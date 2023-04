Seks fantazije: Kad sam mužu otkrila o čemu maštam, rekao je šokiran: 'Wow, koja mašta!'

Roditelji, a posebno majke, odgojile su generacije djevojaka i žena s mislima da su seksualne fantazije nešto loše, kaže autorica priručnika “My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies", Nancy Friday.

Opisuje kako je i sama neizmjerno zahvalna bivšem partneru koji ju je u krevetu učio razigranosti, ali bilo je tu i njegovih ograničenja. Zvala su se - “ženske fantazije”.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mnogi nisu toliko sramežljivi, no u seksualnosti to itekako dolazi do izražaja. I poslije sam imala partnera, ali nikad im više nisam otkrivala svoje fantazije. Sve dok u moj život nije ušetao suprug. Kad sam se ohrabrila ispričati mu ih, on je rekao: ‘Wow, koja mašta!’. Znala sam da je to - to - kaže autorica te dodaje da je po tome mogla razaznati koliko je suprug voli.

- Moje nove fantazije o njemu bile su stvorene za užitke. Voljela sam ga još više - priča Nancy.

Zato kaže kako se ne biste smjeli smesti, čak ni od partnera, kako biste u svojoj glavi održali strast u vezi.

Foto: Dreamstime

- Pokušate li to otkriti nekome tko nije s vama na istoj valnoj duljini, pitat će vas: ‘Ako si toliko luda za mnom, zašto imaš potrebu zamišljati nestvarne situacije?’. No ne slušajte ih - smatra autorica.

Otkrijte mu da jedna vruća noć može početi pričanjem vaših fantazija, a on ubrzo može otkriti da će mu to biti uzbudljivija noć od druženja s frendovima.

- Ako je muškarcima normalno da imaju seksualne fantazije, zašto ih ne bi imale i žene. Oni će ih zadovoljiti (neukusnim) razgovorom s frendovima u baru i zbog toga neće osjećati sram, pa zašto bi si to priuštile i žene - pita se autorica.

Dopustite si da budete dio svojih “divljih” fantazija i vaš će seksualni život procvjetati. To može pokrenuti i natjecanje: “Ako ona misli da su te njezine fantazije seksi, što će biti tek kad čuje moje”.

Najčitaniji članci