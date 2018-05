Tajna super pizze: Da ispadne hrskava, sočna i jako ukusna...

Za najbolju pizzu vrijedi ona stara “manje je više”. Pizzu ne treba previše zatrpati dodacima jer se neće ravnomjerno ispeći, savjetuje Mislav Petrović, vlasnik i idejni začetnik pizzerije Duksa.

Sve pizze u zagrebačkoj Duksi peku u krušnoj peći, dodaju im kvalitetno maslinovo ulje i svježi bosiljak te dvije vrste mozzarelle. Dijele se na crvene i bijele pizze, no možete i sami kombinirati sastojke. Duksine pizze spadaju u “thin crust” pizze. To su izrazito tanke pizze napuhnutih rubova koje se peku vrlo kratko na visokim temperaturama. Ova vrsta pizze pravi se prema rimskoj recepturi.

Savršeno pečena

Foto: Fotolia

- Ako ste se odlučili ispeći je kod kuće u pećnici, pecite je otprilike od 12 do 15 minuta na maksimumu. Što je temperatura viša, to bolje. Pizza je pečena kad joj rub dobije lagano smeđu boju, a dno, koje mora biti čvrsto, također postane blijedosmeđe - otkriva Petrović kako ćete odrediti je li pizza savršeno pečena - odnosno da nije ni sirova, ali ni zagorena i suha.

Zabavni i drugčiji

- Tajna dobre pizze zapravo se krije u kvalitetnim sastojcima, od kojih u Duksi nikad ne odstupamo - kaže Petrović te dodaje kako tajna njihova uspjeha, osim u zaista dobrim pizzama i sastojcima, leži u tome što su drukčiji.

- Naše pizze imaju zabavna imena poput ‘Koza nostra’, ‘Pizza s kozjim sirom’, ‘Na ovu Dado otkida’ ili ‘Lajkam pancetu’ s kvalitetnom šunkom i češnjakom - kaže.

Najbolji savjeti i recepti

Kombinacije dodataka za slasnu pizzu

Nema najboljeg dodatka za pizzu, to sve ovisi od čovjeka do čovjeka, jer o ukusima se ne raspravlja, no preporuka je ipak da se salata ne peče da ne uvene, a pršut da se ne osuši, rekao je Mislav Petrović, vlasnik pizzerije Duksa.

Foto: wikipedija

Ideje za sočne nadjeve:

Umak, mozzarela, šunka, panceta, bosiljak, maslinovo ulje

Umak, mozzarela, panceta, češnjak, bosiljak, maslinovo ulje

Umak, mozzarela, tikvice, kukuruz, rukola, cherry rajčice

Umak, mozzarela, šunka, rukola, sir grana padano

Recept za tijesto iz pizzerije Duksa

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Sastojci: 500 g glatkog brašna, 2,3 dl mlake vode, žličica suhog kvasca (otprilike 2/3 vrećice), žličica soli, 1/2 žličice šećera, 0,03dl ulja (preporučuje se maslinovo ulje), 0,03 mlijeka

Postupak: Rastopite kvasac u vodi i pustite ga da djeluje nekoliko minuta. U drugoj zdjeli pomiješajte sve ostale sastojake. Zatim pomiješajte vodu i kvasac s ostalim, suhim sastojcima i rukom lagano miješajte dok se ne dobije homogena smjesa.

Bula bi trebala težiti otprilike 320 g. Bulu ostavite da stoji barem četiri sata, nakon čega možete krenuti s razvlačenjem tijesta na stolu.

Na stol stavite malo oštrog brašna kako se tijesto ne bi lijepilo te razvlačite od sredine prema rubovima.

Pizza Napoletana po receptu slavnog dvojca Two greedy Italians

Sastojci: 500 g brašna, 10 g soli, 10 g svježeg kvasca, 325 ml mlake vode, malo krušnih mrvica, 300 g konzerviranih pelata, sol i papar, 4 jušne žlice maslinova ulja, 25 g parmezana, 150 g mozzarelle, malo origana ili bosiljka

Priprema: Od ovih sastojaka napravite dvije velike pizze. Zagrijte pećnicu na 250°C. Pomiješajte sol i brašno u zdjeli. Kvasac otopite u mlakoj vodi i lagano ga dodajte brašnu miješajući sve dok ne dobijete tijesto. Oblikujte kuglu i ostavite prekriveno krpom pet minuta. Mijesite ga 10 minuta i podijelite na pola.

Mijesite svaku polovicu još nekoliko minuta, oblikujte u kuglu pa ih pokrijte vlažnom krpom i ostavite da se diže na toplom 30 minuta. Rajčice stavite u posudu, usitnite ih vilicom i začinite.

Kad se tijesto diglo, razvaljajte ga na veličinu 35-40 cm, tanko poput palačinke s lagano debljim rubom. Lim za pečenje pospite krušnim mrvicama i stavite tijesto na njih. Premažite rajčicama, pospite maslinovim uljem i parmezanom, dodajte bosiljak ili origano te poslažite mozzarellu. Pecite 7 minuta.

Ljuta pizza Jamieja Olivera s tikvicama

Foto: Dreamstime

Sastojci: 800 g brašna tip “00”, 200 g brašna durum pšenice, žličica soli, 14 g sušenog kvasca, žlica šećera, 4 žlice maslinova ulja, 4 žlice umaka od rajčice, 6 tankih krišaka tikvice, 8 listova svježeg bosiljka, 10 tankih krišaka ljute salame, 50 g mozzarelle, maslinovo ulje, sol, papar

Priprema: U 650 ml mlake vode dodajte šećer i kvasac. Dodajte brašno i sol te zamijesite tijesto. Stavite tijesto u zdjelu, prekrijte vlažnom krpom i ostavite da se udvostruči. Istucite tijesto kako biste istjerali zrak i podijelite u kugle. Ova smjesa dovoljna je za 6-8 srednjih pizza. Uzmite jednu kuglu tijesta, razvaljajte na debljinu od pola centimetra i nadjenite umakom od rajčice, prekrijte tikvicama i bosiljkom pa dodajte salamu, koja mora biti zadnja kako bi bila hrskava. U praznine dodajte mozzarellu. Začinite solju i paprom.

Pizza sa svježim rajčicama po receptu Giade De Laurentiis

Foto: Dreamstime

Sastojci: žlica kukuruzne krupice, 6 žlica maslinova ulja, 1 i 1/3 šalice mozzarelle, 2 roma rajčice, 1/4 šalice parmezana, veliki češanj češnjaka, 6 listova svježeg bosiljka, 1/2 žličice soli; za Tijesto: 1/2 šalice mlake vode, 2 žličice sušenoga kvasca, 2 šalice brašna, žličica soli, 3 žlice maslinova ulja

Priprema: Zagrijte pećnicu na 230°C. Za tijesto pomiješajte vodu i kvasac te ostavite pet minuta. Pomiješajte sol i brašno te dodajte ulje, a potom dodajte kvasac. Mijesite minutu, stavite u nauljenu posudu, pokrijte folijom i ostavite sat vremena. Podijelite u dvije kugle.

Pospite lim za pečenje kukuruznom krupicom, razvaljajte tijesto na širinu od 25 cm i stavite na lim. Poškropite maslinovim uljem i dodajte mozzarellu i narezane rajčice. Pospite parmezanom, bosiljkom i sjeckanim češnjakom. Pecite 15 minuta.

Pizza Margherita Michele Chiappa

Foto: Dreamstime

Sastojci: 300 ml mlake vode, 1/4 žličice sušenoga kvasca, 3 žličice morske soli, 500 g brašna tipa “00”, 400 g pasirane rajčice, 150 g bivolje mozzarelle, 18 listova bosiljka, maslinovo ulje, rajčice San Marzano

Priprema: Zagrijte pećnicu na 230°C. Za tijesto pomiješajte vodu i kvasac te ostavite pet minuta. Pomiješajte sol i brašno te dodajte ulje, a potom dodajte kvasac.

Mijesite minutu, stavite u nauljenu posudu, pokrijte folijom i ostavite sat vremena. Podijelite u dvije kugle. Pospite lim za pečenje kukuruznom krupicom, razvaljajte tijesto na širinu od 25 cm i stavite na lim.

Poškropite maslinovim uljem i dodajte mozzarellu i narezane rajčice. Pospite parmezanom, bosiljkom i sjeckanim češnjakom. Pecite 15 minuta.

Zdravo pizza tijesto talijanske kuharice Silvije Colloca

Foto: Dreamstime

Sastojci: 3 i 1/2 šalice brašna tipa “00”, 1/2 šalice integralnog brašna, žličica sušenoga kvasca, šalica mlake vode, 1/2 žličice

šećera, 2 žličice soli, maslinovo ulje

Priprema: Pomiješajte šećer, kvasac i vodu. Dodajte brašno, posolite i mijesite 10 minuta. Tijesto ne smije biti previše ljepljivo. Ostavite tijesto da se “odmara” 30 minuta u nauljenoj posudi, izvadite ga, razvaljajte, preklopite tri puta i stavite ponovno na pola sata u posudu pa ponovite postupak.

Nakon drugog previjanja tijesto stavite u posudu i ostavite u hladnjaku do 36 sati. Izvadite tijesto iz hladnjaka i ostavite ga na sobnoj temperaturi 30-45 minuta. Zagrijte pećnicu na 220°C.

Razvaljajte tijesto i nadjenite ga rajčicama, solju, maslinovim uljem, inćunima, kaparima, maslinama, mozzarellom ili čime god želite, imajući na umu da je manje više.

Tema: To mi treba