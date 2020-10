Super trik kako oguliti pečene paprike - kožica spada jako brzo

Za pripremu ukusnog ajvara ili namaza od paprike prvi je korak ispeći paprike u pećnici. Tako pečene su ukusne i meke, no uklanjanje kožice može biti prava noćna mora za domaćicu

<p>Iako je pečena paprika meke teksture, njezina je kožica tvrda i opora te ne doprinosi ni okusu ni izgledu jela koje pripremate, piše <a href="https://skillet.lifehacker.com/the-easiest-way-to-peel-roasted-peppers-1845128996">Lifehacker.</a></p><p>Za početnike koji prvi put spravljaju ajvar ili druge delicije od paprike, skidanje kožice može biti prava noćna mora. No uz ovaj mali trik, taj će dio posla postati nezamislivo lagan. Tajna je u tome da pečene paprike odmah nakon vađenja iz pećnice treba pokriti.</p><p>Čime ćete ih pokriti, ovisi o vama. Možete ih ubaciti u duboku zdjelu te prekriti plastičnom folijom ili staviti u lonac te prekriti poklopcem. Isti je rezultat i ako ih zatvorite u papirnatu vrećicu ili plastičnu kutiju za hranu. Možete ih jednostavno pokriti i krpom.</p><p>Paprike će ispustiti višak tekućine i pare, a to omekšava kožicu i omogućuje vam da je ogulite bez muke. Možete ih guliti prstima ili papirnatim kuhinjskim ručnikom ako se brinete da će vam na koži ostati mrlje. Ako želite zadržati aromu dima, paprike gulite u zdjeli s vodom, a poslije vodu iskoristite prilikom pripreme jela.</p><p>Paprike ne treba držati poklopljenima dugo, nego tek toliko da se prohlade, dovoljno da ih možete držati u ruci bez da se opečete. Prosječno je to oko 15 minuta za manje količine, odnosno oko pola sata za veće količine.</p><p>Kad ih ogulite, spremne su za pripremu. Možete ih nasjeckati kao dodatak umacima, salatama, pečenom mesu ili drugoj hrani u kojoj želite osjetiti slatkastu aromu uz notu dima, ili ih ukuhajte u slasni ajvar.</p>