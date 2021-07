Ananas je najpopularnije tropsko voće i s pravom nosi titulu 'kralj voća'. Nije samo ukusan nego je i vrlo dragocjen u pogledu hranjivih tvari. Bogat je mineralima poput željeza i mangana te sadrži puno vitamina C, kao i beta-karoten. Također je vrijedan spomena enzim bromelin jer prirodno pomaže probavi.

On je najmanje onečišćen pesticidima jer sadrži debelu koru te je relativno otporna biljka, a u njegovom uzgoju ne trebaju se često koristiti pesticidi i druga zaštitna sredstva.

Dostupan je tijekom cijele godine, bilo svjež, smrznut ili konzerviran, a sadrži dozu vitamina C i vlakna.

Odakle dolazi ananas?

Kada su rani europski kolonizatori naletjeli na plod ananasa u Južnoj Americi, podsjećao ih je na borov češer, a isprva su mislili da ima okus poput jabuke.

Biljke ananasa potječu iz Južne Amerike i s Kariba, gdje su ljudi ubirali plodove tisućama godina. U 2010. godini većina ananasa uzgajana je u Brazilu i Paragvaju. U prošlosti se koristio kao lijek, u ishrani i proizvodnji vina. Tijekom povijesti, ananas je bio teško dostupan zbog otežanog transporta, no razvojem morskog prometa, počeo se uzgajati na svim područjima tropske klime.

U 17. stoljeću je prvi puta uzgojen u stakleniku u Nizozemskoj odakle se izvozio u Englesku gdje se počeo uzgajati kao ukrasna biljka. Svrstava se u južna ili suptropska voća kao i npr. nar, avokado, banana, datulja, guava, kivi, kokos, mango, papaja.

Uzgaja se zbog svojih mesnatih plodova koji se jedu u konzerviranom, sušenom i svježem obliku. Proizvodnja plodova za jelo je najveća u jugoistočnoj Aziji.

Pripada porodici Bromeliaceae čije vrste imaju karakterističan epifitski rast, no za razliku od njih, ananas raste u zemlji. Visina biljke je 1-1,5 m, a stablo ananasa okružuju dugi listovi visine 30-100 cm. Ima uske i valjkaste plodove čija boja varira od zelene do žute.

Vrste ananasa

Svježi ananas možete kupiti tijekom cijele godine. Ali obično se smatra sezonskim u proljeće, jesen i zimi. Sorte ananasa su manje poznate.

Uobičajeni ananas u vašem supermarketu često je u klasi Smooth Cayenne. Možda ćete pronaći i manju, simpatičniju inačicu pod nazivom Južnoafrički dječji ananas.

Ova klasa ananasa uglavnom se uzgaja na području Havaja i Hondurasa, iako se neke varijante pojavljuju i na Filipinima, Kubi, Južnoj Africi i Meksiku. Stabljika je kratka, masa plodova je 1,5-3 kg i nemaju izraženih vlakana, a razvoj traje duže nego kod ostalih klasa. Biljke i plodovi unutar klasa se mogu značajno razlikovati.

Osim svježeg, cjelovitog ananasa, tropsko voće dostupno je u različitim oblicima, uključujući smrznuto, konzervirano, suho, konzervirano, ukiseljeno.

Spanish ili španjolska skupina ananasa ima karakterističnu crvenkastu boju, a najviše se uzgaja u Portoriku. Ispod crvenkaste kore je meso blijedo-žute do bijele boje, mirisno, s izraženim vlaknima.

Kraljevska skupina, ima zelenkastu koru dok je meso žute boje. Rozeta ima male, na vrhovima bodljikave listove, a težina ploda ne prelazi 1,5 kg.

Ananas ima bezbroj zdravstvenih blagodati

Ananas je izvor mnogih hranjivih tvari, vitamina i minerala, uključujući bakar, kalij, kalcij, magnezij, mangan, već spomenuti vitamin C, B6, beta-karoten, folate i vlakna. Vitamin C je nužan za sintezu kolagena u tijelu koji je glavni strukturni protein u tijelu važan za izgradnju krvnih žila, kože, organa i kostiju. Između ostalog, vitamin C nam je važan i za normalan rad imuniteta.

Još jedan pozitivan učinak ananasa je i antioksidantno djelovanje. Ananas je niskokalorična namirnica jer u 100 grama sadrži svega 40 – 50 kalorija, 86% njegova ploda čini voda, 13% ugljikohidrati, te gotovo ne sadrži masti ili proteine. Sadrži i bromelain, enzim koji katalizira reakciju razgradnje proteina tj. bjelančevina.

1. Može zaštititi srce

Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu Nutrition & Metabolism pokazalo je da svakodnevno jedenje ananasa pruža zaštitu protiv visoke razine kolesterola u krvi kod štakora. To su dobre vijesti jer je visoki kolesterol faktor rizika za bolesti srca. Naravno, ovakve studije na životinjama vrlo su rani oblici istraživanja i ne dokazuju definitivno da ananas štiti od visokog kolesterola. Potrebno je više istraživanja, u većem opsegu i na ljudima.

- Bromelin može pomoći u smanjenju upale, što je uobičajeni rizik od srčanih bolesti - kaže Kathy Siegel, savjetnica za prehranu.

Bromelin se preporučuje kao lijek u svim slučajevima otežane probave proteina i nedostatnog lučenja enzima želučanog soka. Toj se molekuli pripisuju i svojstva otapanja ugrušaka, pa se daje u liječenju bolesti srca, zatim se smatra da je taj enzim djelotvoran u liječenju sinusa i otapanju sluzi koja se u sinusima nakuplja.

2. Može smanjiti rizik od raka

- Ananas sadrži flavonoide, fenolne kiseline i vitamin C - sve snažne antioksidante koji mogu pomoći u smanjenju rizika od razvoja određenih bolesti i raka - kaže Roxana Ehsani, sportska dijetetičarka.

On sadrži blagotvorne spojeve koji mogu smanjiti oksidativni stres i upalu, dva stanja koja su povezana s razvojem malignih bolesti. Jedan od takvih spojeva je i već spomenuti enzim bromelain za koji se pokazalo da može stimulirati smrt određenih karcinogenih stanica te pospješiti funkciju bijelih krvnih stanica.

3. Jača imunitet

Zahvaljujući zavidnom sadržaju vitamina, minerala, antioksidansa i enzima kao što je bromelin, jedenjem ananasa možemo ojačati imunitet te smanjiti rizik od upala.

- Visok sadržaj vitamina C u ananasu pomaže u podršci zdravom i jakom imunološkom sustavu - kaže Ehsani.

Hrana bogata vitaminom C, poput ananasa, može smanjiti rizik od virusnih i bakterijskih infekcija. Studija koja je provedena na djeci u Journal of Nutrition and Metabolism otkrila je da oni koji svakodnevno jedu ananas imaju manji rizik od infekcija.

Mineral mangan također je koristan za jačanje imunološkog sustava.

4. Može zaštititi od starenja kože

Ne možete zaustaviti starenje, ali možete promijeniti način na koji starenje utječe na vašu kožu, a za to je zaslužan vitamin C.

- Uz važnu ulogu u imunološkom zdravlju, vitamin C također može pružiti zaštitu protiv starenja kože ograničavajući štetu izazvanu izloženošću ultraljubičastom zračenju. Vitamin C potiče sintezu kolagena i pruža antioksidativnu zaštitu protiv UV oštećenja, što može vašu kožu održati čvrstom, s manje bora - kaže Siegel.

5. Može smanjiti simptome artritisa

Ananas može imati protuupalna svojstva, što ga čini dobrom opcijom za ljude s bolestima poput artritisa. Postoji nekoliko različitih vrsta artritisa, a većina njih uključuje upalna stanja u zglobovima. Budući da ananas sadrži bromelin koji ima protuupalna svojstva, smatra se kako može pomoći u smanjenju boli kod osoba koje pate od upalnih oblika artritisa.

6. Dobar je za probavu

Osim vitamina C i drugih nutrijenata, posebno vrijedan sastojak ananasa je bromelin. Naime, bromelin je enzim koji pripada skupini probavnih enzima čija je zadaća razgradnja proteina, a samim time i poticanje probave.

7. Dobar je nakon treninga

- Zahvaljujući protuupalnim svojstvima ananasa i visokom sadržaju vitamina C, ananas je savršen međuobrok nakon treninga za bilo kojeg sportaša - kaže Ehsani. Dodajte ananas u svoju svakodnevnu prehranu kako biste se oporavili nakon treninga i smanjili upalu, umor i bol u mišićima.

Ehsani kaže da postoji još jedan razlog zbog kojeg bi sportaši trebali posegnuti za ovim voćem: sportaši s izdržljivošću i oni koji treniraju velikim intenzitetom osjetljiviji su na infekcije gornjih dišnih putova, a to se može spriječiti ako jedete hranu bogatu vitaminom C, poput ananasa.

Osim toga, ananas je dobar kod žeđi. On se sastoji od 87 posto vode, što može pomoći pri hidratiziranju bilo kojeg sportaša nakon treninga, piše Real Simple.