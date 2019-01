Vodič za tjestenine: Uz laganu šalšu idu špageti, uz ragu fusili

U prodavaonicama su nam dostupne dvije vrste tjestenine - suha i svježa. Sušena se radi od brašna pomiješanog s vodom i ima rok trajanja do dvije godine.

Sve je zastupljenija svježa tjestenina koja sadrži i jaja te se mora držati u hladnjaku, najviše od dva do tri dana. No ona se može zamrznuti, i to najdulje na tri mjeseca, a prije kuhanja nije je potrebno odmrzavati. No bez obzira na to birate li suhu, svježu ili tjesteninu radite sami, za pravi gastronomski užitak važno je znati upariti paštu s pravim umakom.

- Nepisano pravilo i običaji nalažu da se tjestenine dijele prema godišnjim dobima - kaže chef Vladimir Šajnović, vlasnik zagrebačkog restorana Cheflja i nastavlja:

- Tako ćemo tanku i laganu tjesteninu uvijek naći uparenu uz lagani umak od rajčice i malo češnjaka u nekoj ljetnoj varijanti. S druge strane, u zimskoj i težoj prehrani uvijek je zastupljen neki makaron, široki valoviti rezanac ili fusil koji će na sebe ‘primiti’ puno umaka i samoga ragua ili gulaša.

- Malo ljudi zna da je tjestenina koju mi poznajemo potekla iz Mađarske, dok je Kina kolijevka tjestenine od riže. Ipak, ako gledamo tjestenine prema sastavu, apsolutno je svejedno što ćemo s čim upariti jer je sastav najtanjih fidelina i debelih fuža - isti. No gledajući omjer, gušt i izgled, koji nam je svima najbitniji u svim fazama života, pa tako i u prehrani, pazimo na izgled onoga što jedemo. Tako gusti mesni umak najbolje prija uz široke valovite rezance, ragu uz fuže ili makarule (makarone), gdje se umak uvlači u svaku rupu i recku, hraneći tako gladna usta težaka, a svi okusi lagane šalše najbolje dolaze do izražaja uz špagete - govori chef Šajnović.

Važno je znati koji oblici tjestenine najbolje pristaju uz koja jela jer veličina i oblik paste koju koristite može utjecati na okus i prezentaciju. Zato sljedeći put kad ćete pripremati jelo s tjesteninom koristite ovaj priručnik kako biste uživali svim čulima.