Sušenje voća, povrća i gljiva: Odličan način čuvanja za zimu

Suhe namirnice mogu zadržati kvalitetu i do godinu dana. Hladnije temperature skladištenja jamče dulji rok trajanja pa suhu hranu slobodno držite i u hladnjaku. Kada otvorite staklenku ili kutiju, nastojte potrošiti hranu što prije, odnosno redovito provjeravajte.

Za pravilno sušenje hrane potrebno je osigurati dovoljno topline da se izvuče vlaga, ali opet ne smije biti prevruće da se ne bi kuhala - između 30 i 70°C. Važno je i da nema vlage u zraku. To pospješuje povjetarac, odnosno ventilacija. Kad god je moguće, prednost dajte sušenju na suncu jer će hrana tako zadržati sve hranjive vrijednosti.

Preduvjet za to su tri, četiri sunčana dana s temperaturom iznad 30°C te niskom vlagom pa kad niste sigurni da će vas vrijeme poslužiti, razmislite o drugim metodama.

Sušenje u pećnici

To može biti vrlo komplicirano jer treba osigurati temperaturu između 40 i 60°C te dobru ventilaciju. Kod pećnica bez unutarnje ventilacije morat ćete povremeno otvarati vratašca. Kako kod niskih temperatura hrana obično zadržava višu prehrambenu vrijednost, valja sušiti na nižim temperaturama, a to traje dugo pa je ta metoda energetski najneisplativija.

Postoji i aparat za sušenje

Treća, najbrža i najučinkovitija, mogućnost je dehidrator - aparat za sušenje hrane. Osigurava dovoljno niske temperature da se zadrži hranjiva vrijednost hrane koju sušite i bit će isplativije.

Prije sušenja obradite hranu

Većinu voća i povrća prije sušenja trebate obraditi blanširanjem ili uranjanjem. Blanširanje podrazumijeva kratko uranjanje hrane u kipuću vodu ili paru kako bi se zaustavilo kvarenje, a ujedno skraćuje vrijeme sušenja. Uranjanjem se sprečava tamnjenje voća kao što su jabuke, banane, breskve, kruške i slično.

Morate nabaviti vitamin C ili limunsku kiselinu. Uranjanjem narezanog voća u mješavinu kristala askorbinske kiseline i vode (omjer je žličica kristala na šalicu vode) ili uranjanjem u sok od limuna ili naranče od tri do pet min spriječit ćete da voće potamni.

Sve voće i povrće ogulite ili iščetkajte oštrom četkicom, uklonite sjemenke ili koštice pa narežite. Primjerice - jabuku i ananas režite na krugove od pola centimetra, marelice, šljive i trešnje prepolovite, a breskve narežite na kriške.

U lonac u koji stane cjedilo natočite vodu i pustite da zavrije. U cjediljku stavite voće ili povrće, ne više od dva cm dubine, te stavite na lonac tako da para prolazi oko njega. Poklopite dok se ne zagrije, izvadite cjedilo pa stavite u hladnu vodu. Dobro ocijedite i stavite namirnice na dasku za sušenje.

Blanširanje i sušenje nekih vrsta povrća

Repa

Blanširanje - način (vrijeme): kuhati prije kuhanja

Vrijeme sušenja: 3,5 -5 h

Mrkva

Blanširanje - način (vrijeme): para (3-3,5 min); voda (3,5 min)

Vrijeme sušenja: 3,5 h; 3,5 h

Kukuruz

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 6-8 h

Češnjak

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 6-8 h

Hren

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 4-10 h

Bamija

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 8-10

Luk

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 3-6 h

Peršin

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 1-2 h

Grašak

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno (3 min); voda (2 min)

Vrijeme sušenja: 8-10 h; 8-10 h

Paprika

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 2,5 - 5 h

Krumpir

Blanširanje - način (vrijeme): para (6-8 min); voda (5-6 min)

Vrijeme sušenja: 8-12 h; 8-12 h

Bundeva

Blanširanje - način (vrijeme): para (2,5-3 min), voda (1 min)

Vrijeme sušenja: 10-16 h; 10-16 h

Blanširanje i sušenje nekih vrsta voća

Jabuka

Blanširanje - način (vrijeme): para (3-5 min); sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: &-12 h; 6-12 h

Marelica

Blanširanje - način (vrijeme): para (3-5 min); sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: 24-36 h; 24-36 h

Banane

Blanširanje - način (vrijeme): para (3-4 min); sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: 8-10 h; 8-10 h

Trešnje/Višnje

Blanširanje - način (vrijeme): sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: 24-36 h

Smokve

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 6-12 h

Grožđe bez sjemenki

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 12-20 h

Nektarine

Blanširanje - način (vrijeme): para (8 min); sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: 36-48 h; 36-48 h

Breskve

Blanširanje - način (vrijeme): para (8 min); sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: 36-48 h; 36-48 h

Kruške

Blanširanje - način (vrijeme): para (6 min); sirup (10 min)

Vrijeme sušenja: 24-36 h; 24-36 h

Ananas

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 24-36 h

Šljive

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 24-36 h

Gljive se lako suše

One sadrže oko 90 posto vode pa ih je jednostavno osušiti, kao i rehidrirati. Budite sigurni da ste dobro očistili gljive od svih nečistoća i zemlje te birajte samo najsvježije gljive - moraju biti debele i pune, ne smežurane.

Blanširanje - način (vrijeme): nije potrebno

Vrijeme sušenja: 8-10 h

Trikovi za sušenje:

Voće može biti umočeno u askorbinsku kiselinu ili limunsku kiselinu umjesto blanširanja.

Test za suhoću: prerežite voće, ne bi trebalo biti vlažno u središtu. Vrijeme sušenja je procijenjeno za korištenje dehidratora ili za sušenje u pećnici.

Sušenje cijelih plodova - imajte na umu da rezanje voća na kriške može skratiti vrijeme potrebno za sušenje.

Top savjeti za pravilno sušenje

Za uspješno sušenje temperatura bi do podneva trebala dosegnuti 30 stupnjeva, a vlažnost zraka mora biti manja od 60 posto. Kad je vlažno ili kišno vrijeme ili tijekom noći, hranu koju sušite stavite u kuću. Imajte na umu da sva hrana koja se suši na otvorenom prije spremanja mora biti i pasterizirana.

Sušite cijelo voće i povrće ili - još bolje - narežite ga na kriške. Posložite ga na čistu drvenu dasku te pokrijte gazom kako bi se zaštitilo od buba i kukaca. Slažite tako da je na jednoj polici samo jedna vrsta voća ili povrća te samo u jednom redu. Brže će se sušiti ako nije izravno na tlu nego na stalku.

Ako je moguće, postavite mali ventilator blizu police na kojoj se hrana suši kako bi cirkulirao zrak. Preokrećite namirnice jedanput na dan i sušite ih dok ne izgube većinu vode - iz voća oko 80, a iz povrća i do 90 posto vlage. Ako sušite u dehidratoru, smjestite ga u prozračnoj i suhoj prostoriji te rasporedite voće ili povrće u jedan red na svaku policu, tako da nema komada koji se dodiruju. Namjestite aparat na 60°C.

Dok je na suncu dovoljno hranu okrenuti jedanput na dan, na višim temperaturama u dehidratoru činite to češće kako bi se što ravnomjernije osušila. Za sušenje u pećnici trebalo bi također održavati temperaturu na 60°C, s tim da ostavite vrata pećnice otvorena, od dva do tri cm. Najbolje je postaviti krpu između vrata. Dobro je i ako možete postaviti ventilator ako bi ispuhao vlagu iz pećnice. No sušenjem možete pripremiti i instant-juhe, umake, čips...

