Smršavjela je 40 kilograma i prestala piti tablete za tlak

Nakon godina neuspjelih dijeta shvatila je da male odluke mogu dovesti do super rezultata, piše Prevention.

- Oduvijek sam se borila s težinom. U srednjoj školi sam imala 68 kilograma. Udala sam s 22 godine i rodila dvoje djece prije 30-te. Sa svakom trudnoćom dobila sam 20 kilograma. Tijekom narednih nekoliko godina isprobala sam razne dijete. Uvijek se radilo u kratkoročnom uspjehu. Na kraju bi se vratila na istu težinu ili nakupila još više kilograma. Do 38 godine imala sam gotovo 100 kilograma i u toj godini ostala sam trudna s trećim djetetom - priča Cindy Seder iz SAD.

Trudnoća joj je bila izgovor da jede sve i svašta. Uz svaki obrok popila bi čašu čokoladnog mlijeka Svaki dan je jela slatkiše i maslac od kikirikija, ponekad i više puta na dan.

- Do 39. godine imala sam troje djece i dobila posao pomoćnika ravnatelja u osnovnoj školi. Pokušavala sam uskladiti posao s kućom. Osjećala sa kao da sam na režimu stalnog preživljavanja i brza hrana postala je moj najbolji prijatelj. Zdravlje mi nije bilo prioritet - kaže.

Počela je patiti od visokog krvnog tlaka što je uzrokovalo oticanje ruku i nogu. Morala je piti razne lijekove kako bi to kontrolirala. Njezin liječnik postao je zabrinut i pokušavao joj je objasniti u kojoj mjeri njezina težina utječe na njezino zdravlje.

- Upozorio me da će dijabetes biti moja sljedeća dijagnoza ako ne učinim nešto po pitanju viška kilograma. Svejedno, nastavila sam uzimati terapiju i živjeti na prženoj hrani, tonama ugljikohidrata i slatkom čaju - kaže.

- Moja prekretnica nastupila je kad su me dvije prijateljice, Heather i Loretta, pozvale na večeru. Fotografirale smo se kako bi zabilježile trenutak, a slika je izašla na Facebooku. Bila sam u šoku i bilo me užasno sram kada sam vidjela kako izgledam. Nisam mogla vjerovati da sam sebi dopustila da dođem do te točke.Tada sam odlučila preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem - kaže.

Točno 1. kolovoza 2017. godine postavila je dva dugoročna cilja. Prvo je bilo skinuti se s lijekova za tlak. Drugi je bilo izgubiti 45 kilograma do 16. srpnja 2018., na njezin 50. rođendan.

Odlučila je početi polako s malim promjenama hrane. Prije je uvijek odlazila u krajnost i rezultati su bili loši. Ovaj put odlučila se postepeno na male promjene. Slatki čaj zamijenila je nezaslađenim pa onda vodom. Kavu je prestala šećeriti i na kraju je došla do toga da pije čistu crnu kavu.

Sljedeći korak bio je izbacivanje ugljikohidrata (riže, tjestenine i kruha). Postupno je došla do toga da potpuno izbaci slatkiše. Kilogrami su se tako počeli topiti.

- Morala sam promijeniti odnos prema hrani i prestati jesti kada sam tužna. Počela sam istraživati i tražiti zdravu hranu u kojoj uživam. I kada dođem u napast da nešto pojedem, biram zdravo i ono što će me nahraniti - kaže.

Ovako izgleda njezin dnevni menu:

Doručak: Kajgana (2 jaja) s nasjeckanim lukom i zelenom ili crvenom paprikom

Međuobrok: 1 banana

Ručak: Grčki jogurt, nekoliko narezanih jagoda, ¼ šalice borovnica i nekoliko žlica nasjeckanih badema.

Međuobrok: 1 šalica pereca

Večera: Škampi na žaru, pečene šparoge i slatki krumpir

Desert: 1 jabuka

Od vježbanja je odabrala hodanje, a ponekad ide i u teretanu. Smršavila je 40 kilograma i prestala uzimati terapiju za tlak.

- Sada mi je zdravlje na vrhu prioriteta. U gubitak kilograma treba uložiti vrijeme, jer to nikako ne ide preko noći - savjetuje Cindy.

