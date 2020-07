Treba vas motivirati na vježbu? Provjerite ovih super 13 razloga

Mnogi se odlučuju na vježbanje samo kako bi gubili kilograme, ali zbog toga mnogi osjećaju i averziju prema vježbanju. Osim što pomaže pri gubitku sala, treniranje vas čini općenito zdravijim i sretnijim

<h2>Vježbanje može sniziti razinu stresa</h2><p>Vježbanje donosi mnoge blagodati za mentalno zdravlje, a smanjenje stresa je sigurno među njima. Fizička aktivnost će povećati proizvodnju neurohormona poput norepinefrina, kemikalije koja moderira moždanu stresnu reakciju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (nema izgovora za netreniranje):</p><h2>Može biti i protuotrov za tjeskobu</h2><p>U tijelu se puno toga događa kad se odlučite pokrenuti. Nešto od toga događa se i u mozgu, gdje se proizvode kemikalije za borbu protiv osjećaja koji vam kvare raspoloženje. Posebno se pokazalo da aerobna tjelovježba pogoduje poremećajima raspoloženja i općenito pomaže kod anksioznosti.</p><h2>Vježbanje = sretni osjećaji</h2><p>Ako ste aktivni, mozak oslobađa kemikalije za dobro raspoloženje, a to je razlog zbog kojeg se gotovo uvijek osjećate bolje nakon treninga nego kad prije.</p><h2>Može poboljšati samopouzdanje</h2><p>Čak i ako ne izgubite niti jedan kilogram u teretani, vježbanje može učiniti da se osjećate bolje u vezi sebe. Istraživanja pokazuju da trening može potaknuti osjećaj samopoštovanja i poboljšati samopouzdanje.</p><h2>Poboljšava i vaš seksualni život</h2><p>Poboljšano samopouzdanje čini čuda za vaš ljubavni život. Osim toga, istraživanje je otkrilo da muškarci koji redovito vježbaju imaju bolju erektilnu i seksualnu funkciju.</p><h2>Vježba nudi novi način istraživanja okoliša</h2><p>Razgledavanje grada biciklom ili dok trčite potpuno je drugačije iskustvo od tradicionalnih načina putovanja. </p><h2>Vježba vam može pomoći da bolje spavate</h2><p>Dobar noćni san čini sve boljim, a vježbanje vam može pomoći da spavate 'kao beba'. Ljudi spavaju znatno bolje i osjećaju se aktivnije tijekom svojih budnih sati ako vježbaju najmanje 150 minuta tjedno, pokazala su istraživanja.</p><h2>Povećava produktivnost</h2><p>Nakon što skupite energiju i volju za vježbanjem, drugi zadaci također postaju podnošljiviji. Istraživanja pokazuju da su ljudi koji vježbaju produktivniji i energičniji od svojih manje aktivnih kolega.</p><h2>Poboljšava kreativnost</h2><p>Čak i ako se radi samo o šetnji, malo tjelesne aktivnosti može poboljšati vašu kreativnost. Ako ste zaglavili na nekom projektu ili problemu, kratka vježba mogla bi vam donijeti novu perspektivu i rješenje problema.</p><h2>Vježbanje će vas ojačati i smanjiti rizik od ozljede</h2><p>Ovaj razlog za vježbanje postaje sve bitniji kako starimo, a to znaju svi koji su ikada istegnuli mišić dok su radili neku uobičajenu aktivnost. To je frustrirajuće i ponekad iscrpljujuće, a šanse da se to ponovi mogu se uvelike smanjiti vježbanjem, posebno treninzima snage. Vježbanje je također povezano s povećanom dugovječnošću i manjim rizicima za bolesti povezane s dobi. Vaši zglobovi i mišići također imaju koristi od aktivnog načina života.</p><h2>Održava mozak oštrim</h2><p>Istraživanja pokazuju da vježbanje može značajno koristiti vašoj kognitivnoj funkciji, pa čak i poboljšati pamćenje povećavajući proizvodnju stanica u hipokampusu, koji je odgovoran za pamćenje i učenje.</p><h2>Koristi imunitetu</h2><p>Trajna navika vježbanja pomaže usporiti promjene koje se događaju u imunološkom sustavu tijekom vremena, održavajući vas zdravijima. To, pak, smanjuje rizik od infekcije i smanjuje rizik od bolesti.</p><h2>Uz vježbanje postajete i dio nove zajednice</h2><p>Čak i ako je vaša teretana zatvorena, u radostima i izazovima vježbanja ima mnogo toga što možete dijeliti s drugima. Novi sport ili trkačka ruta proširit će vam horizonte i nudi vam nešto za dijeljenje s drugima. Čak i na internetu, pronaći ćete mnogo onih koji će navijati za vaš cilj i biti vam podrška. </p>