Šimun je prvak bodybuildinga jer ga je tata zezao da je mršav

Malo će koja žena ostati ravnodušna na fotografije prekrasnog mišićavog torza Osječanina Šimuna Vasilja (24), studenta kineziologije i prvaka države u bodybuildingu. Nedavno je osvojio zlato u seniorskoj kategoriji Men's physique koja slovi kao kategorija najljepših muških tijela. Druga je to osvojena državna medalja mladog Šimuna koji se bodybuildingom bavi već desetak godina.

- Odluka da odem u teretanu bila je rezultat zezancije sa tatom koji me je jednom prilikom kritizirao u smislu 'Vidi kako hodaš, ispravi se, premršav si, nemaš dovoljno mišića'. Bio je nezadovoljan što sam prestao trenirati nogomet koji me nije osobito zanimao. Tada sam mu rekao 'Ok, vidjet ćeš, sad krećem u teretanu i do ljeta ću biti napucan'. On se smijao. Sljedeći dan sam ušao u teretanu i, evo, deset godina već nisam prestao. Bodybuilding pretvorio se u ljubav - kaže Šimun kojega smo zatekli, naravno, u teretani.

Foto: Privatni album Kaže kako mu je bodybuilding odmah 'sjeo' jer si u njemu solo igrač, ovisan sam o sebi, o svojoj volji, predanosti, mentalnoj snazi. Kada je krenuo sa vježbanjem nije imao nikakvo stručno vodstvo ni osobito predznanje. To ga je koštalo par izgubljenih godina treniranja u kojima nije pokazao osobiti napredak.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Fitness tada nije bio toliko popularan a nije bilo interneta da se educiraš pa sam radio sve početničke greške, počevši od prehrane pa do načina vježbanja. Do bitnog znanja došao sam sam, modelom pokušaja i neuspjeha. Da sam imao stručni coaching, do vrha bih došao puno brže. Stoga svima koji se odluče baviti fitnesom i preoblikovanjem tijela preporučujem osobnog trenera, bar za prvo vrijeme dok ne steknete dovoljno znanja - kaže Šimun dodajući kako je bodybuilding kao i svaki drugi sport; tijelo postane ovisno o vježbanju, osjećaš se bolje i psihički i fizički.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Danas uviđa kako mu je najveća greška koju je radio u početku bila prehrana.

- U tom sportu najteže je ispoštovati pravilnu prehranu. Ona zahtijeva dosta odricanja jer dijete iscrpe psihički i fizički. Kao početnik tome nisam pridavao dovoljno pažnje pa su izostali i rezultati. To je i većini drugih ljudi koji dolaze u teretanu problem. Baziraju se na tri treninga tjedno, rade naporno, ali ne pridržavaju se pravila prehrane, pet ili šest malih i kvalitetnih obroka dnevno koji zapravo donose željene promjene - ističe i savjetuje sljedeće - ako vam je cilj gubljenje kilograma morate početi kontrolirati unos masti, proteina i ugljikohidrata. Dakako, trening je obavezan ako želite smršaviti. Cilj je da na kraju dana budete u kalorijskom deficitu. Šimun ima različitih metoda kojima to radi.

Foto: Privatni album - U mojoj prehrani nema rafiniranih šećera, nema nezdravih masnoća. Jedem meso, povrće, biljne izvore proteina, balansirani unos zdravih masti i dobrih ugljikohidrata. Gotovo svaki obrok si sam pripremam, kuham, iako dosta jedem sirovog povrća, kvalitetnih nemasnih sireva, voća, neprerađeno meso. Uvriježeno je mišljenje da je zdrava hrana dosadna i bezukusna, ali to je pogrešno. Možete naučiti pripremati zdravu hranu na maštovite načine pa može biti nevjerojatno ukusna. Kada prijateljima dam da kušaju neke svoje obroke, ne vjeruju da je bez šećera i bez masti. Jako je bitno napraviti zdravu hranu ukusnom kada ste na dijeti jer je inače nećete željeti jesti i dijeta će vam biti mučna - objašnjava.

- Ljudi danas u svakodnevnoj prehrani jedu previše masnoća i šećera. Primjerice, dosta mojih klijenata smatra da je ok na dijeti grickati orašaste plodove tijekom dana. Oni jesu zdravi ali ih zapravo smijete pojesti tek dva ili tri jer su iznimno kalorični. Životne navike svih nas su se promijenile; nema se vremena kretati, vježbati, svi sjede po uredima, voze se automobilima, kronično svima nedostaje kretanja i vježbanja a samim tim su skloniji debljanju. Jedu sendviče, peciva, tjestenine, rižu, a to je sve energija koju treba potrošiti. Ako ne možete vježbati i kretati se, morate promijeniti prehranu; unositi više proteina, jesti sirovo voće i povrće koje nema puno kalorija - kaže Šimun i upućuje na svoj Instagram profil gdje besplatno daje savjete o pripremi takvih maštovitih malih obroka koje snima dok ih priprema.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Ne skriva da puno ulaže u prehranu i da mu je svaki obrok u danu pomno isplaniran i izbalansiran.

- Mogu reći da je to silno odricanje jer ja zapravo obožavam pizzu i peciva. Kako studiram u Splitu, živim pored dvije pekare i pizzerije; izbjegavam ići tim putem gdje su oni jer me taj miris ubija u pojam, probudi u meni životinjski instinkt za hranom. Imam cheetday povremeno. Zadnja tri mjeseca nisam imao niti jedan. Shvatio sam da mi šteti. Pojedem tu palačinku sa Nutellom ili pizzu i onda razmišljam o tome danima, ne mogu doći sebi. Sanjam ih - smijući se kaže iskreno.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Trenira dva puta dnevno, dva sata po treningu. Kombinira cardio, aerobne aktivnosti, trčanje, vožnju bicikla, koje smatra neizostavnim faktorima kada se gube kilogrami i potkožno masno tkivo. Tek potom trenira s utezima i mašinama u teretani.

- Moja prehrana nije uvijek ista. Pogotovo kada se pripremam za neko natjecanje. Inače, tijekom godine, builderi imaju faze u prehrani i vježbanu. Jednom godišnje nabijamo mišićnu masu i tada jedemo puno i svašta da dobijemo mišiće. Nakon toga slijedi faza uklanjanja masnog tkiva i definiranje mišića. U tom periodu moramo stalno trošiti više kalorija nego što ih unesemo. Trenutno sam u suficitu, unosim više kalorija nego što potrošim, jer se oporavljam od režima za natjecanje na kojemu sam bio - kaže dodajući kako je već godinama u istom režimu jer se natječe posljednje četiri godine.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Kao junior je osvojio titulu državnog prvaka, a sada je i kao senior u vrhu. U Hrvatskoj inače ima oko 30-tak natjecatelja u bodybuildingu u kategoriji men's physique.

- To je najzastupljenija kategorija, ima najviše natjecatelja i nekako je najljepša jer je najprirodnija, ima najviše estetike u izgledu. Svaki natjecatelj prije izlaska na binu nanosi posebnu boju za tijelo. To je ProTan boja bez koje bi bilo nemoguće suditi jer bi sucima bilo teško vidjeti mišiće kod nekoga tko je jako bijel ili jako crn. Šest sudaca nas ocjenjuje na bini. Detalji su bitni jer oni donose odluku o pobjedniku. Zlato može ovisiti o nekom sasvim malom mišiću. Da bi razvili i pokazali svaki od mišića na tijelu zapravo morate vježbati to pred ogledalom. Uglavnom nam svi zbog toga kažu da smo narcisi, jer se stalno gledamo u ogledala u teretani, a zapravo gledajući svoj odraz učiš kako napregnuti taj mišić na bini a da se on lijepo vidi - ističe i kaže kako natjecatelj u toj kategoriji mora zadovoljiti i zahtjevne proporcije. U svom sportu on koristi suplemente ali ističe da amaterima nisu potrebni.

Foto: Privatni album - Hranom možete unijeti sve, ali ipak bih svakome preporučio whey protein jer on nije suplement nego hrana. Stavljam ga u sve. Whey je kvalitetna sirutka u prahu koja je finog okusa i možete je koristiti u svim jelima koje pripremate. Pogodna je za sve, ne samo one koji treniraju. Pogodna je i kao kvalitetan zamjenski obrok, lagano pada na želudac, lako se priprema, nema kalorija - kaže Šimun koji radi i online coaching, pomaže ljudima da srede prehranu, krenu s vježbama, promjene lifestyle.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Motrim ih svakoga dana u tjednu, šalju mi povratne informacije, dajem savjete. To već radim dvije godine i imam dosta klijenata sa sjajnim rezultatima. Bitno mi je pomagati ljudima koji mi se obrate za pomoć; drago mi je kada mogu pomoći nekome tko je bio pretio da omršavi, da počne živjeti fitness lifestyle, da uživa u životu, treningu, hrani koju jede, da se bolje osjeća. Mislim da smo mi treneri i kineziolozi u jednu ruku kao doktori jer promjenom nečijih životnih navika možeš utjecati i na to da uklone zdravstvene tegobe, da se psihički osjeća bolje - dodaje prvak države u bodybuildingu.