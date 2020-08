The Sound of Colleagues ima jo\u0161 bolje rezultate i ka\u017eu da su prikupili oko milijun pregleda, a samo iz Britanije njih 164.000. Stranicu je postavila \u0161vedska dizajnerska tvrtka Red Pipe studios jer u po\u010detku pandemije nisu radili.

- Bila je to reakcija na novu stvarnost koja je u \u0160vedskoj bila ista kao u ostatku svijeta. U po\u010detku smo mislili da je to lagana distrakcija tijekom ozbiljne krize. Mislili smo da \u0107e ljudi kod ku\u0107e u\u017eivati u miru i ti\u0161ini, no ispalo je upravo suprotno - ka\u017ee Tobian Norman iz te tvrtke.

Njema\u010dka agencija Kids Creative iz Berlina postavila je stranicu I Miss The Office.

- Od jutros smo imali 1,2 milijuna posjeta, a samo iz Britanije bilo je 50.000 ljudi - pohvalio se autor ovog generatora buke Fred Wordie.

Generatori buke su dizajnirani kako bi prikrili zvukove koje ne \u017eelite \u010duti, primjerice ti\u0161inu, zvukovima koje smatrate ugodnima.

- Trik je u tome da je ugodna buka konstantna i mozak \u0107e je profiltrirati iz svjesne percepcije. Nakon nekoliko minuta jednostavno je vi\u0161e ne\u0107ete aktivno \u010duti, osobito ako ste zaokupljeni poslom ili radite za ra\u010dunalom. Buka \u0107e i dalje blokirati zvuk koji ne \u017eelite \u010duti - ka\u017ee Pigeon.

Pigeon ka\u017ee kako se iznenadio otkriv\u0161i da njegova stranica poma\u017ee ljudima u boljoj produktivnosti.

- Kao da je mozak taj zvuk povezao s poslom i tra\u017eio sli\u010dan zvuk kako bi bio u zoni komfora - kazao je on.

Norman misli da ti zvukovi ljudima poma\u017eu kako bi se osje\u0107ali manje usamljeno rade\u0107i od ku\u0107e.

- \u010cini se da ljudi zaista u\u017eivaju u uredskim zvukovima i to im umanjuje osje\u0107aj izolacije. MI ljudi se bolje osje\u0107amo kad smo zajedno nego kad smo sami, \u010dak i ako nismo aktivno uklju\u010deni u komunikaciju grupe koja nas okru\u017euje. A uz ovaj zvuk, mo\u017eete prevariti um misle\u0107i da ste fizi\u010dki u prisustvu drugih - ka\u017ee on.

Paul Hewson ka\u017ee da je za njega tu bilo i drugih pozitivnih u\u010dinaka.

- Naime, to je jo\u0161 jedan na\u010din da ograni\u010dite posao i slobodno vrijeme. Kad uklju\u010dite zvuk ureda - radite. Kad ga isklju\u010dite - posao je zavr\u0161io - zaklju\u010dio je on.

\u00a0

Snimka uredskog žamora mogla bi vam olakšati posao od kuće

Mnogi su rad od kuće zbog pandemije teško doživjeli jer se osjećaju izoliranima od kolega i nedostaje im radna atmosfera ureda na koju su navikli tijekom dosadašnjeg radnog života

<p>No pojedinci poput statističara <strong>Paula Hewsona</strong> taj su problem uspješno riješili uz pomoć internetskih servisa koji nude snimke različitih zvukova, piše <a href="https://www.bbc.com/news/business-53724338?at_campaign=64&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_custom4=A4B0B7D8-DB1B-11EA-94A1-E2E9FCA12A29&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D">BBC</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Žene na poslu toleriraju već stres nego muškarci</p><p>Među ostalim, na stranicama možete pronaći zvukove poput uredskog žamora, aparata za kavu i drugih uredskih aparata. Stranice posjećuju milijuni ljudi.</p><p>- Pozadinski uredski žamor pomaže mi da se koncentriram kad to zaista trebam. Ne znam je li sam zvuk ureda djelotvoran ili je to osjećaj da sam u doticaju s drugim ljudima - kazao je Hewson.</p><p>Tijekom radnog staža radio je u različitim prostorima, od otvorenih ureda do sobe na akademiji. No zbog pandemije ovo je prvi put da je toliko dugo radio od kuće i ustanovio je da mu se teže koncentrirati ako je cijelo vrijeme u istom ambijentu. Zato mu je prijatelj sugerirao da iskuša nekoliko popularnih stranica sa snimljenim zvukovima, a korisnik čak može u snimci odrediti koji zvuk želi čuti bolje od ostalih. Hewson je poslušao savjet prijatelja.</p><p>- Nakon tjedan dana sam ustanovio da me živcira zvuk fotokopirnog aparata u mješavini uredskih zvukova na snimci, pa sam jednostavno taj zvuk isključio. I sad se mogu koncentrirati kad god to poželim - pojasnio je on.</p><h2>Počelo je kao šala</h2><p>Kad je započela pandemija mnogi su stručnjaci na internetu ponudili stranice sa uredskim zvukovima ističući kako je riječ samo o zabavi. No mnogi radnici su ih objeručke dočekali i autore stranica je iznenadio veliki odaziv.</p><p>- Kad je počela pandemija, ljudi su radili od kuće. Objavio sam generator uredske buke kao šalu i nisam mislio da će to netko slušati - kazao je autor <a href="https://stephanepigeon.com/websites.php">Office Noise Generatora</a> <strong>Stéphane Pigeon </strong>iz Belgije. Ovaj audio inženjer kaže da je njegovu stranicu od travnja posjetilo više od 200.000 ljudi.</p><p><a href="https://soundofcolleagues.com/">The Sound of Colleagues</a> ima još bolje rezultate i kažu da su prikupili oko milijun pregleda, a samo iz Britanije njih 164.000. Stranicu je postavila švedska dizajnerska tvrtka Red Pipe studios jer u početku pandemije nisu radili.</p><p>- Bila je to reakcija na novu stvarnost koja je u Švedskoj bila ista kao u ostatku svijeta. U početku smo mislili da je to lagana distrakcija tijekom ozbiljne krize. Mislili smo da će ljudi kod kuće uživati u miru i tišini, no ispalo je upravo suprotno - kaže <strong>Tobian Norman</strong> iz te tvrtke.</p><p>Njemačka agencija Kids Creative iz Berlina postavila je stranicu<a href="https://imisstheoffice.eu/"> I Miss The Office.</a></p><p>- Od jutros smo imali 1,2 milijuna posjeta, a samo iz Britanije bilo je 50.000 ljudi - pohvalio se autor ovog generatora buke <strong>Fred Wordie</strong>.</p><h2>Kako to sve funkcionira</h2><p>Generatori buke su dizajnirani kako bi prikrili zvukove koje ne želite čuti, primjerice tišinu, zvukovima koje smatrate ugodnima.</p><p>- Trik je u tome da je ugodna buka konstantna i mozak će je profiltrirati iz svjesne percepcije. Nakon nekoliko minuta jednostavno je više nećete aktivno čuti, osobito ako ste zaokupljeni poslom ili radite za računalom. Buka će i dalje blokirati zvuk koji ne želite čuti - kaže Pigeon.</p><h2>Osjećaj izolacije</h2><p>Pigeon kaže kako se iznenadio otkrivši da njegova stranica pomaže ljudima u boljoj produktivnosti.</p><p>- Kao da je mozak taj zvuk povezao s poslom i tražio sličan zvuk kako bi bio u zoni komfora - kazao je on.</p><p>Norman misli da ti zvukovi ljudima pomažu kako bi se osjećali manje usamljeno radeći od kuće.</p><p>- Čini se da ljudi zaista uživaju u uredskim zvukovima i to im umanjuje osjećaj izolacije. MI ljudi se bolje osjećamo kad smo zajedno nego kad smo sami, čak i ako nismo aktivno uključeni u komunikaciju grupe koja nas okružuje. A uz ovaj zvuk, možete prevariti um misleći da ste fizički u prisustvu drugih - kaže on.</p><p>Paul Hewson kaže da je za njega tu bilo i drugih pozitivnih učinaka.</p><p>- Naime, to je još jedan način da ograničite posao i slobodno vrijeme. Kad uključite zvuk ureda - radite. Kad ga isključite - posao je završio - zaključio je on.</p><p> </p>