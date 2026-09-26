Sladoled ili smrznuti jogurt? Evo koja je opcija doista bolja

Potaknut nostalgijom i trendovima na društvenim mrežama, smrznuti jogurt proživljava svoj "treći val". Podaci pokazuju da lanci smrznutog jogurta bilježe snažan rast posjeta, dok tradicionalne sladoledarnice istovremeno bilježe pad.

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Pokretanje videa... 01:08 Sladoled od plastike | Video: 24sata/REUTERS

Za razliku od prethodnih valova popularnosti koji su se temeljili na priči o "manje masnoća", današnji povratak vođen je trendom fokusa na proteine.

Temeljna razlika između dviju slastica leži u bazi. Sladoled se, prema definiciji, mora sastojati od najmanje deset posto mliječne masti i proizvodi se od vrhnja. Smrznuti jogurt radi se od fermentiranog, kultiviranog mlijeka, što mu daje karakterističan, kiselkast okus. Obično sadrži znatno niži udio masti, najčešće između dva i šest posto, zbog čega ima manje bogatu i kremastu teksturu, ali i reputaciju lakše opcije.

Upravo niži udio masti navodi mnoge na zaključak da je "fro yo" automatski zdraviji. Činjenica jest da često ima manje kalorija, no tu se krije glavna zamka. Kako bi nadoknadili nedostatak masnoće i neutralizirali kiselost, proizvođači nerijetko dodaju veće količine šećera, ponekad i više nego u sladoled. Slično je i s navodnim zdravstvenim prednostima poput probiotika; proces zamrzavanja može uništiti velik dio korisnih bakterijskih kultura, pa njihova dobrobit nije zajamčena.

Prava nutritivna opasnost, međutim, leži u dodacima i veličini porcije. Samoposlužni koncept lako dovodi do pretjerivanja, a preljevi, bomboni i keksi mogu umjerenu poslasticu pretvoriti u kalorijsku bombu. U konačnici, ni froyo ni sladoled nisu zdrava hrana, već deserti u kojima treba uživati umjereno. Nutricionisti savjetuju da je bolje pojesti manju porciju deserta koji uistinu želite, nego se nezadovoljno tješiti navodno zdravijom alternativom, što često dovodi do kasnijeg prejedanja.



