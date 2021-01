Cacio je talijanski naziv za sir od ovčjeg mlijeka, a pepe je naziv za crni papar. Kod odabira sira idealan je Pecorino, a sljubljuje se s tjesteninom i velikom količinom vode u kojoj se kuhala kako bi nastao bogat, kremasti umak koji je gotovo savršen, piše BBC.

Prema legendi, ovo se jelo prvi put pojavilo prije više stoljeća među pastirima koji su proljeća i ljeta provodili na obroncima Apenina, a potom je svoj put pronašlo i do ostalih talijanskih kućanstava. Dok su pazili na svoje stado, pastiri su sa sobom nosili tjesteninu i papar jer su to bile jeftine namirnice koje nisu podložne kvarenju i lako ih se nosi, a kombiniranjem tih namirnica sa svježim sirom kojeg su napravili, stvorili su ukusno i jednostavno jelo koje ih je grijalo tijekom hladnih noći.

- Crni papar izravno stimulira receptore topline i pomagao je pastirima da se zaštite od hladnoće, a tjestenina je zajamčeni izvor energije - pojasnila je Alessandra Argiolas, marketinška stručnjakinja sardinijskih proizvođača sira Argiolas Formaggi.

No vlasnik tvrtke LivItaly Tours Angelo Carotenuto kaže da je podrijetlo ovog jela ipak manje romantično. On i lokalni turistički vodič Dario Bartoli nedavno su na internetu počeli objavljivati seriju u kojoj govore o lokalnim specijalitetima s tjesteninom.

Tvrde tako da su cacio e pepe, carbonara i amatriciana nastali u tvornicama i rudnicima koji su nekad okruživali regiju Lazio te su ondje živjele siromašne obitelji.

Sir, suho meso i tjestenina bili su zasitni i jeftini sastojci koji se nisu lako kvarili. Iako su sir i suho meso u prehrani koristili stoljećima, Carotenuto smatra kako su poznata talijanska jela s tjesteninom nastala tek oko 1800.-te godine kad je tjestenina postala popularna u talijanskom glavnom gradu.

- To je ujedinjenje Italije i mogućnost laganog prijenosa okusa i recepata - ističe Carotenuto pojašnjavajući kako je prije ujedinjenja siromašno stanovništvo ugljikohidrate konzumiralo iz kruha i palente. Tjestenina je do Italije stigla jet poslije zahvaljujući lukama u Veneciji.

Kako god nastao cacio e pepe, ostaje činjenica da je riječ o omiljenom jelo mnogih, a čak je slavni kuhar Anthony Bourdain jedanput izjavio kako bi to moglo biti najbolje jelo u povijesti čovječanstva te nikad nije otkrio recept za svoj omiljeni cacio e pepe u rimskom restoranu.

Od skromnih početaka do danas cacio e pepe je prevalio dug put, a kad je riječ o tajni uspjeha, ističe se čistoća sastojaka. Mijenjanjem formule od tri jednostavna sastojka riskirate gnjev lokalnog stanovništva.

- Vrlo smo strogi oko toga kakvog bi okusa trebala biti naša jela - istaknuo je Carotenuto.

Za početak - tjestenina. Većina ljudi cacio e pepe radi sa špagetima, iako tradicionalni recept zahtijeva tonnarelle, vrlo slične špagetima uz dodatak jaja.

- To bih naručila da sam u restoranu. Da sam kod kuće i ne mogu to dobiti, iskoristila bih špagete - kazala je Elizabeth Minchilli, kulinarski turistički vodič i autorica knjige Eating Rome: Living the Good Life in the Eternal City.

U svakom slučaju, dugačka tjestenina ključna je za postizanje savršene teksture.

- Zaista želite svaki djelić prekriti sirom, masnoćom iz sira te škrobom iz vode. To olakšava i ubrzava miješanje - nastavila je Michilli.

Sljedeći sastojak, crni papar, trebao bi biti svježe mljeven kako bi oslobodio svoje arome. Mnogi kuhari, uključujući Filippa i Giovannija Rinaldija u londonskom restoranu Mammafarina, tostiraju papar prije korištenja kako bi dodatno oslobodio još jače arome.

I na kraju, tu je sir.

- Pecorino je vrlo važan jer daje aromu jelu, a može se koristiti Pecorino Romano ili Pecorino Sardo sa Sardinije - kaže Minchilli.

Iako znalci kažu da bez Pecorina to više nije isto jelo, mnogi koriste parmezan. Iz povijesne perspektive, riječ je o neobičnom izboru.

- Cacio e pepe je recept rimske tradicije i još je Vergilije 48. godine prije Krista pisao o nutritivnim svojstvima ovčjeg mlijeka. Parmezan ne dolazi iz Rima nego Emilije Romagne, blažeg je i orašastijeg okusa te je nešto slađi i temelj je Alfredo umaka, pogodnijeg za američku sklonost slatkom - kaže Carotenuto.

No unatoč tradiciji, nisu Amerikanci jedini koji će rado mijenjati Pecorino parmezanom. Talijanski kuhar i vlasnik restorana Massimo Bottura je popularizirao verziju s parmezanom 2012. godine nakon što je regiju Emilia Romagna pogodio potres, a pojedini kuhari su u želji da ublaže okus ovčjeg sira odlučili miješati ga s parmezanom.

- Nije bogohulno dodati malo parmezana Pecorinu. Pecorino je vrlo snažan, slan sir. No njegov će okus malo razblažiti škrobna voda u kojoj se kuhala tjestenina, pa smatram da parmezan nije potreban. No ako jelo dajete djeci, možete mu dodati i parmezan - ističe Carotenuto.

- Ako imate samo dobar parmezan, iskoristite ga - nadovezala se Minchilli.

Tehnika izrade jela također je ključna za savršen okus, a to potvrđuje i Simone Zanoni, glavni kuhar Le George restorana u Parizu,.

- To je tipično talijansko jelo koje iza svoje jednostavnosti krije uistinu kompleksnu tehniku - kazao je.

U ovom slučaju tehnika se sastoji u sjedinjavanju škrobne vode nakon kuhanja tjestenine sa sitno ribanim sirom kako bi se stvorio kremasti umak bez dodavanja drugih sastojaka

- Ako nekome tko živi u Rimu kažete da ste u cacio e pepe stavili vrhnje, on će skočiti na vas - kaže Zanoni.

Umjesto toga, morate strpljivo miješati smjesu i polako sjedinjavati sastojke dok se ne stvori emulzija.

- Sve mora biti na određenoj temperaturi jer inače ćete dobiti tanjur tjestenine sa zgrudanim komadićima sira na dnu, a to nije ono što želite - ističe Minchilli.

A kad ostvarite tu jedinstvenu strukturu, cacio e pepe postaje idealna hrana za utjehu.

- Cacio e pepe je izazov, ali i jelo koje je teško ne voljeti. Imate dojam uspjeha kad napravite sjajnu emulziju od umaka. Usto, jelo ima samo nekoliko sastojaka koje ionako imate u kuhinji, pa se riječ o receptu za svaku smočnicu - kaže Meryl Feinstein, osnivačica Pasta Social Cluba u Teksasu.

- Zanimljivo je vidjeti kako su, osobito vani, izradu jela s tjesteninom uvijek doživljavali kao nešto jednostavno. Ipak, sad se to mijenja i ljudi su počeli i tome davati gastronomski identitet - kaže Zanoni.

Recept Simonea Zanonija

Sastojci:

200 gr špageta

4 - 7 gr crnog papra u zrnu

160 gr sira Pecorino Romano

2 korice od Pecorino sira

3 l vode začinjene s 15 gr soli

Priprema:

Sve sastojke pripremite unaprijed. Papar smrvite mužarom, naribajte sir. Zakuhajte vodu i začinite je solju te skuhajte špagete. Nježno miješajte kako se ne bi zalijepili za dno.

U međuvremenu tostirajte 3/4 papra na tavi na laganoj vatri oko jedne minute. Pazite da ne prepečete papar. Maknite tavu, dodajte dvije do tri šeflje vode od tjestenine i pomiješajte s paprom te vratite na vatru dok zakuha. Tada dodajte korice sira i pustite da lagano ključa.

Kad su špageti napola kuhani, nakon šest minuta, prebacite ih u tavu. Sačuvajte ostatak vode. Dodajte još jednu šeflju vode u tavu. Potom na drugu tavu na laganu vatru stavite korice sira i tostirajte s obje strane, a potom uklonite s vatre. Tjesteninu u drugoj tavi s umakom kuhajte tik prije nego što postane al dente, a potom isključite vatru i ostavite da malo stoji. Tada dodajte ribani sir i promiješajte te po potrebi dodajte još šeflju vode. Umak će se zgusnuti kako se tjestenina hladi.

Jelo servirajte na toplim tanjurima. Pospite ostatkom papra i s malo naribanog sira, a korice tanko narežite i ukrasite na vrhu.