeni broj građana na to se oglušuje i pali vatru, koja nerijetko dovede do požara.

POGLEDAJTE VIDEO: Roštilj može biti i zdrav

Zato još jednom vrijedi ponoviti: Roštiljajte u svom vrtu, na terasi ili u javnim parkovima gdje je to dopušteno, kao, na primjer na zagrebačkom Bundeku ili Jarunu. Budite odgovorni i ne palite vatru u blizini šume ili lako zapaljivih materijala. Ako radite improvizirani roštilj ili ognjište, svakako vodite računa da ga ogradite kamenjem, kako biste spriječili širenje vatre, te da u blizini imate dostupan izvor vode.

Ne palite vatru u blizini šume i ne ostavljajte roštilj bez nadzora, pogotovo ne kad maknete hranu i dođe vrijeme za jelo. Prije toga pobrinite se da ugasite vatru i svaki žar. Također, izbjegavajte roštilj dok vani jako puše, jer vjetar lako može prenijeti vatrenu iskru i pokrenuti požar u vašoj blizini.

