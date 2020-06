Kineska medicina: Budite li se između 1 i 3, to znači da ste ljuti

Istraživanja u SAD-u su pokazala kako se 43 posto ljudi tijekom tjedna ne naspava dovoljno jer se bude noću u različito doba i nakon toga imaju problema sa ponovnim usnivanjem

<p>Istraživanje je objavila The National Sleep Foundation 2011. godine, a ispitanici su bili u dobi od 13 do 64 godine, piše <a href="https://www.yourtango.com/2017303643/what-it-means-when-you-wake-up-middle-night">YourTango.</a></p><p>Istraživanje je otkrilo i kako 60 posto ljudi ima problema sa spavanjem gotovo svake noći. Što ih budi? Tradicionalna kineska medicina kaže da to ovisi o vremenu kada se obično probudite. Emocije i duhovna stanja stimuliraju različite organe u tijelu. San je važan aspekt zdravlja, a kineski liječnici ritam spavanja nazivaju Shen.</p><p>Naša su tijela dizajnirana tako da prate prirodni ritam, kao i Shen. To znači da se noću odmaramo i spavamo kako bismo danju bili aktivni. Kad se nemir javi u vrijeme kada bismo trebali spavati, znači da nam je Shen previše stimuliran i odatle proizlaze teškoće sa spavanjem.</p><p>Ako se redovito budite u isto vrijeme, nemojte ignorirati poruke koje vam šalje tijelo. Ovisno o tome u koje se doba budite, organi vam pokušavaju nešto reći.</p><h2>1. Teško usnivate između 21 i 22 sata: Pod stresom ste</h2><p>Stres je postao uobičajeni krivac za sve. Istovremeno razmišljamo o deset zadataka i od nas se očekuje da svaki napravimo besprijekorno. Kad konačno legnemo, misli i dalje vrludaju po tim zadacima i onemogućuju nam da utonemo u san. Problemi na poslu, djeca u školi, jutarnji zadaci oko kuće, tjelovježba, prehrana... Lista je sve dulja i dulja.</p><p>Stručnjaci preporučuju da razmislite o noćnoj meditaciji ako ste se susreli s ovim problemom. Meditacija tijelu omogućuje ulazak u stanje mira i smirenosti, a to će otjerati stres koji se nagomilao tijekom dana. Možete slušati umirujuću glazbu pola sata prije polaska na spavanje što će usporiti moždanu aktivnost i otkucaje srca te vas pripremiti za spavanje.</p><h2>2. Budite se između 23 sata i jedan ujutro: Doživjeli ste emocionalno razočaranje</h2><p>Tradicionalna kineska medicina ovo vrijeme pripisuje vašem žučnom mjehuru, a on kontrolira emocije. Žučni mjehur upravlja strastima u životu, akcijom i asertivnošću. Ako je u balansu, osjećamo se sretno i zadovoljno. No ako nam nedostaje strasti, imamo problema s odlučivanjem ili smo plašljivi, znači da žučni mjehur nije u ravnoteži.</p><h2>3. Budite se između jedan i tri ujutro: Ljuti ste</h2><p>Ako je dečko zaboravio oprati prljavo suđe, ili se kolegica s posla koju baš ne volite pohvalila nezasluženim promaknućem, onda ste ljuti. Ljutnja je povezana s jetrom. Osjećaji i zamjerke koje nismo izrazili gomilaju se u jetri, pa kad pokušavate spavati tijelo vas podsjeća da morate poraditi na tim osjećajima. Važno je izraziti se jer na taj način možemo učvrstiti vezu i osloboditi se negativnosti. No ako se ne pozabavimo tim osjećajima, to vodi do stvaranja teškog tereta koji će se manifestirati nedostatkom sna.</p><h2>4. Budite se između tri i pet: Viša sila vam nešto želi reći</h2><p>U ovom su dijelu noći najaktivnija pluća, pa su ona odgovorna za dostavu energije čitavom tijelu, kao i za potporu imunološkom sustavu. Ona signaliziraju osjećaje tuge i depresije. Ako prolazite kroz teško razdoblje i ne znate kako ga premostiti, možda je vrijeme da promislite što vam viša sila želi reći. Ako se budite u ovo doba noći, opustite se, dišite i izmolite molitvu.</p><h2>5. Budite se između pet i sedam ujutro: Imate emocionalnu blokadu</h2><p>Buđenje u ovo doba noći označava pretjerano aktivna crijeva. Kao ljudsko biće, sigurno ćete doživjeti da vas netko povrijedi. Takvo iskustvo vodi do zatvaranja u sebe i oslanjanja samo na sebe, radije nego da riskirate da vas ponovo povrijede. Ako imate problema otvoriti se prema drugima ili jednostavno ne možete zaboraviti neke stvari, možda imate problema s crijevima. Njihova je zadaća ukloniti iz tijela otpad i ono što nam ne treba.</p><p>Fizička funkcija organa je bliska duhovnoj, a u emocionalnom smislu je njihova zadaća otkloniti sve ono što nam nije potrebno. Stoga, ako se budite noću, kineska medicina vas upućuje da se suočite s emocijama i končano mirno zaspite.</p>