Tresete se jer ste popili previše ili premalo kave? Postoji 'izlaz'

Kofein sužava krvne žile u mozgu, a utječe i na protok energije, blokirajući stanicama glukozu koju koriste za 'gorivo', objasnio je specijalist za glavobolju dr. Vincent Martin

<p>Mnoge stvari mogu potaknuti glavobolju ili migrenu, uključujući nedostatak sna i dehidraciju, ali i kofeinska kriza.</p><p>Glavobolju pri odvikavanju od kofeina obično obilježava bol kao da nas netko stalno udara po glavi iznutra. Događa se kad pretjeramo s kofeinom, kao i kad ne popijemo količinu na koju smo navikli. Razlog je taj što kofein sužava krvne žile u mozgu i mozak se na njega navikava. Kad ne unesete svoju uobičajenu dozu, te se žile opuštaju i mozak neočekivano preplavi krv što uzrokuje glavobolju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Je li kava dobra ili ne?</p><p>- Ovakvoj su kofeinskoj krizi podložni svi kad ne unesu dovoljno kofeina, pogotovo oni koji i inače pate od migrena - kaže <strong>dr. Vincent Martin</strong>, predsjednik Nacionalne centra za glavobolju na medicinskom fakultetu. </p><p>Posljednjih se nekoliko godina nije radilo puno istraživanja o kofeinskoj krizi ali jedna je starija studija proučavala ljude koji zbog operacije nisu jeli ni pili ništa (pa ni kavu) od ponoći prethodnog dana. Veći udio redovitih konzumenata kofeina reklo je da su se nakon operacije loše osjećali što je djelomično pripisano nedostatku kofeina.</p><p>- Kod takve će glavobolje pomoći unos kofeina u kombinaciji s nekim protuupalnim lijekom poput Ibuprofena kojem kofein pojačava učinak - kaže dr. Martin.</p><p>No sužavanje krvnih žila nije jedino što kofein čini mozgu, dodaje liječnik. Kofein naime utječe i na protok energije u mozgu, blokirajući stanicama glukozu koju koriste za gorivo. To je, kaže, razlog zašto se kad ujutro pijemo kavu, a ne doručkujemo možemo osjećati 'nestabilno', zašto nam se tresu ruke i boli nas glava - jer mozak nije dobio energiju koja mu je potrebna za pravilno funkcioniranje.</p><p>- Mnogi ljudi ujutro samo popiju kavu, što nikako nije preporučljivo - kaže dr. Martin.</p><p>Drugo što kofein čini - i zašto ga svi vole - je da nam podiže koncentraciju jer utječe na 'paljenje' živčanih stanica.</p><p>- Kofein aktivira dio živčanog sustava koji nas čini poletnijima - kaže dr. Martin, a zato od njega imamo probleme sa sa spavanjem. Kad se neke živčane stanice zbog kofeina drugačije 'pale', postajemo osjetljiviji na podražaje što može uzrokovati glavobolju. </p><h2>Glavobolja zbog nedostatka kofeina</h2><p>Prvo treba otkriti je li razlog nedostatak kofeina: ako smo samo pili kavu i neko vrijeme nismo jeli problem može biti previše kofeina, kaže dr. Martin, i tad će pomoći da nešto pojedemo.</p><p>Isto tako, glavobolju mogu uzrokovati i dehidracija i nedostatak sna.</p><p>- Ako ste sve to isključili, možda pijete preslabu kavu ili ste ne znajući popili beskofeinsku - rekao je dr. Martin za portal <a href="https://www.goodhousekeeping.com/health/diet-nutrition/a32907983/caffeine-withdrawl-symptoms-headaches/" target="_blank">GH</a>, a dodaje da se naš mozak brzo navikne na uzimanje određene količine kofeina.</p><p>- Glavobolje od nedostatka kofeina u pravilu se javljaju unutar 24 sata od posljednje kofeinske doze - dodaje.</p><p>Što se tiče dobrobiti ili štetnosti kave i kofeina, dr. Martin preporučuje da se držimo doze od 200 mg kave dnevno, što je oko dvije šalice.</p><p>- Najbolje je to popiti tijekom dana, nikako sve odjednom, ne nakon pet popodne ni preblizu vremenu spavanja - zaključuje.</p><p>A ako želite isprobati kakav je život bez kofeina, upozorava da će vam vjerojatno trebati tri do četiri tjedna da se tijelo privikne na potpuno izbacivanje ovog stimulansa.</p>