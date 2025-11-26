Tjedan održive energije EU 2026. fokusirat će se na čistu i konkurentnu Energetsku uniju

EUSEW, najveći godišnji europski skup posvećen obnovljivim izvorima i učinkovitoj upotrebi energije, održat će se u Bruxellesu i online, a fokusirat će se na važnost izgradnje sigurne i otporne Energetske unije te osiguravanja čiste i pristupačne energije.

Policy konferencija EUSEW-a nudi više od 60 dinamičnih i inovativnih sesija koje organizira zajednica za čistu energiju. Osim policy sesija, događanje uključuje i ključna predavanja, dodjelu EUSEW nagrada, kao i mogućnosti umrežavanja na Energetskom sajmu, koji slavi ljude, projekte i inicijative koje unapređuju europski prijelaz prema čistoj i održivoj energiji.

U pripremi konferencije, Komisija je otvorila poziv za prijedloge policy sesija do 22. siječnja 2026., pozivajući predstavnike industrije, stručnjake za politiku, članove civilnog društva i akademsku zajednicu da oblikuju događaj i doprinesu svojim uvidima i stručnostima u raspravama o čistoj energiji.

EUSEW 2026. također će nagraditi iznimne pojedince i projekte za inovativnost i doprinos u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u tri kategorije: Lokalna energetska akcija, Žene u energetici te, po prvi put ove godine, MSP-ovi koji potiču energetsku učinkovitost. Prijave za EUSEW nagrade otvorene su do 29. siječnja 2026.

Foto: CAMILLE CHARPIGNY

Zainteresirani mogu rezervirati datum za informativnu sesiju koja će se održati online u srijedu, 3. prosinca, od 11:00 do 12:30. Sudionici će iz prve ruke od Europske komisije saznati o temi događaja, različitim ključnim fazama prije i tijekom konferencije, zahtjevima za prijave i kriterijima odabira za različite doprinose, uključujući kako predložiti i organizirati policy sesiju te kako se prijaviti ili nominirati nekoga za EUSEW nagrade. Vremenski raspored, Q&A i snimka informativne sesije bit će dostupni na info stranici EUSEW 2026.

Ostale mogućnosti sudjelovanja u Europskom tjednu održive energije, poput sudjelovanja kao izlagač na Energetskom sajmu, Mladi energetski ambasador ili organiziranje lokalnog Dana održive energije, bit će dostupne tijekom siječnja i veljače 2026.

Više o EUSEW-u

Europski tjedan održive energije najveći je godišnji događaj posvećen obnovljivim izvorima i učinkovitoj upotrebi energije u Europi, a organiziraju ga Generalni direktorijat za energiju Europske komisije i Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA). 20. izdanje EUSEW-a održat će se u hibridnom formatu, u Bruxellesu i online, od 9. do 11. lipnja 2026.

Europski tjedan održive energije sastoji se od trodnevne Policy konferencije, ceremonije dodjele Europskih nagrada za održivu energiju, Energetskog sajma i šestog izdanja Europskog dana mladih za energiju. Sudionici će također imati pristup samostalno organiziranim Danima održive energije, koji se održavaju u online i fizičkim formatima diljem svijeta. Za ažuriranja o programu i lokaciji događaja posjetite ec.europa.eu/eusew i #EUSEW2026 na društvenim mrežama.