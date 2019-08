Smršavite ljeti: Najviše kalorija potrošit će bicikliranje i trčanje

Ljeto je idealno vrijeme za boravak na otvorenom koji će mnogi kombinirati sa fizičkom aktivnošću. Ako želite izgubiti višak kilograma, donosimo vodič koliko kalorija troše pojedine aktivnosti.

Iako je poželjno biti aktivan tijekom cijele godine, lakše se baviti sportom kad je sunčano i lijepo vrijeme. Umjesto vježbi u zagušljivoj teretani tada je lakše baviti se plivanjem, planinarenjem ili trčanjem. Pritom ne treba pretjerivati, pa stručnjaci redovito ističu kako se tijekom najvećih ljetnih vrućina ipak valja manje umarati.

Ne smije se zaboraviti ni na činjenicu da treba piti dovoljne količine vode. Koji sport će netko odabrati ovisi ponajprije o njegovim fizičkim mogućnostima, ali i osobnim preferencijama. Svaka fizička aktivnost rezultira trošenjem kalorija, a oni koji žele skinuti višak kilograma svakako će paziti i na to koliko će kalorija sagorjeti.

Primjerice, hodanjem po ravnom u sat vremena ćete izgubiti 328 kalorija, no ako hodate na pijesku, izgubit ćete 590 kalorija u satu. Vozeći bicikl možete izgubiti i do 554 kalorije, dok ćete 540 kalorija sagorjeti igrajući frizbi. Plivanjem ćete izgubiti 386 kalorija u satu. Većina aktivnosti osim što doprinosi zdravlju srca i krvožilnog sustava te boljem općem osjećaju, razvija mišiće cijelog tijela što vodi do snažnije muskulature.