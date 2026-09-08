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ZA BRŽI OPORAVAK

Što kada vas 'ubija' želučana viroza? Evo što uistinu pomaže

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Što kada vas 'ubija' želučana viroza? Evo što uistinu pomaže
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Želučana viroza udara bez upozorenja: mučnina, grčevi i proljev mogu vas srušiti u par sati. Najopasnija je dehidracija, a spas su tekućina, lagana hrana i dobra higijena

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Počinje iznenada: val mučnine, grčevi i hladan znoj. U samo nekoliko sati, želučana viroza može vas potpuno izbaciti iz stroja. Iako je nazivaju 'želučanom gripom', ova česta bolest nema veze s virusom influence. Riječ je o virusnom gastroenteritisu, upali probavnog sustava koja je, iako kratkotrajna, iznimno iscrpljujuća. No, uz prave informacije i nekoliko ključnih koraka, oporavak može biti brži i lakši.

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Probava 01:33
Specijal o hrani koja pomaže pri gastritisu i bolestima želuca. Krumpir, kupus, bijela riba... | Video: 24sata/pixsell

Što je uzrok i kako se prenosi?

Iza ove bolesti stoje različiti virusi, no najčešći uzročnik kod odraslih je izrazito zarazni norovirus, odgovoran za polovicu svih slučajeva u svijetu. Kod male djece vodeći uzrok je rotavirus, protiv kojeg postoji cjepivo. Virusi se šire fekalno-oralnim putem. Dovoljna je mikroskopska čestica iz stolice ili povraćenog sadržaja da dospije na ruke, površine ili hranu. Norovirus je osobito otporan i može preživjeti na površinama danima. Zaraza nastaje kada te čestice unesemo u usta, zbog čega je ključno redovito pranje ruku. Bolest se zato lako širi u kolektivima poput vrtića, škola i bolnica.

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Faze bolesti: Od tihe invazije do oporavka

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Želučana viroza slijedi predvidljiv tijek. Prva je faza inkubacija, tiho razdoblje od 12 do 48 sati nakon izlaganja virusu. Tada nemate simptome, no virus se umnožava u tijelu i pred kraj ove faze već možete biti zarazni za druge.

Slijedi akutna faza, koja udara naglo. To je period najintenzivnijih simptoma: mučnine, povraćanja, vodenastog proljeva i grčeva u trbuhu. Česti su i opća slabost, bolovi u mišićima, glavobolja te blago povišena temperatura. Ova najneugodnija faza traje od jednog do tri dana i nosi najveći rizik od dehidracije zbog brzog gubitka tekućine, a većina se ljudi osjeća potpuno nemoćno.

Faza oporavka započinje kada imunitet nadvlada virus. Simptomi se smiruju – povraćanje obično prestaje prvo, dok proljev može potrajati još koji dan. Iako se osjećate bolje, niste odmah prestali biti zarazni. Virus se može izlučivati stolicom i do dva tjedna nakon prestanka simptoma, stoga je ključno nastaviti s pojačanom higijenom kako ne biste zarazili druge. Potpuni povratak energije može trajati i tjedan dana.

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Kako si pomoći: Hidratacija je temelj liječenja

Foto: 123RF

Za virusni gastroenteritis ne postoji specifičan lijek, a antibiotici su beskorisni. Liječenje je stoga simptomatsko, a glavni cilj je spriječiti dehidraciju. Ključ je u nadoknadi tekućine. Pijte male, česte gutljaje vode, nezaslađenog čaja, bistre juhe ili, najbolje od svega, oralne rehidracijske otopine iz ljekarne. One sadrže idealan omjer soli i šećera za nadoknadu izgubljenih elektrolita. Izbjegavajte alkohol, kavu i gazirana pića jer mogu pogoršati proljev.

Što se tiče hrane, slušajte svoje tijelo i nemojte jesti dok traje mučnina. Kad se apetit vrati, krenite s laganom hranom. BRAT dijeta (banane, riža, pire od jabuka, tost) dobar je početak. Možete jesti i slane krekere, kuhanu piletinu ili krumpir. Izbjegavajte masnu, začinjenu i slatku hranu. Neki ljudi mogu privremeno razviti intoleranciju na laktozu pa je pametno izbjegavati mliječne proizvode. Probiotici, poput onih iz jogurta, mogu pomoći u obnavljanju crijevne flore.

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Kada je vrijeme za posjet liječniku?

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Iako većina slučajeva prolazi bez komplikacija, ponekad je nužno potražiti liječničku pomoć. Javite se liječniku ako se simptomi ne poboljšavaju nakon tri dana ili se pogoršavaju. Alarmantni su znakovi teške dehidracije: jaka vrtoglavica, smanjeno ili odsutno mokrenje, tamni urin, suha usta i ubrzan rad srca. Odmah potražite pomoć ako primijetite krv u stolici ili povraćenom sadržaju, imate temperaturu iznad 39 °C ili osjećate jaku bol u trbuhu. Oprez je ključan kod male djece i starijih osoba jer kod njih dehidracija nastupa brže.

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