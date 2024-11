Što brzina i način hoda govore o vašem zdravlju i osobnosti?

Iako to često radimo kao na auto-pilotu, hodanje je složena radnja koja podrazumijeva aktivnosti brojnih dijelova tijela od glave do pete, uključujući nekoliko dijelova mozga. No, koraci nisu tu samo da vas odvedu od točke A do točke B - hod, držanje i tempo kojim hodate mogu odavati tragove o vašem zdravlju i osobnosti, piše Webmd.com.

Donosimo pregled nekih tipičnih karakteristika hoda koje mogu ukazivati na određene probleme:

Brzi hod

Dulji život: Studije na osobama starijim od 65 godina pokazuju da prirodna potreba za brzinom pri hodanju znači da ćete živjeti duže. Pretpostavlja se istodobno da sporiji korak možemo povezati s nekim zdravstvenim problemima koji mogu utjecati na to da se životni vijek skrati. I ne vrijedi obrnuto; ne možete očekivati ​​da ćete produžiti svoj život time da se tjerate na žustro kretanje.

Skretanje na lijevo

Anksioznost: Kad ste napeti i zabrinuti, manje je vjerojatno da ćete biti u pravu, pa i kad hodate. Istraživači koji su pratili kretanje ljudi dok su hodali s povezom na očima otkrili su da što je više netko bio pod stresom, to je više skretao ulijevo pokušavajući doći do cilja ravno ispred sebe. To može biti zato što desna strana vašeg mozga radi pojačano kako bi se nosila s vašim strahovima i stresom.

Na vrhovima prstiju

Mehanički problem: Dok uči hodati i tek se uspravlja, normalno je da dijete hoda na prstima, no ako to ne prestane s vremenom, to može značiti da mu je Ahilova tetiva prekratka da dopusti da im peta dodiruje tlo. Ili može biti znak problema s mišićima, poput cerebralne paralize ili mišićne distrofije. Hodanje na prstima također je uobičajeno kod djece s autizmom.

Šepajući hod

Osteoartritis: Ozljeda koju niste primijetili može uzrokovati šepanje, ali šepanje može biti i znak većeg problema. Ako preferirate jednu nogu nad drugom, ili ako vam se čini da vam se noge s vremena na vrijeme savijaju dok hodate, možda pokazujete simptome artritisa koji s vremenom troši vaše zglobove.

Hod bez balansa

Zlouporaba alkohola: Test hodanja po ravnoj liniji, koji policija daje vozačima za koje sumnja da su popili prije vožnje, može pomoći da odredite je li nečiji mozak u stanju držati čovjeka balansiranim dok hoda. Zlouporaba alkohola može dovesti do slabosti mišića i gubitka osjećaja za orijentaciju. To uzrokuje neujednačen, teturav hod, čak i ako niste pijani. Nakon što prestanete piti, vjerojatno ćete se bolje kretati, iako to može potrajati.

Mlitavi koraci

Slabi mišići: Ako vaš hod izgleda kao da se penjete nevidljivim stepenicama, možda imate slaba stopala. To dovodi do toga da vam se nožni prsti vuku dok hodate, pa koračate više da to nadoknadite. Češće je da samo jedno stopalo bude mlitavo, ali ponekad mogu biti oba. To može značiti da ste ozlijedili živac u nozi, ili može biti znak poremećaja živaca, mišića, mozga ili kralježnice, poput mišićne distrofije ili multiple skleroze.

Sporije nego nekad

Alzheimerova bolest: Znanstvenici kažu da bi promjene u brzini vašeg hoda tijekom vremena mogle biti jedan od načina da predvidite jesu li Alzheimerova bolest ili drugi problemi s pamćenjem na vidiku. Ako Alzheimerova bolest stoji iza toga, usporavanje će se nastaviti kako se bolest bude pogoršavala.

Mjesečne varijacije (žene)

Plodnost: Može li vaš menstrualni ciklus suptilno signalizirati suprotnom spolu kada je najbolje vrijeme za začeće? Studije pokazuju da j e to i više nego moguće. Muškarci su promatrali siluete žena koje plešu i hodaju tijekom različitih razdoblja u svom ciklusu. Bilo je mnogo vjerojatnije da će žene smatrati privlačnima kada su bile najplodnije.

Lepršav hod

Ozljeda mozga: Ljuljate li se naprijed-natrag kako biste ostali na nogama? Pod pretpostavkom da nije problem s alkoholom, možda biste trebali na pregled glave. Ozljede glave mogu uzrokovati blago oštećenje mozga od kojeg se svijet nakratko zavrti. To je uobičajeno među sportašima koji se bave kontaktnim sportovima, na primjer.

Ruke koje se njišu s nogama

Loša leđa: Ako nema ravnoteže u zamahu s obje strane tijela, možda ste istegnuli mišić ili imate herniju diska u donjem dijelu leđa, pa je vjerojatno da ćete okrenuti prsa i ramena u skladu s bokovima dok hodate, kako biste izbjegli uvijanje. Ruke će vam se njihati zajedno s nogama dok brzo hodate, umjesto da suprotna ruka i noga budu ispred vas u isto vrijeme.

Povlačenje stopala

Parkinsonova bolest: spori, stružući koraci, osobito ako ste muškarac stariji od 60 godina, mogu biti znak da mozak teško prenosi poruku "pokreni se" mišićima nogu. Usklađeni koraci u pognutom položaju s malo ili bez pokreta ruku često se nazivaju "Parkinsonov hod". Vrlo je česta među osobama s tom bolešću.

Dugačak korak (žene)

Vaginalni orgazmi: stručnjacima za seks prilično je lako odrediti žene koje mogu doživjeti vaginalni orgazam samo po načinu na koji hodaju. Ispada da upadljivo dugo korak znači da je vjerojatnije da ćete imati fleksibilnu zdjelicu i kralježnicu

Ukočen, uvrnut, nesiguran hod

Multipla skleroza: stanje poput MS-a može se pokazati kao nekoliko specifičnih slabosti u vašem hodu. Možda ćete se kretati krutim, lelujavim koracima s nožnim prstima usmjerenim prema unutra ili ćete češće gubiti ravnotežu. Vaša se koljena mogu križati dok hodate, što liječnici nazivaju "škarama". Ili možete izgubiti osjećaj u nogama, zbog čega kao da ispipavate gdje je pod.

Pognut i umoran hod

Depresija: Ova se mentalna bolest može činiti kao težak teret na vašim ramenima, a vaš hod to može pokazati. Nije neobično da vas depresija tjera da hodate sporim, kratkim koracima. Srećom, to nije trajno - dobit ćete više poleta u koraku kako vam se raspoloženje bude popravljalo. Studije pokazuju da čak možete podići svoje raspoloženje brzim hodanjem, kao da ste sretni. Vaše držanje pomaže preusmjeriti vaše misli prema pozitivnom.