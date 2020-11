Trik otkriva imate li negativne energije u domu - izbacite ju!

Mnogi ljudi jako kasno shvate da im se događaju negativne stvari u životu upravo zbog negativne energije koja se uvukla u njihov dom. Otkrivamo imate li je i kako ju izbaciti

<p>Negativna energija u vašem domu može vam donijeti samo zlo, nikako ništa dobro. Osim toga, ona itekako utječe na raspoloženje - izaziva nervozu, depresivne osjećaje, tugu, pesimizam...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Mnogi ljudi jako kasno shvate da im se događaju negativne stvari upravo zbog loše atmosfere u vlastitom domu.<strong> </strong>Neki od njih su kazali kako su tek kasnije odvrtjeli film u glavi i shvatili da im se raspoloženje drastično pokvarilo onog momenta kad su zakoračili u kuću - i tako svaki put.</p><p>Iako bi do kuće došli dobre volje, veseli i optimistični - sve bi to nestalo čim bi ušli unutra. Njihovim umom naglo bi zavladala nekakva nervoza, bijes, crnilo.</p><p>Pojedincima su znali ispadati ključevi iz ruku prije nego bi otključali ulazna vrata i ušli unutra, kao da neka nevidljiva sila nije željela da uđu u vlastiti dom, ili je to možda bila njihova podsvijest koja ih je upozoravala da unutra nešto nije u redu.</p><p>Negativnu energiju u kuću mogu unijeti ljudi koji u njoj žive, ali i povremeni posjetioci, možda susjedi, ili su je unijeli ljudi koji su nekada živjeli tamo. Ona se upija u sve dijelove doma - u zidove, namještaj itd., a zna se akumulirati u uglovima prostorije ili nekim manje dostupnim mjestima.</p><h2>Postupak kako možete otkriti ima li negativne energije u vašem domu:</h2><h2>Znakovi na negativna energija postoji i kako je izbaciti</h2><p>Ako u čaši ugledate neke mrlje ili puno mjehurića, to znači kako u toj prostoriji postoje energetski problemi. U tom slučaju ponavljajte postupak sve dok više ne bude znakova negativne energije, dok voda u čaši ne bude ista kao i kakvu ste je ostavili.</p><p>VAŽNO! Vodu svaki put bacite u zahod i odmah pustite vodu. To će potpuno očistiti svu negativnu energiju koja se nakupila u vašoj kući, piše <a href="http://atma.hr/kako-detektirati-negativne-energije-kod-kuce-koristeci-casu-s-vodom/">Atma</a>.</p>