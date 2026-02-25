Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
BITNA JE RUTINA

Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina
Foto: Instagram

S 56 godina Jennifer Lopez i dalje izgleda i nastupa s energijom koja parira mnogo mlađim kolegicama. Njezina fizička forma nije rezultat slučajnosti, već dugogodišnje discipline, dosljednosti i promišljenog pristupa zdravlju

Admiral

Iza njezine vitke linije i snažnog tijela stoji jasna filozofija, ravnoteža između treninga, prehrane i oporavka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku 01:53
Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku | Video: 24sata/reuters

S obzirom na to da su njezini koncerti fizički iznimno zahtjevni, treninzi su osmišljeni tako da prate tempo pozornice. Kombinira treninge snage i kardio vježbe kroz visokointenzivne kružne programe. Skokovi, pliometrijski pokreti i rad s utezima dio su rutine koja razvija izdržljivost i eksplozivnu snagu.

Foto: Instagram

Poseban naglasak stavlja na core, središnji dio tijela. Različite varijacije planka, dinamične vježbe poput 'mountain climbersa' i bacanja medicinke pomažu joj održati ravan trbuh i stabilnost potrebnu za plesne koreografije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina 01:06
Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina | Video: 24sata/Instagram

Ples kao temelj kondicije

Ples je i dalje srž njezina treninga. Višesatne probe koreografije nisu samo priprema za nastupe, već i intenzivan kardio trening koji aktivira cijelo tijelo. Upravo ta kombinacija umjetnosti i atletike čini njezinu rutinu drugačijom od klasičnih programa vježbanja.

SLAVI VELIKI USPJEH Pogledajte kako izgleda slavna Taylor Swift bez imalo šminke
Pogledajte kako izgleda slavna Taylor Swift bez imalo šminke

Uz to, u plan treninga uključuje i boks, koji joj pomaže u razvoju koordinacije, brzine i mentalne snage. Boks je ujedno odličan način za sagorijevanje kalorija i oslobađanje od stresa.

Osim snage i izdržljivosti, važan dio njezina režima su mobilnost i fleksibilnost. Joga, pilates i dinamičko istezanje pomažu joj održati pravilno držanje i spriječiti ozljede. Prije svakog treninga obavezno se temeljito zagrijava kako bi zaštitila mišiće i zglobove.

Dosljednost bez izgovora

Jedna od tajni njezine forme jest prilagodljivost. Bilo da je u luksuznoj teretani, hotelskoj sobi ili kod kuće, Jennifer pronalazi način da odradi trening. Ne oslanja se na savršene uvjete, već na dosljednost. U prosjeku trenira tri do četiri puta tjedno, kombinirajući različite tipove aktivnosti.

POŽALILA ZAHVATE FOTO Charlotte iz serije "Seks i grad" priznala je korekcije lica, pogledajte kako se mijenjala
FOTO Charlotte iz serije "Seks i grad" priznala je korekcije lica, pogledajte kako se mijenjala

Zdravlje iznad svega

Njezina briga o tijelu ne završava izlaskom iz teretane. Izbjegava alkohol i kofein, pazi na hidrataciju i slijedi prehranu bogatu proteinima i namirnicama biljnog podrijetla. San i upravljanje stresom smatra jednako važnima kao i sam trening.

Foto: Instagram

Poruka koju Jennifer Lopez šalje svojim primjerom jasna je: godine nisu prepreka za snagu, energiju i vitalnost. Ključ je u disciplini, pametnom planiranju i dugoročnoj brizi o tijelu. U 56. godini ona pokazuje da se vrhunska forma ne gradi preko noći, već svakodnevnim, svjesnim odlukama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ovi suplementi nam ubrzavaju starenje mozga, a jedna obična navika sve pogoršava
STVARA KONTRA-EFEKT

Ovi suplementi nam ubrzavaju starenje mozga, a jedna obična navika sve pogoršava

Mnogi troše velike svote na dodatke prehrani za mozak, no stručnjaci upozoravaju da često nisu učinkoviti i mogu ubrzati starenje. Problem pogoršava nepažljivo kombiniranje više proizvoda bez nadzora medicinskog stručnjaka
Dnevni horoskop za srijedu 25. veljače: Lavovi, ignorirajte provokacije, Vaga je oslonac...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 25. veljače: Lavovi, ignorirajte provokacije, Vaga je oslonac...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 25. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Seksualni snovi nisu slučajni: Otkrijte što oni govore o vama
SEKS SANJARICA

Seksualni snovi nisu slučajni: Otkrijte što oni govore o vama

Snovi o seksu mogu djelovati kao aktivnost napaljenog uma, no tumačica snova Lara Loewenberg ističe da oni zapravo i nisu uopće o seksu. I ne samo to, već su u tim snovima bitni svi detalji, pa i oni koje možda ne bismo primijetili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026