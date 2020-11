- To je bio glupo te\u017eak trening. U\u017easan trening. Bilo mi je jako te\u0161ko. Ispada da ja nisam Arnold, a nakon tako ne\u010deg kroz 50 setova mo\u017eete na kraju samo umrijeti. Sve je to vrlo zanimljivo i htio sam vidjeti koliko mogu, no \u010dak i ako ste u dobroj formi, pozlit \u0107e vam. Volumen vje\u017ebi je velik i bilo bi dovoljno da ih ponovite dvaput umjesto \u010detiri puta - kazao je Zac.

<p>Inspirirala ga je Schwarzeneggerova knjiga The New Encyclopaedia of Modern Bodybuilding te se trudio zadrži visok unos proteina, odnosno jedan gram na pola kilograma tjelesne težine te zadržati nizak unos ugljikohidrata izbjegavajući ketozu, piše <a href="https://www.menshealth.com/fitness/a34506974/arnold-schwarzenegger-bodybuilding-diet-workout-challenge-zac-perna-video/">Men's Health</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vanja Dukić vježba unatoč raku</p><p>Tako je <strong>Zac Perna</strong> kroz šest obroka u danu rasporedio 210 grama proteina, 120 grama ugljikohidrata i 70 grama masnoća. Nakon što je doručkovao zobene pahuljice sa proteinom sirutke i borovnicama, Zac je iskušao intenzivne vježbe za prsa i leđa koje je Arni opisao u svojoj knjizi. Riječ je o vježbama podijeljenima u 51 setu, a sastoje se od dizanja utega i drugih vježbi.</p><p>- To je bio glupo težak trening. Užasan trening. Bilo mi je jako teško. Ispada da ja nisam Arnold, a nakon tako nečeg kroz 50 setova možete na kraju samo umrijeti. Sve je to vrlo zanimljivo i htio sam vidjeti koliko mogu, no čak i ako ste u dobroj formi, pozlit će vam. Volumen vježbi je velik i bilo bi dovoljno da ih ponovite dvaput umjesto četiri puta - kazao je Zac.</p><p>Nakon treninga bilo je vrijeme za sljedeći obrok, poširana jaja s kruhom.</p><p>- Tek sam nakon toga prestao osjećati mučninu - ispričao je i dodao kako je tijekom dana skuhao i pojeo još četiri obroka. Za ručak je jeo odrezak i šparoge, u sljedećem obroku bijelu ribu s rižom i brokulom, slijedila je piletina sa zelenim povrćem i na kraju sir s bademima i proteinskim prahom. O svemu je snimio i video.</p><p>POGLEDAJTE ZACOV VIDEO:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Zac je priznao kako je ipak napravio mali odmak od Arnijevih savjeta te je prehranu prilagodio svojoj dnevnoj rutini kako bi najbolje odgovarala njegovom životnom stilu i potrebama tijela. Budimo realni, nitko nije Arnold.</p><p>- Prehranu sam prilagodio sebi i svojim potrebama jer nema smisla jesti 4000 kalorija na dan. Jednostavno sam uzeo hranu koju on voli i iste principe te ih pretvorio u jela kako sam najbolje mogao - zaključio je. </p>