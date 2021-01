Kad sam bila dijete cikla me uopće nije zanimala. Bila je narezana u staklenkama ili su je kuhali kao bazu za boršč koji je moja majka voljela jesti. Odmah nakon fakulteta, počela sam izlaziti u Greektown u Detroitu, gdje je cikla bila obavezna tamnoljubičasta komponenta u grčkim salatama. Oprezno sam ih kušala i otkrila da ih, ako ih prekrijem sa dovoljno preljeva i feta sira, mogu normalno pojesti - piše za The Takeout Micheline Maynard.

No ispalo je da za Maynard cikla nije povezana samo s takvim relativno neugodnim iskustvima. Na jelovnicima u restoranima te u gurmanskim delikatesama pojavila se pečena cikla. Nije bila želatinozna kao ona iz staklenke, već puna i aromatična s primjesom slatkoće.

- Dok sam usavršavala svoje sposobnosti prženja povrća, sjetila sam se da bih mogla na tanjur dodati i ciklu. Pitala sam majku zna li kako je pripremiti. Nasmijala se i dala mi detaljne upute. To me natjeralo da se zapitam zašto to nismo jeli dok sam bila dijete. Naučila sam da priprema cikle nije tako lagana kao rezanje mrkve ili lomljenje cvjetova cvjetače. Morate ih ispeći ili skuhati prije nego što ih ogulite, a morate ih guliti dok su još tople - pojašnjava Maynard dodajući kako je riječ o vrlo neurednom zadatku nakon kojeg biste mogli završiti s ljubičastim prstima i noktima.

No smatra kako pečena cikla ima tako dobar okus da se trud isplati. Njezin najdraži recept je salata od cikle, feta sira i oraha te je napisala upute kako je napraviti.

Salata od cikle, feta sira i oraha

3 cikle, neoguljene

1/4 šalice izmrvljenog feta sira

1/4 šalice nasjeckanih i prženih oraha

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica soka od limuna

1/4 žličice soli, po ukusu

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Obložite malu posudu za pečenje folijom ili papirom za pečenje. Izrežite vrhove i korijenje cikle kako bi mogla ravno stajati u posudi. Pecite 50-60 minuta, a testirajte čačkalicom. Ako lagano uđe, gotovo je. Ostavite da se hladi oko 10 minuta. U međuvremenu umutite maslinovo ulje, limunov sok i sol te stavite sa strane. Dok je cikla još topla, stavite je u nekoliko papirnatih ručnika ili zamotajte u kuhinjsku krpu.

Počevši od vrha svake cikle, prekrijte palac ili nokat papirnatim ručnikom i njime skinite koru cikle. To će pomoći da ovaj zadatak bude manje neuredan nego da ciklu gulite golim rukama. Pokušajte guliti odozgo prema dolje i okrećite ciklu dok trljate svaki dio kore.

Uklonite što više kore papirnatim ručnikom, a zatim nepokrivenim noktom ili nožem uklonite posljednje komadiće. Ponovite sa svakom ciklom. Operite ruke što je prije moguće kako biste uklonili mrlje.

Oguljenu ciklu potom narežite na kriške. Stavite ciklu u zdjelu i prelijte je smjesom maslinovog ulja, limuna i soli te promiješajte. Dodajte fetu i ponovo promiješajte. Polovice oraha stavite u tavu koja ne lijepi i zagrijavajte ih na umjerenoj vatri oko 10 minuta uz povremeno miješanje. Zatim ih grubo nasjeckajte i pospite po salati.

Nekoliko savjeta za kraj

Veliku ciklu je lakše oguliti i narezati od manje, ali može joj trebati više vremena da se skuha do kraja. Ako želite da cikla bude brzo kuhana, uzmite manju. Ako vam je pak na umu praktičnost, birajte veću. Kad pečete ciklu, birajte sorte različitih boja i pomiješajte ih. Zlatna cikla se kuha brže od tradicionalne ljubičaste i ima blaži okus. Postoje još ružičasta i bijela cikla.

Ciklu možete zamotati u foliju da se ispeče, no u tom slučaju će biti više pare nego pečenja. Iskušajte obje metode pa odlučite koja vam je bolja. Usto, folija je korisna za omekšavanje žilave cikle. Ako je nakon sat vremena pečenja cikla i dalje tvrda, zamotajte je u foliju i vratite u pećnicu na pet do deset minuta.

Cikla će u pećnici pustiti sokove pa nema razloga za zabrinutost ako uočite malu erupciju na vrhu. Vegani mogu preskočiti feta sir. Ali za one koji jedu sir, salatu možete iskušati i s mrvljenim kozjim sirom ili ricottom. Kuhanu ili pečenu ciklu možete u hladnjaku čuvati nekoliko dana.