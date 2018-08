Trikovi: Dva sata prije utrke popijte vodu i izbjegnite grčeve

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

U trčanju, kao i u svakom drugom sportu, nema instant rješenja, poručuje splitski maratonac Tomislav Tabak svim ljudima koji se planiraju početi baviti trčanje.

- Moraju si dati barem šest mjeseci do prvih rezultata - kaže i dodaje: ‘Svako naglo ubrzavanje može dovesti do ozljede i do prekida treniranja, koje će ih vratiti na početak’. A trkačima koji su davno istrčali prvi maraton i žele se vratiti tom sportu preporučuje strpljenje, upornost, kao i to da prije maratona svakako nastupe na utrkama od pet i desetak kilometara te na polumaraton, i da tako tijelo prilagode na napore kraljevske utrk.

Ovaj pasionirani trkač i profesor kineziologije vodi splitsku Školu trčanja za odrasle pod okriljem Running teama Split. Bavi se i nordijskim hodanjem te vodi grupe rekreativaca od 35 do 50 godina po Marjanu ili ih priprema na terenu ASK (Atletski splitski klub). Istrčao pet maratona - u Parizu, Zagrebu, dva puta u Rimu te onaj u New Yorku.

Iza njega je i dvadesetak polumaratona diljem svijeta, od Amsterdama do Moskve, kao i svih značajnijih u regiji, a deset puta pretrčao je i splitski polumaraton oko Marjana te tko zna koliko drugih utrka na pet i deset kilometara. S obzirom na to da je cijeli život u amaterskom sportu, nema posebnih ciljeva vezanih za rezultate. Glavni razlozi su mu održati zdravlje i kondiciju. Istodobno želi istrčati što veći broj utrka, uživati na njima te usput otkrivati nova mjesta i kulture. Najbolji maratonski rezultat mu je 3 sata i 52 minute, a ‘skinuo’ ga je u Rimu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Sve je počelo u srednjoj školi i, dakako, s nezaobilaznim Marjanom, pa se s vremenom to pretvorilo u živu strast prema trčanju. Može se reći da trčanje s vremenom postaje ovisnost, kao i sve stvari koje svakodnevno radite. Bolje bih to opisao kao strast koja može otići u dva pravca. Naime, to može biti i grupni i individualni sport, a motivacija raste kad počnete ostvarivati dobre rezultate i tako se lagano čovjek navlači. Ovisnost o trčanju, kako neki pretpostavljaju, svakako nije na fizičnoj nego na psihičkoj razini jer se čovjek osjeća ispunjeniji i zadovoljniji, što kroz rezultat što kroz mentalno zadovoljstvo postignutim ciljem - smatra pasionirani maratonac.

Tabak smatra da na hidratizaciju treba paziti i dan prije utrke, a od dodataka prehrani koristi jedan do dva energetska gela.

- Prije treninga ne jedem najmanje 1-2 sata kako bih izbjegao želučane tegobe. Tad pijem isključivo vodu i tako izbjegavam dehidraciju, grčenje mišića i vrtoglavicu, savjetuje Tabak i dodaje da su odjeća i obuća važni detalji na putu do dobrih rezultata.

Poliester ili neka druga tkanina dobar je izbor kao materijal odjeće za vježbanje jer neće upiti znoj ili vlagu i tako stvoriti dodatan teret tijelu.

- Pamučne majice su kvalitetne, ali ipak nisu dobre za trčanje tako da predlažem roditeljima čija su djeca u sportu da obrate pažnju na odabir sportske opreme koja je jednako važna kao i boca vode tijekom treninga - kaže.

Tenisice mijenja jednom godišnje i bira laganu stabilnu obuću koja stopalo i kralježnicu čuva od teških ozljeda.

Foto: Thinkstock

IZBOR OBUĆE

Svaki sport ima svoju obuću i nejasno mi je kako netko u tenisicama za dvoranski nogomet može trčati na Marjanu. Pogrešan odabir obuće može izazvati ozljede stopala i nožnog zgloba, koljena i kralježnice, upozorava Tabak.

ULOGA VODE NA UTRKAMA

Tijekom utrke vodu pijem samo na okrjepnim stanicama pazeći da ne popijem previše jer velike količine vode tijelo teško apsorbira, pa može doći do povraćanja, savjetuje iskusni maratonac Tomislav.

PAZITE DA ODJEĆA NE POSTANE UTEG

Trčim isključivo u DRI-FIT opremi jer je napravljena od materijala koji se lako suše, tako da mi mokra oprema ne predstavlja dodatni uteg na tijelu.

PREPORUKA ZA DORUČAK ILI MEĐUOBROK

Tomislav se pokušava hraniti što raznovrsnije, a to uključuje razne vrste mesa, ribe, povrće, mliječne proizvode i sezonsko voće. Veliki je ljubitelj voća tako da ga jede za međuobrok, a i inače tijekom dana. Preferira banane i sezonsko voće zbog hranjivih sastojaka nužnih za organizam. Za doručak uglavnom koristi razne mliječne proizvode i žitarice. Ujutro je važno jesti ugljikohidrate jer ih koristimo kao izvor energije, objašnjava maratonac Tabak.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Maraton je jedini sport u kojem zajedno trče olimpijski pobjednici, profesionalci, amateri i rekreativci.

- Nađe se i ljudi s poteškoćama, ali oni u tome svemu nalaze jak poriv da sudjeluju. Tijekom maratona susretao sam puno ljudi s invaliditetima koji su zahvaljujući upornosti došli do cilja. Upornošću se može sve, posebice uz kvalitetan rad na sebi. Želja za odustajanjem ponekad se javi, ali upornost da završim utrku uvijek nadvlada malodušnost. Motivaciju daju i ostali sudionici te natjecateljski duh koji svaki trkač mora imati u sebi. Odrađeni treninzi su ključ motivacije - kaže maratonac Tomislav Tabak.

Iako maraton svake godine ima sve više trkača, još spada u ekstremne sportove tako da ipak treba pripaziti i doći potpuno spreman te trčati u skladu s mogućnostima. Tabak za pripremu tjedno trči tri puta tako da u dva treninga kombinira kraće dionice, ali bržim tempom, dok je treći trening usmjeren na dužinsko trčanje.

- Svaka utrka meni je različita. Golema je razlika trči li se kraća utrka ili maraton jer to su dva različita koncepta treninga. Nema teških i lakih utrka, nego je utrka samo vrhunac treninga. Godine utrkivanja učinile su svoje pa tako sve manje doživljavam utrke kao napor jer mi je to postalo užitak i psihički odmor kojim se briše stres - kaže Tabak.

Tjedni plan i program ovisi mu o tome kad je utrka i ima li u tom periodu uopće utrka. Kad se priprema za utorak, dužine povećava svaki tjedan otprilike po dva kilometra.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nema boljega treninga od onoga kad si dobro raspoložen i kad ti se poklope dobri vremenski uvjeti. Nama Splićanima Marjan je kao stvoren za to. Godi mi spoj šume i morskog zraka te susreti s ostalim trkačima i razgovor o iskustvima. Kad nisam u pripremama za utrku i nastojim održavati formu, tada volim promijeniti i ambijent za trčanje - kaže Tabak.

Kad nema priprema za maraton, otrči otprilike oko 20 kilometara tjedno kroz tri treninga, a tad trči lakšim i sporijim intenzitetom. Termini trčanja ovise mu o dnevnim obavezama.

- Najviše uživam trčati predvečer, ali s obzirom na to da je većini utrka start u devet sati, trčim tad da se organizam navikne na to vrijeme. U trčanju ne vidim nikakvu štetnost za zdravlje, nego same prednosti. Općepoznato je da trčanje podiže samopouzdanje, posebno kod pretilih ljudi. Gledate kako vam se tijelo s vremenom transformira nabolje, što vam donosi i veliko psihičko zadovoljstvo. Također je odlično za održavanje krvožilnog te mišićno-koštanog sustava - zaključuje strastveni trkač.

