Sve je krenulo prije otprilike pet godina kao hobi i objava fotografija napravljenih jela po grupama na Facebooku. Ljudi su u komentarima pitali za recept, pa sam naposljetku uz svako jelo pisao i način pripreme, količine i postupak popraćen fotografijama. Kada sam počeo dobivati desetke poruka u inbox, odlučio sam napraviti svoju Facebook grupu. Tamo smo svi objavljivali na dnevnoj bazi i to je još uvijek bio moj neki, hajdemo ga nazvati, ispušni ventil i ustvari hobi. Nakon već nekoliko mjeseci i stotine recepata, odlučio sam napraviti i službenu Facebook stranicu. Tamo sam počeo objavljivati i video materijale, naravno ne ove produkcijske kvalitete kao danas, započinje priču Saša Vukić (43) iz Karlovca, osnivač Sašine kuhinje.

POGLEDAJTE VIDEO (Kulinarski show na TikToku):

Njegova stranica na Facebooku, Instagram i YouTube imaju više od milijun pratitelja. No, on ih, kaže, ne smatra samo pratiteljima, već i virtualnim prijateljima. Često s njima komunicira, a na pitanja u inbox, baš uvijek odgovori, čim ima vremena.

Kuhanje mu nije bio primaran posao, ali ljubav prema kulinarstvu oduvijek je postojala. Prvo jelo bilo mu je - sendviči s piletinom.

- Ostalo je pečenog pilećeg bijelog mesa od ručka, a ja sam ga u nedostatku šunke iskoristio za zapečene sendviče od kruha iz pećnice sa sirom i kečapom. Sjećam se da sam ih napravio i naposljetku zaspao čekajući mamu da dođe s posla, a sve kako bi joj se pohvalio - prisjeća se.

Prije više od 20 godina u Berlinu je radio u restoranu.

- Tu najviše mogu zahvaliti mojoj teti Mariji Vulić iz Vodica i sada na žalost pokojnom tetku, profesionalnom kuharu Krešimiru Vuliću iz Promine (Oklaj, Drniš) koji su mi omogućili da kuham kod njih u restoranu u Berlinu. Restoran se nalazio kraj aerodroma Tegel i tamo sam se zaista znao naraditi, obzirom na koncentraciju ljudi. Počeo sam s pranjem suđa, zatim su me prebacili na salate, da bi na kraju samostalno pripremao sva jela koja je restoran imao u ponudi. Najviše sam volio spremati a la carte, jer se dozvoljavala kreativnost bez nekog specifičnog i školskog protokola - priča Vukić, koji je rođen u Berlinu, ali se vratio u Hrvatsku.

Ipak se vratio kuhanju

Ipak, život ga je odveo u sasvim drugom smjeru jer je do Sašine kuhinje, petnaestak godina radio na najvišim funkcijama u tvrtkama, nekoliko najvećih automobilskih brendova u svijetu.

- Inače sam nakon bio-kemijsko tehnološke škole završio i za računalnog operatera u privatnoj školi u Karlovcu. Odnedavno sam kuhar i službeno po zanimanju, obzirom da sam prije otprilike pola godine položio s odličnim uspjehom. Ovim putem pozdravljam i Zdravka Torbicu iz Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac, koji je u našu zadnju školsku godinu uložio priličan trud i znanje, vješto balansirajući predavanja s obzirom na znanu situaciju - ističe Saša.

Nakon što je napravio službenu stranicu na Facebooku, otvorio je i YouTube kanal pa službenu web stranicu gdje se uz video nalazi i pisani recept te postupak s bitnim elementima i savjetima koji nisu stali u video, ali i popis sastojaka, kako netko ne bi morao prepisivati količine iz videa.

Prva oprema prije pet godina bila je samo kamera.

- Počeci su bili strašni, ne želim se toga ni prisjetiti. Ako bi povukao neku paralelu, kada sam otpakirao svoju prvu kameru i stavio bateriju, to je bilo kao da bi ispred automehaničara stavili set za šminkanje. Znam da sve te tipke nečemu služe, ali ne znam čemu. Polako sam se educirao na internetu kroz razne video tutorijale. I dan danas učim pet godina kasnije - govori.

Za jedan video koji traje tri minute je potrebno oko dva dana ili oko 18 sati posla, objasnio nam je Saša, ali pod uvjetom da znate što radite. Sve ovisi o tome koliko je recept kompleksan.

- Ponekad je za video recept potrebno i mjesec dana, pogotovo ako je neki recept na četiri načina. Sada sam već i uhodan, imam određene vještine i znanja, ali u početku sam jedan kratak video radio do sedam dana - dodaje.

Zaboravljam se opustiti

Objasnio nam je i kako izgleda jedan njegov dan.

- Ujutro kada su napunjene baterije (nažalost ne moje, već od kamera) sjednem i popijem kavu, pa radim režiju i scene u glavi te kako bi u stvari želio da to izgleda. Postavim sve kamere i rasvjetu pa krećem sa snimanjem i kuhanjem. Kada je jelo gotovo i snimljena zadnja scena, idem se istuširati, a za to vrijeme se prebacuje materijal na računalo. Supruga sređuje nered koji sam napravio. Video montiram do kasno navečer, a često se montaža prebacuje i na drugi dan. Ujutro kuham novo jelo a popodne završavam ono od dan ili dva ranije. Zatim pišem i objavljujem recept na web stranici www.sasina-kuhinja.com i na svim ostalim društvenim mrežama. Tako već eto ide peta godina... Često se izgubim u podacima i tempu koji sam si zadao. Ipak, sada je puno materijala iza mene, pa mogu i odmoriti. Ipak, postao sam ovisan o ovome poslu i zaboravio sam se opustiti. Ponekad legnem navečer i mozak mi počne raditi sto na sat, pa se dignem i idem marinirati neko meso ili čak napraviti kolač do kasno u noć da imam za objavu drugi dan - otkriva kuhar.

Dosad je napravio više od 1000 video recepata koji u prosjeku traju pet minuta. No, to je montiran sadržaj, odnosno kompletiran video recept s titlovima. Što se tiče pregleda, na YouTubeu ih je biše od 130 milijuna, odnosno više od 5 milijuna sati gledanja.

- Usprkos ogromnom broju pratitelja, čak 10 puta je veći broj onih koji uopće nisu moji pretplatnici, a gledaju moje video recepte. Sve više je onih koji kod pretraživanja recepata u tražilici uz ime jela, sastojka ili namirnice dodaju 'sašina kuhinja' da vide kako je nešto meni ispalo. Moji pratitelji su 85% žene. Najveći broj pratitelja je iz Hrvatske, više od 60%. Iz okolnih zemalja regije i dijaspora je oko 30%. Ostalo su stranci iz svih dijelova svijeta, skoro 10% onih koji vjerojatno ne znaju pronaći Hrvatsku niti na karti - priča Saša i dodaje kako ima i neugodnih iskustava.

- Zadnjih nekoliko mjeseci su se pojavile lažne stranice na Facebooku. Skinu moje fotografije sa stranice i naprave lažnu stranicu sličnog imena kako bi se predstavljali kao ja. Komentiraju mojim pratiteljima koji su podijelili moj recept da su osvojili nagradu i traže ljude podatke te brojeve kartica. Na žalost ima onih koji te podatke daju i budu pokradeni - ističe.

Inspiracija su mu osnovne namirnice

Zgoda, odnosno nezgoda, sa snimanja ima mnogo, a zbog toga je napravio dva videa pod nazivom 'Iza kamere u Sašinoj kuhinji 1. dio' i 'Iza kamere u Sašinoj kuhinji 2. dio'.

- Trebate pogledati oba videa. Treći dio će sigurno biti sljedeće godine, nažalost već sad imam materijala - smije se Vukić.

Inspiraciju su mu osnovne namirnice koje većinom imaju u kući. Sa znanjem koje ima kombinira osnovne namirnice u nešto barem malo drugačije, a da je ukusno. Uvijek želi smisliti nešto novo, ali tu je i veliki broj već dobro znanih tradicionalnih recepata. Dosta toga mu je pokazala i majka Rada.

Posebnost recepata je ta da pokušava dati ne samo informacije o njemu, već ponekad i dočarati kako se u tom trenutku osjeća.

- Moji recepti nisu 'fensi-šmensi'. Za sada se nisam odlučio na takvu vrstu recepata, ali tko zna... Svako jelo pokušavam svesti na najmanji mogući trošak uz osnovne namirnice, osim nekih specifičnih koji to, naravno ne dopuštaju. Ne može se jednim jelom pogoditi svačiji ukus. Prosjek koji trošim na jelo je pedesetak kuna. Nekada manje, nekada više, osim u specifičnim receptima kada je nabavna cijena namirnice veća, pa nema manevarskog prostora. Iako i tada pokušavam s manje materijala doći do veće količine uz priloge, kombinacije i slično. Teška su vremena i nemaju ljudi uvijek novaca - zaključuje.

Najgledaniji recepti su pristupačna jela od dizanog tijesta, brza slana i slatka jela koja ne oduzimaju previše vremena, pogotovo oni recepti koje baš on osmisli i dobro prezentira.

Ljudi ga prepoznaju na ulici

- Na sva jela sam podjednako ponosan i ne mogu neko izdvojiti. Često pročitam komentar na mome kanalu da su moj recept poslije vidjeli negdje drugdje, ali nema veze, ja se ne ljutim - rekao je Vukić.

Svakodnevno dobije više od 100 emailova, poruka i slično. Ljudi u Karlovcu ga prepoznaju, a često zbog toga popriča s ljudima i na ulici.

- Više to smeta moju djecu, koja tada samo preokreću očima – sve u stilu, daj ajmoo tata više... S obzirom na to da kupujem namirnice na karticu firme, tražim r1 pa moram reći OIB na blagajni. Kada blagajnica ili blagajnik upiše broj, kaže naglas ime firme 'Sašina kuhinja', kako bih ja potvrdio da je to točno, onda to čuju oni iza mene na blagajni, prepoznaju me i krenu postavljati razna pitanja. Većina kaže da gledaju recepte i daju mi podršku pa zažele svu sreću u radu. To mi je baš super. Kako sam rekao, svi moji pratitelji su baš ono normalni i skromni ljudi - ističe.

Kod kuće, kuha svaki dan, a najviše voli jesti variva i jela 'na žlicu'. Ima puno starih kuharica i knjiga, ali većinom smišlja nove recepte iz glave ili kod klasičnih jela nešto izmjeni kako bi video poslužio barem kao ideja za ručak. Od stranih kuhinja najdraža mu je talijanska.

Kaže kako u Hrvatskoj imamo mnogo vrhunskih kuhara koji nemaju priliku medijski se eksponirati, a zaslužili su.

- Radit će cijeli život za plaću u restoranu, a recimo čovjek kuha fantastično. Dok će s druge strane neki kuhar završiti na tv ekranu i njegovo ime će ostati zapamćeno. Ali takav je valjda život, svako se mora izboriti za sebe. Izdvojio bi dva naša kuhara, a to su Stevo Karapandža i Tomislav Gretić jer su vrhunski znalci. Od stranih tu je Rudolph van Veen - otkrio je.

Obitelj je najveća potpora

Važan dio Sašine kuhinje, ali i glavni degustatori su supruga Tihana s kojom je 14 godina u braku te njihovo troje djece - Nika, Luka i Lora.

- Naravno, otkad smo u braku, samo ja kuham. Puno smo toga svi prošli, uspona, padova, svađa, mirenja, odricanja, napora da bi srećom, eto sve leglo na svoje mjesto. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa, a moja obitelj mi je najveća potpora. Danas je kuhanje meni više od života... Da ne govorim o produkciji, montaži i svemu ostalome - ispričao je i dodao kako hranu koju pripremi voli podijeliti s prijateljima i užom obitelji.

Kada dođu bolja vremena, kaže, izdat će dvije baš velike kuharice - jednu za slana, a drugu za slatka jela.

- Zanimljiva i ekskluzivna informacija je i da su nedavno kupili jednu stranu web stranicu preko koje će se širiti još jače na strano tržište s video receptima. Nakon toga dolazi na red aplikacija. Već sredinom sljedeće godine, kada se situacija malo smiri, polagat ću majstorski ispit, kako bi 'pod stare dane' mogao predavati u školi i učiti nove generacije svemu što znam i što sam naučio - rekao je Saša.