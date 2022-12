Stručnjak za dugovječnost koji zna o čemu priča: Doživio je 105 godina, a ovo je njegova tajna

Stručnjak za dugovječnost, dr. Shigeaki Hinohara doživio je 105 godina, što, kako je sam pisao, nije bilo povezano sa strogim režimom prehrane ili vježbanja, niti nekim posebnim navikama, donosi portal Make it.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako hodanje doprinosi zdravlju

Ovaj bivši predsjednik Međunarodnog sveučilišta St. Luke u Tokiju, kao profesor, te bivši počasni predsjednik Međunarodne bolnice St. Luke, poznat je kao autor knjige ″Živjeti dugo, živjeti dobro” te vrlo zanimljivim savjetima za dugovječnost.

Foto: Wikipedia

- Najbolje je ne zamarati tijelo s previše pravila, kao što je pridržavanje strogog vremena za ručak ili spavanje, na primjer, rekao je Hinohara u jednom intervjuu za The Japan Times 2009. godine. Ipak, postojala je barem jedna rutina koje se doista držao - Hinohara je jednu stvar jeo baš svaki dan. Naime, za doručak bi popio kavu, čašu mlijeka i malo soka od naranče sa – žlicom maslinova ulja.

- Maslinovo ulje je odlično za arterije i održava moju kožu zdravom - rekao je tada za The Japan Times.

Njegov ručak će vas također iznenaditi: Često se sastojao od mlijeka i nekoliko kolačića, ili ničega, jer je – kako je sam znao govoriti – bio prezauzet za jelo. Večera je obično bila sastavljena od povrća, malo ribe i riže, odnosno dva puta tjedno po 100 grama nemasnog mesa, rekao je Hinohara novinarima.

Ovaj je liječnik iskreno vjerovao da je održavanje tjelesne težine pod kontrolom ključno za dug život i dobro zdravlje.

- Svi ljudi koji dugo žive, bez obzira na nacionalnost, rasu ili spol, imaju jednu zajedničku stvar: Nitko nema prekomjernu težinu, istaknuo je.

Iako se činilo da Hinohara nije puno jeo, rekao je da nikad nije gladovao, jer je bio usredotočen na svoj posao, što je također mogla biti tajna njegove dugovječnosti.

Foto: DREAMSTIME

- Nema potrebe da se ikada umirovite, ali ako morate, to bi trebalo biti puno kasnije od 65. godine – naglasio je. Naime, čovjek u životu najprije radi za svoju obitelj i za postizanje svojih ciljeva, što traje sve do 60. godine. Tada, u našim poznim godinama, trebamo težiti tome da radimo na doprinosu društvu, pojasnio je.

On sam nakon svoje 65. godine radio je 18 sati dnevno, i to sedam dana tjedno, najčešće kao volonter i 'volio je svaku tu minutu koju je proveo radeći', izjavio je u spomenutom intervjuu za The Japan Times. Štoviše, volontirao je do posljednjih nekoliko mjeseci prije smrti. 18. srpnja 2017. godine.



Najčitaniji članci